АгентБрокерБаза знаний

Тема
Документация и обучающие материалы для агентов
Оформление, расчёт стоимости, коэффициенты и частые вопросы
Комиссионное вознаграждение, графики начисления и получение КВ
Стратегии продаж, работа с клиентами и развитие агентской сети
Регистрация, настройки и работа с платформой АгентБрокер
Информация по страховым компаниям-партнёрам
Оформление КАСКО — инструкции, FAQ и словарь терминов
Мини-КАСКО при оформлении ОСАГО — условия, автозаполнение и FAQ
Продление полисов — напоминания и автоматизация
Страхование ипотеки — оформление, документы, изменения и расторжение
Дополнительные страховые продукты — КАСКО, ипотека и другие
ОСАГО, КБМ, КВ, скоринг, франшиза и другие термины страхования
Образовательные материалы для агентов — от основ до продвинутых стратегий
Обновления платформы, акции и новости страхового рынка