Страхование Антиклещ ​

Что такое страхование АнтиКлещ? ​

Страхование АнтиКлещ это страховка от укуса энцефалитным клещом. Во многих регионах РФ есть большая опасность быть укушенным энцефалитным клещом. Последствия укуса могут быть ужасными, энцефалит, мененгит и другие заболевания. Лечение после укуса дорогое и долгое. Для того чтобы защититься от последствий укуса вы можете застраховать себя или ваших знакомых по программе АнтиКлещ.

Я сразу смогу оформить и оплатить Антиклещ? ​

Да, сразу после заполнения данных вы сможете перейти на сайт страховой компании и оплатить страхование АнтиКлещ, полис придет вам на электронную почту.

Я получу КВ за Антиклещ? ​

Пока раздел находится в тестовом режиме, КВ за данный вид страхования не начисляется.