Успейте оформить полисы с высоким КВ + обновления почты ​

27 февраля 2026

Оформляйте полисы сегодня — максимальное КВ ещё действует ​

С 1 марта несколько страховых компаний меняют условия комиссионного вознаграждения по ОСАГО в ряде регионов. Сейчас — лучшее время для оформления: текущие ставки КВ ещё действуют на полисы, оформленные до конца февраля.

Успейте до 1 марта Если у вас есть клиенты, которые планировали оформление в ближайшие дни — сделайте расчёт и оформите полис сегодня, пока действуют максимальные ставки КВ.

Обновления почтовой системы ​

Мы продолжаем улучшать систему электронной почты agentbroker.ru. Вот что нового:

Поиск по номеру договора ​

Теперь в разделе agentbroker.ru/email можно искать письма по номеру договора. Введите номер полиса — и увидите всю переписку со страховой компанией по этому договору.

Полная история переписки ​

Раньше в почте отображались только последние 20 писем. Теперь вы видите всю историю переписки со страховыми компаниями за всё время работы — без ограничений.

Блокировка спама и прямых ссылок ​

Мы заблокировали более 1 000 писем от спамеров и компаний, которые отправляли вашим страхователям прямые ссылки на оформление полисов — без участия агента и без КВ. Теперь такие письма не доходят до клиентов.

Вопросы — пишите в поддержку. Поможем разобраться.

Команда АгентБрокер