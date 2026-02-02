Личный кабинет

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Регистрация, настройки и работа с платформой АгентБрокер.
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- Страховые компании: контакты и сайты
Аккаунт и безопасность
- Восстановление пароля
- Смена пароля
- Электронная почта агента
- Безопасность аккаунта
- Защита от фишинга: как сохранить данные
- Как защитить банковскую карту от мошенников
Возможности платформы
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- Раздел «Полисы»: расчёты и статусы
- Оформление ИФЛ
- Договор купли-продажи (ДКП)
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- Повышенное КВ за премиум статусы
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- Telegram Mini App
- Настройка Postback в Telegram
- Работа с площадками