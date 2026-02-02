О платформе АгентБрокер ​

АгентБрокер — это профессиональная платформа для страховых агентов, которая позволяет:

Оформлять полисы ОСАГО от ведущих страховых компаний

Работать с различными видами страхования

Получать комиссионное вознаграждение

Использовать дополнительные сервисы для автоматизации работы

Начало работы ​

Отношения между пользователями и компанией регулируются договором оферты. При регистрации на сайте вы автоматически заключаете договор без необходимости дополнительного подписания.

Для регистрации:

Перейдите на agentbroker.ru Нажмите кнопку "Регистрация" в правом верхнем углу Заполните необходимые данные Подтвердите email

Подробнее: Регистрация в АгентБрокер