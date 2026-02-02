Как увеличить доход в 2 и более раз ​

В текущих реалиях сохранить прежний уровень дохода, предлагая только ОСАГО и КАСКО, становится всё сложнее.

Как пережить кризис? ​

Добавьте в свой портфель услуг полисы по ипотечному страхованию. Рост объемов рынка ипотечного страхования достиг 30% в июне и июле 2022 года. А агентское вознаграждение составило до 55% от стоимости полиса.

В первую очередь вы можете предложить ипотечный полис своим текущим клиентам по ОСАГО, которые уже оформили или собираются оформить ипотеку. Также можно найти клиентов в социальных сетях, опубликовав тематические материалы в собственных группах или собрав потенциальных клиентов в группах по недвижимости или на страницах застройщиков. Также можно найти клиентов с помощью сарафанного радио, сообщив о новой услуге уже действующим клиентам или знакомым.

Как предложить ​

Обязательная услуга

Ипотечное страхование обязательно на протяжении всего срока действия кредита. Поэтому первый аргумент для оформления у вас уже есть.

Лучшие условия

В то время как банк предлагает ипотечное страхование по фиксированной стоимости, не всегда выгодной для клиента, вы как агент можете сделать проверку полиса по всем страховым компаниям и предложить клиенту лучший вариант с существенной экономией.

Комплекс услуг

Станьте для клиента незаменимым помощником, предложив избавить его от рисков с жильем и автомобилем, предложив полисы ОСАГО и ипотеки по лучшей цене. Каждый клиент, заказавший у вас комплекс услуг становится постоянным источником дохода на долгие годы.

Ипотечное страхование – новый продукт для многих агентов. При этом выгодные условия и возможность предлагать сразу комплекс продуктов делают полисы ипотеки востребованными и позволяют агенту увеличить доход в 2 и более раз