Успейте оформить полисы с высоким КВ + обновления почты
27 февраля 2026
Оформляйте полисы сегодня — максимальное КВ ещё действует
С 1 марта несколько страховых компаний меняют условия комиссионного вознаграждения по ОСАГО в ряде регионов. Сейчас — лучшее время для оформления: текущие ставки КВ ещё действуют на полисы, оформленные до конца февраля.
Успейте до 1 марта
Если у вас есть клиенты, которые планировали оформление в ближайшие дни — сделайте расчёт и оформите полис сегодня, пока действуют максимальные ставки КВ.
Обновления почтовой системы
Мы продолжаем улучшать систему электронной почты agentbroker.ru. Вот что нового:
Поиск по номеру договора
Теперь в разделе agentbroker.ru/email можно искать письма по номеру договора. Введите номер полиса — и увидите всю переписку со страховой компанией по этому договору.
Полная история переписки
Раньше в почте отображались только последние 20 писем. Теперь вы видите всю историю переписки со страховыми компаниями за всё время работы — без ограничений.
Блокировка спама и прямых ссылок
Мы заблокировали более 1 000 писем от спамеров и компаний, которые отправляли вашим страхователям прямые ссылки на оформление полисов — без участия агента и без КВ. Теперь такие письма не доходят до клиентов.
Вопросы — пишите в поддержку. Поможем разобраться.
Команда АгентБрокер