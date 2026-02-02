Инструменты
Раздел Инструменты содержит функции для управления документами и аналитикой вашей работы.
Документы
Хранилище всех документов:
- Загруженные документы клиентов
- Скан-копии полисов
- Договоры и акты
Панель управления
Главная панель с ключевой информацией:
- Статистика продаж
- Баланс счёта
- Актуальные уведомления
- Быстрый доступ к основным функциям
Почта
Встроенная почтовая система:
- Уведомления от системы
- Сообщения от поддержки
- Новости и обновления
Акты
Работа с актами выполненных работ:
- Формирование актов
- История актов
- Скачивание документов
Отчёты
Аналитические отчёты по вашей деятельности:
- Отчёты по продажам
- Статистика по страховым компаниям
- Отчёты по клиентам
- Экспорт в различные форматы
Получить КВ
Раздел для получения комиссионного вознаграждения:
- Текущий баланс
- История выплат
- Запрос на вывод средств
- Реквизиты для выплат