Продажи
Обучающие материалы, скрипты и стратегии для увеличения продаж.
Скрипты и техники продаж
- Продажа ОСАГО клиенту: полный скрипт
- Скрипты страхового агента на все случаи жизни
- Эффективные техники продаж: как закрывать сделки с первого контакта
- Работа с отказами: как превратить «нет» в «да» при продаже ОСАГО
- Психология клиента: как увеличить продажи ОСАГО
- 4 маст-хэв письма клиенту от страхового агента
- Кросс-продажи в страховании: как предложить дополнительные услуги
- Мастерская роста: успешные продажи — неделя №1
- 7 лайфхаков: технологии в работе страхового агента
Привлечение клиентов
- Где искать клиентов страховому агенту
- Как привлечь клиентов в страховании: работаем с аудиторией
- Как конвертировать потенциальных клиентов в продажи
- Как найти клиентов через социальные сети
- Как страховому агенту получать клиентов из социальных сетей
- Повышение продаж автомобилей: возможности для страховых агентов ОСАГО
Рост дохода и агентская сеть
- Как увеличить доход агента: секреты успешных продаж ОСАГО
- Как увеличить доход в 2 и более раз
- Как увеличить доходы от страхования: советы агентам
- Эффективная работа страхового агента: повышение прибыли
- Как масштабировать бизнес страховому агенту
- Как добавить агентов в свою сеть
- Как оценить качество агентской сети
- Планируем развитие агентской сети
Стратегия
- Стратегия работы в сложных регионах
- 5 главных ошибок начинающего агента: как не допустить их
- Топ-7 ошибок страхового агента и как их избежать
- Советы при выборе страховой компании
- Автострахование ОСАГО на дому