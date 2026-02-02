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О платформе АгентБрокер

АгентБрокер — это профессиональная платформа для страховых агентов, которая позволяет:

  • Оформлять полисы ОСАГО от ведущих страховых компаний
  • Работать с различными видами страхования
  • Получать комиссионное вознаграждение
  • Использовать дополнительные сервисы для автоматизации работы

Начало работы

Отношения между пользователями и компанией регулируются договором оферты. При регистрации на сайте вы автоматически заключаете договор без необходимости дополнительного подписания.

Для регистрации:

  1. Перейдите на agentbroker.ru
  2. Нажмите кнопку "Регистрация" в правом верхнем углу
  3. Заполните необходимые данные
  4. Подтвердите email

Подробнее: Регистрация в АгентБрокер

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