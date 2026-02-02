Продажа ОСАГО клиенту: полный скрипт ​

Внесение данных клиента для расчета полиса ОСАГО ​

На этом этапе, ваша цель - собрать всю необходимую информацию об автомобиле, собственнике, страхователе, допущенных водителях, чтобы точно рассчитать стоимость его полиса ОСАГО. Важно сделать этот процесс максимально удобным и прозрачным. Вот несколько советов и скрипт:

Советы:

Соберите данные клиента для оформления полиса: Получите от клиента данные для полиса ОСАГО, такие как информация об автомобиле, паспорт собственника, паспорт страхователя, водительские удостоверения водителей.

Будьте внимательны: Постарайтесь быть внимательными и дружелюбными, чтобы клиент не стеснялся делиться информацией.

Скрипт: "Здравствуйте. Давайте начнем с расчета вашего ОСАГО. Мне понадобится некоторая информация. Чтобы оформить ваш полис нужны данные об автомобиле, права и паспортные данные собственника и страхователя."

Расчет ОСАГО и предложения от страховых компаний ​

На этом этапе, вам нужно провести расчет и предоставить клиенту наилучшие предложения от страховых компаний. Для этого вы можете воспользоваться платформами сравнения условий от страховых компаний. Вот, как это делать:

Советы:

Используйте специализированные инструменты: Используйте страховые калькуляторы и маркетплейсы для точного расчета стоимости ОСАГО и получения наиболее выгодных предложений от страховых.

Проведите анализ предложений: Сравните предложения разных страховых компаний и выделите наилучшие варианты для клиента.

Объясните предложения: Разъясните клиенту особенности каждого предложения, включая стоимость, покрытие и дополнительные условия.

Скрипт: "Я подготовил несколько предложений для оформления ОСАГО. Вот список страховых компаний, предлагающих лучшие условия для вас. Выберите предложение и мы оформим ваш полис."

Получение ссылки на оплату ​

После того как клиент выбрал наилучший вариант, ваша задача - предоставить ему ссылку для оплаты. Этот этап также требует внимания и профессионализма. Вот советы и скрипт:

Советы:

Объясните процедуру оплаты: Расскажите клиенту, как именно он может оплатить полис, насколько долго действует ссылка, и какие способы оплаты доступны.

Будьте доступны для вопросов: Убедитесь, что клиент понял процесс оплаты и может связаться с вами в случае вопросов.

Скрипт: "Отлично. Мы нашли отличный вариант для вашего ОСАГО. Чтобы завершить процесс, я отправлю вам ссылку для оплаты. Ссылка действует до конца текущего дня. Если у вас возникнут вопросы или вам нужна помощь, не стесняйтесь обращаться ко мне. Спасибо за выбор наших услуг!"

Покажите свой профессионализм и будьте внимательны к клиенту на каждом этапе, чтобы создать положительный опыт и обеспечить долгосрочные отношения с клиентом.