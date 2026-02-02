Эффективные техники продаж: как закрывать сделки с первого контакта ​

Закрывать сделки с первого контакта – искусство, которым должен владеть каждый успешный страховой агент. Сегодня мы поделимся с вами эффективными техниками, которые помогут вам заключать сделки быстрее и успешнее.

Подготовка – ключ к успеху ​

Перед тем как связаться с клиентом, тщательно подготовьтесь. Изучите его историю, потребности и возможные вопросы. Соберите максимум информации о предлагаемых вами продуктах. Важно быть готовым ответить на любые вопросы клиента и предложить наилучшие решения для его ситуации.

Установка контакта ​

С самого начала разговора важно установить доверительный контакт с клиентом. Начните с приветствия и краткого представления. Покажите, что вы заинтересованы в решении его проблем. Используйте технику "активного слушания" – это поможет лучше понять потребности клиента и создать позитивное впечатление.

Пример: "Здравствуйте! Меня зовут [ваше имя]. Я очень рад, что вы выбрали нас для оформления страховки. Давайте обсудим, как мы можем помочь вам получить лучшие условия? У меня есть предложения как это сделать."

Выявление потребностей ​

Задавайте открытые вопросы, чтобы понять, что именно важно для вашего клиента. Узнайте о его приоритетах и возможных опасениях. Это поможет вам предложить наиболее подходящие продукты и услуги.

Пример вопросов:

"Что для вас важно при выборе страховой компании?"

"Какие дополнительные услуги вас могут заинтересовать?"

"Есть ли у вас другие потребности в страховании, помимо ОСАГО?"

Помните, что вы можете предлагать клиентам КАСКО, ипотечное страхование, туристическую страховку, страхование от несчастных случаев или Антиклещ

Работа с возражениями ​

Будьте готовы к возражениям. Сохраняйте спокойствие и уверенность. Понимайте, что возражения – это возможность для дальнейшего обсуждения и убеждения клиента. Ответьте на все вопросы клиента подробно и убедительно.

Пример: "Я понимаю, что вас беспокоит стоимость полиса. Но я провожу проверку цены сразу по всем страховым кампаниям, сравниваю предложения и могу выбрать лучшие условия для вас."

Скрипты агента по работе с возражениями

Завершение сделки ​

После того как вы ответили на все вопросы и возражения клиента, переходите к заключению сделки. Будьте настойчивы, но не навязчивы. Подведите итог разговора и предложите клиенту конкретные шаги для оформления полиса.

Пример: "Я рад, что смог ответить на все ваши вопросы. Давайте оформим ваш полис прямо сейчас. Это займет всего несколько минут. Пожалуйста, подтвердите ваши данные, и мы начнем процесс."

Постпродажное обслуживание ​

Не забывайте о своих клиентах после продажи. Поддерживайте с ними связь, информируйте о новых услугах и акциях. Хорошее постпродажное обслуживание помогает создать долгосрочные отношения и получить рекомендации.

Пример: "Спасибо за доверие! Я буду рад помочь вам с любыми вопросами в будущем. Также напоминаю, что у нас есть отличные предложения по страхованию путешествий и ипотеки. Буду рад обсудить их с вами, когда у вас будет время."

Следуя этим советам, вы сможете эффективно закрывать сделки с первого контакта, повышая свою продуктивность и удовлетворенность клиентов. Удачных продаж и больших успехов!