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Мастерская роста: Успешные продажи страховых продуктов — Неделя 1

Добро пожаловать в «Мастерскую роста: Продажи страховых услуг»! В этой серии статей мы разберём ключевые стратегии и инструменты, которые помогут вам увеличить продажи и укрепить позиции на страховом рынке. Чтобы сделать процесс более понятным и применимым, все шаги мы будем выполнять на примере сайта АгентБрокер. Вы получите практические советы, реальные примеры и техники, которые легко применить в своей деятельности.

Как выйти за рамки знакомых и расширить продажи

Если вы в основном продаёте свои услуги по телефону знакомым или клиентам, которые ранее страховались у вас, внедрение этих стратегий поможет значительно расширить клиентскую базу. Анализ целевой аудитории и конкурентов позволит глубже понять потребности текущих клиентов и предложить им дополнительные страховые продукты. Разработка уникального торгового предложения поможет выделиться на рынке. А создание маркетингового плана и активная работа с онлайн-каналами позволят выйти за пределы круга знакомых и привлечь новых клиентов через интернет.

Шаг 1: Определение целевой аудитории и анализ конкурентов

Для успешных продаж важно понимать, кто именно покупает страховые услуги. На примере АгентБрокер наша целевая аудитория выглядит следующим образом:

КатегорияДоля
Физические лица45%
Самозанятые21%
Индивидуальные предприниматели29%
ООО3%

Возрастная структура клиентов:

ВозрастДоля
20–30 лет10%
30–40 лет37%
40–50 лет32%
50–60 лет15%
60 и старше6%

Гендерное распределение: мужчины — 88.1%, женщины — 11.9%.

Привычки целевой аудитории: эта группа часто использует социальные сети (ВКонтакте, Telegram), посещает специализированные форумы и сайты по страхованию и малому бизнесу, активно использует мессенджеры для общения с клиентами.

Наиболее востребованные страховые услуги

ПродуктОписаниеОформить
ОСАГООбязательная страховка для всех владельцев автомобилейОформить
КАСКОДобровольное страхование автомобилей — более широкая защитаОформить
Медицинское страхованиеПолисы ДМС для физических лиц и корпоративных клиентов
Страхование имуществаЗащита жилья и коммерческой недвижимости от рисковОформить
Страхование жизниДолгосрочные программы накопительного страхования
Страхование путешественниковМедицинская помощь, отмена поездок, потеря багажаОформить
Страхование ответственностиЗащита от возможных исков за ущерб третьим лицам

Домашнее задание

Шаг 2: Анализ конкурентов

Изучите ваших прямых конкурентов: какие страховые услуги они предлагают, по каким ценам, как они продвигают свои продукты (SEO, реклама, соцсети) и что можно улучшить в вашем предложении. Составьте список их сильных и слабых сторон.

Шаг 3: Определение уникального торгового предложения (УТП)

На основе анализа конкурентов и целевой аудитории сформулируйте своё УТП. Подумайте, что выделяет вас среди конкурентов: это может быть быстрая и удобная покупка страховки, гибкие скидки или дополнительные услуги для клиентов.

Шаг 4: Составление плана действий

Создайте стратегический план на следующие недели, определив каналы продвижения (сайт, соцсети, реклама) и контент, который вы будете создавать для привлечения внимания вашей целевой аудитории.

Этот краткий план шагов поможет вам подготовиться к следующим этапам и заложить основу для дальнейшего роста продаж.

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