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Инструменты

Раздел Инструменты содержит функции для управления документами и аналитикой вашей работы.

Документы

Хранилище всех документов:

  • Загруженные документы клиентов
  • Скан-копии полисов
  • Договоры и акты

Панель управления

Главная панель с ключевой информацией:

  • Статистика продаж
  • Баланс счёта
  • Актуальные уведомления
  • Быстрый доступ к основным функциям

Почта

Встроенная почтовая система:

  • Уведомления от системы
  • Сообщения от поддержки
  • Новости и обновления

Акты

Работа с актами выполненных работ:

  • Формирование актов
  • История актов
  • Скачивание документов

Отчёты

Аналитические отчёты по вашей деятельности:

  • Отчёты по продажам
  • Статистика по страховым компаниям
  • Отчёты по клиентам
  • Экспорт в различные форматы

Получить КВ

Раздел для получения комиссионного вознаграждения:

  • Текущий баланс
  • История выплат
  • Запрос на вывод средств
  • Реквизиты для выплат

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