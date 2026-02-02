О платформе АгентБрокер
АгентБрокер — это профессиональная платформа для страховых агентов, которая позволяет:
- Оформлять полисы ОСАГО от ведущих страховых компаний
- Работать с различными видами страхования
- Получать комиссионное вознаграждение
- Использовать дополнительные сервисы для автоматизации работы
Начало работы
Отношения между пользователями и компанией регулируются договором оферты. При регистрации на сайте вы автоматически заключаете договор без необходимости дополнительного подписания.
Для регистрации:
- Перейдите на agentbroker.ru
- Нажмите кнопку "Регистрация" в правом верхнем углу
- Заполните необходимые данные
- Подтвердите email
Подробнее: Регистрация в АгентБрокер
Разделы
- Страхование — ОСАГО, КАСКО, ипотека и другие виды
- Инструменты — документы, отчёты, акты
- Сервисы — дополнительные возможности платформы
- Партнёрам — агентская сеть и реферальная программа