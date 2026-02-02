Мастерская роста: Успешные продажи страховых продуктов — Неделя 1
Добро пожаловать в «Мастерскую роста: Продажи страховых услуг»! В этой серии статей мы разберём ключевые стратегии и инструменты, которые помогут вам увеличить продажи и укрепить позиции на страховом рынке. Чтобы сделать процесс более понятным и применимым, все шаги мы будем выполнять на примере сайта АгентБрокер. Вы получите практические советы, реальные примеры и техники, которые легко применить в своей деятельности.
Как выйти за рамки знакомых и расширить продажи
Если вы в основном продаёте свои услуги по телефону знакомым или клиентам, которые ранее страховались у вас, внедрение этих стратегий поможет значительно расширить клиентскую базу. Анализ целевой аудитории и конкурентов позволит глубже понять потребности текущих клиентов и предложить им дополнительные страховые продукты. Разработка уникального торгового предложения поможет выделиться на рынке. А создание маркетингового плана и активная работа с онлайн-каналами позволят выйти за пределы круга знакомых и привлечь новых клиентов через интернет.
Шаг 1: Определение целевой аудитории и анализ конкурентов
Для успешных продаж важно понимать, кто именно покупает страховые услуги. На примере АгентБрокер наша целевая аудитория выглядит следующим образом:
|Категория
|Доля
|Физические лица
|45%
|Самозанятые
|21%
|Индивидуальные предприниматели
|29%
|ООО
|3%
Возрастная структура клиентов:
|Возраст
|Доля
|20–30 лет
|10%
|30–40 лет
|37%
|40–50 лет
|32%
|50–60 лет
|15%
|60 и старше
|6%
Гендерное распределение: мужчины — 88.1%, женщины — 11.9%.
Привычки целевой аудитории: эта группа часто использует социальные сети (ВКонтакте, Telegram), посещает специализированные форумы и сайты по страхованию и малому бизнесу, активно использует мессенджеры для общения с клиентами.
Наиболее востребованные страховые услуги
|Продукт
|Описание
|Оформить
|ОСАГО
|Обязательная страховка для всех владельцев автомобилей
|Оформить
|КАСКО
|Добровольное страхование автомобилей — более широкая защита
|Оформить
|Медицинское страхование
|Полисы ДМС для физических лиц и корпоративных клиентов
|—
|Страхование имущества
|Защита жилья и коммерческой недвижимости от рисков
|Оформить
|Страхование жизни
|Долгосрочные программы накопительного страхования
|—
|Страхование путешественников
|Медицинская помощь, отмена поездок, потеря багажа
|Оформить
|Страхование ответственности
|Защита от возможных исков за ущерб третьим лицам
|—
Домашнее задание
Шаг 2: Анализ конкурентов
Изучите ваших прямых конкурентов: какие страховые услуги они предлагают, по каким ценам, как они продвигают свои продукты (SEO, реклама, соцсети) и что можно улучшить в вашем предложении. Составьте список их сильных и слабых сторон.
Шаг 3: Определение уникального торгового предложения (УТП)
На основе анализа конкурентов и целевой аудитории сформулируйте своё УТП. Подумайте, что выделяет вас среди конкурентов: это может быть быстрая и удобная покупка страховки, гибкие скидки или дополнительные услуги для клиентов.
Шаг 4: Составление плана действий
Создайте стратегический план на следующие недели, определив каналы продвижения (сайт, соцсети, реклама) и контент, который вы будете создавать для привлечения внимания вашей целевой аудитории.
Этот краткий план шагов поможет вам подготовиться к следующим этапам и заложить основу для дальнейшего роста продаж.