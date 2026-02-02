Как оценить качество агентской сети? ​

Страховщики часто говорят о своих сетях: «сильная агентская сеть» или наоборот «слабая сеть». Как оценить качество своей сети и определить ее слабые стороны для улучшения продаж?

Статистика по агентам

Узнайте возраст и образование своих агентов. Возможно, некоторым из них нужна дополнительная подготовка для эффективной работы.

Проверьте, какое количество агентов активны по отношению к общему количеству агентов. Каждый «спящий» агент потенциально принесет вам доход – будьте на связи с вашими неактивными агентами, помогайте им в работе.

Выручка активных агентов за месяц. Контролируйте этот показатель. Если видите, что продажи агента показывают спад по сравнению с прошлым месяцем, свяжитесь с ним, возможно ему нужна помощь или мотивация к работе.

Статистика по продажам

Не упускайте из виду и статистику продаж ваших агентов. Так вы своевременно сможете предложить агентам для работы новый страховой продукт или улучшить показатели работы с текущими клиентами.

Страховые продукты в работе. Если вы видите, что ваши агенты работают только с одним продуктом, предложите им несколько дополнительных, чтобы увеличить продажи и поднять средний чек.

Процент пролонгаций. Продление договоров не менее важно, чем продажа новых полисов, поэтому не упускайте из виду этот показатель.

Количество новых клиентов. Если у ваших агентов резко сократилось количество новых клиентов, возможно они стали менее активны или израсходовали свой основной канал привлечения клиентов. Подскажите им, где еще можно искать клиентов для эффективной работы.

Обращая внимание на вышеперечисленные показатели и проработав их, вы сможете повысить эффективность агентов и получать высокий доход от вашей агентской сети.