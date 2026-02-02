Мастерская роста: Успешные продажи страховых продуктов — Неделя 1 ​

Добро пожаловать в «Мастерскую роста: Продажи страховых услуг»! В этой серии статей мы разберём ключевые стратегии и инструменты, которые помогут вам увеличить продажи и укрепить позиции на страховом рынке. Чтобы сделать процесс более понятным и применимым, все шаги мы будем выполнять на примере сайта АгентБрокер. Вы получите практические советы, реальные примеры и техники, которые легко применить в своей деятельности.

Как выйти за рамки знакомых и расширить продажи ​

Если вы в основном продаёте свои услуги по телефону знакомым или клиентам, которые ранее страховались у вас, внедрение этих стратегий поможет значительно расширить клиентскую базу. Анализ целевой аудитории и конкурентов позволит глубже понять потребности текущих клиентов и предложить им дополнительные страховые продукты. Разработка уникального торгового предложения поможет выделиться на рынке. А создание маркетингового плана и активная работа с онлайн-каналами позволят выйти за пределы круга знакомых и привлечь новых клиентов через интернет.

Шаг 1: Определение целевой аудитории и анализ конкурентов ​

Для успешных продаж важно понимать, кто именно покупает страховые услуги. На примере АгентБрокер наша целевая аудитория выглядит следующим образом:

Категория Доля Физические лица 45% Самозанятые 21% Индивидуальные предприниматели 29% ООО 3%

Возрастная структура клиентов:

Возраст Доля 20–30 лет 10% 30–40 лет 37% 40–50 лет 32% 50–60 лет 15% 60 и старше 6%

Гендерное распределение: мужчины — 88.1%, женщины — 11.9%.

Привычки целевой аудитории: эта группа часто использует социальные сети (ВКонтакте, Telegram), посещает специализированные форумы и сайты по страхованию и малому бизнесу, активно использует мессенджеры для общения с клиентами.

Наиболее востребованные страховые услуги ​

Продукт Описание Оформить ОСАГО Обязательная страховка для всех владельцев автомобилей Оформить КАСКО Добровольное страхование автомобилей — более широкая защита Оформить Медицинское страхование Полисы ДМС для физических лиц и корпоративных клиентов — Страхование имущества Защита жилья и коммерческой недвижимости от рисков Оформить Страхование жизни Долгосрочные программы накопительного страхования — Страхование путешественников Медицинская помощь, отмена поездок, потеря багажа Оформить Страхование ответственности Защита от возможных исков за ущерб третьим лицам —

Домашнее задание ​

Шаг 2: Анализ конкурентов ​

Изучите ваших прямых конкурентов: какие страховые услуги они предлагают, по каким ценам, как они продвигают свои продукты (SEO, реклама, соцсети) и что можно улучшить в вашем предложении. Составьте список их сильных и слабых сторон.

Шаг 3: Определение уникального торгового предложения (УТП) ​

На основе анализа конкурентов и целевой аудитории сформулируйте своё УТП. Подумайте, что выделяет вас среди конкурентов: это может быть быстрая и удобная покупка страховки, гибкие скидки или дополнительные услуги для клиентов.

Шаг 4: Составление плана действий ​

Создайте стратегический план на следующие недели, определив каналы продвижения (сайт, соцсети, реклама) и контент, который вы будете создавать для привлечения внимания вашей целевой аудитории.

Этот краткий план шагов поможет вам подготовиться к следующим этапам и заложить основу для дальнейшего роста продаж.