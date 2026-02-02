Как работать с Биржей несегмента? ​

Страховые компании нацелены на получение прибыли, и поэтому нередко ограничивают приём договоров от клиентов, которые могут оказаться убыточными.

В рамках ОСАГО к категории несегмента принято относить:

молодых водителей (до 22 лет)

водителей с небольшим стажем (менее 3 лет)

водителей с высоким коэффициентом КБМ (равным 1 и выше)

иностранных граждан за рулём

такси

транспорт для учебной езды

мотоциклы

грузовой транспорт

автобусы

автомобили, зарегистрированные в регионах с повышенной убыточностью

Тем не менее потребность в полисах ОСАГО для подобных водителей и транспортных средств остаётся высокой. Именно для этого на платформе АгентБрокер создан сервис «Биржа несегмента» — он объединяет агентов, которым нужен полис, с теми, кто умеет такие полисы оформлять.

Биржа несегмента позволяет застраховать практически любой случай: ОСАГО на все категории ТС, любой тип использования и срок действия. Такси, грузовики, проблемные регионы — всё это решаемо. На бирже работают сотни опытных исполнителей, готовых помочь с оформлением.

Принцип работы биржи ​

Все пользователи сервиса делятся на две роли. Заказчики — те, кому необходимо оформить полис для клиента из категории несегмента. Исполнители — агенты, которые берутся за выполнение таких заявок.

Если при стандартном онлайн-расчёте ОСАГО ни одна страховая компания не одобрила полис, вы можете в один клик разместить заявку на бирже. Далее нужно зарезервировать стоимость услуги через механизм «Безопасная сделка» — это гарантирует защиту интересов обеих сторон.

Исполнители будут откликаться на вашу заявку. Выберите того, чей рейтинг и цена вас устраивают. Выбранный исполнитель приступит к работе и оформит полис.

Когда заявка выполнена — исполнитель отправляет вам ссылку на оплату. После того как клиент оплатил и получил полис, вы закрываете сделку, и деньги поступают исполнителю.

Фактически вы оплачиваете комиссию за оформление полиса. При этом клиенту можно озвучить итоговую стоимость с учётом этой комиссии.

На что обратить внимание ​

! Работа через биржу удобна и безопасна: банк удерживает средства на время выполнения заказа, и исполнитель получает оплату только после успешного завершения.

! Вся переписка с исполнителем ведётся исключительно в чате на платформе АгентБрокер.

! За проведение безопасной сделки банк и АгентБрокер взимают комиссию.

Обязательно учитывайте следующее:

! Не переносите общение в сторонние мессенджеры — в случае спорной ситуации помочь получится только по переписке в чате АгентБрокер.

! Тщательно проверяйте данные, внесённые исполнителем в проект полиса.

! Оплата полиса производится только напрямую в страховую компанию — ни при каких обстоятельствах не переводите деньги на чью-либо карту.

! Не отправляйте реквизиты своей банковской карты в чат.

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