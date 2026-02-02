Страхование Антиклещ
Что такое страхование АнтиКлещ?
Страхование АнтиКлещ это страховка от укуса энцефалитным клещом. Во многих регионах РФ есть большая опасность быть укушенным энцефалитным клещом. Последствия укуса могут быть ужасными, энцефалит, мененгит и другие заболевания. Лечение после укуса дорогое и долгое. Для того чтобы защититься от последствий укуса вы можете застраховать себя или ваших знакомых по программе АнтиКлещ.
Я сразу смогу оформить и оплатить Антиклещ?
Да, сразу после заполнения данных вы сможете перейти на сайт страховой компании и оплатить страхование АнтиКлещ, полис придет вам на электронную почту.
Я получу КВ за Антиклещ?
Пока раздел находится в тестовом режиме, КВ за данный вид страхования не начисляется.