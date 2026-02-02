Страхование путешественников ​

Что такое страхование путешественников? ​

Страхование путешественников это полис для выезжающих за рубеж (ВЗР). Когда вы покидаете территорию РФ у вас больше нет возможности получить бесплатную помощь по Обязательному Медицинскому Страхованию (ОМС). То есть в случае любой проблемы со здоровьем, или заболевания вам придется оплачивать все медицинские услуги самостоятельно, во многих странах, эти услуги очень дорогие, и могут стоить до нескольких тысяч евро просто за прием врача.

Купив полис ВЗР (Туристической страховки) вы автоматически получаете страховую защиту от компании, и в случае перелома или травмы, или другого заболевания, все расходы по лечению будут оплачены.

Я сразу смогу оформить и оплатить туристическую страховку? ​

Да, сразу после расчета и ввода данных страхователя и застрахованных вы получите ссылку на оплату от страховой компании, оплатите полис, и моментально получите его по электронной почте.

Я получу КВ за оформление туристической страховки? ​

Ваша комиссия: до 15% от стоимости полиса. КВ начисляется на ваш агентский счёт после подтверждения оплаты и наступления даты начала действия полиса.