Зеркало сайта, лучшее КВ по ОСАГО и запуск Ипотеки ​

6 июля 2026

Три важных обновления для вашей работы: запасной адрес сайта на случай сбоев связи, ситуация с комиссиями по ОСАГО и напоминание про Ипотеку. По каждому — что делать прямо сейчас.

🛡️ Зеркало сайта: работаем всегда, даже при ограничениях связи ​

У нас теперь есть зеркало — web.agentbroker.ru. Это второй, независимый адрес личного кабинета: если основной сайт у вашего провайдера открывается медленно или недоступен из-за ограничений и «белых списков», просто зайдите на зеркало — там всё работает как обычно. Виден весь ваш кабинет: все контракты и договоры, можно посчитать и оформить ОСАГО и Ипотеку, и все данные полностью синхронизированы с основным сайтом — это один и тот же кабинет, та же база, тот же вход.

Тот же логин. Отдельно регистрироваться не нужно — заходите теми же данными.

Отдельно регистрироваться не нужно — заходите теми же данными. Те же контракты и договоры. Всё, что видно на основном сайте, видно и на зеркале — в реальном времени.

Всё, что видно на основном сайте, видно и на зеркале — в реальном времени. Полный функционал. Расчёт ОСАГО, расчёт Ипотеки, оформление, выплаты — всё на месте.

Расчёт ОСАГО, расчёт Ипотеки, оформление, выплаты — всё на месте. Ничего не теряется. Оформили полис на зеркале — он тут же в вашем общем кабинете.

Сохраните адрес в закладки Если основной сайт вдруг «не грузится» — открывайте web.agentbroker.ru. Рекомендуем добавить его в закладки заранее, чтобы не искать в нужный момент.

👉 Открыть зеркало: web.agentbroker.ru

💰 ОСАГО: на рынке КВ снижают — а у нас по-прежнему максимум ​

По ряду страховых на рынке ставки комиссионного вознаграждения в последнее время скорректировались вниз. Многие агенты это уже почувствовали у своих агрегаторов. У нас — иначе.

АгентБрокер одновременно опрашивает несколько страховых и площадок и показывает вам предложение с самым высоким КВ из доступных. За счёт этого комиссия по одной и той же страховой у нас может быть до 2 раз выше, чем в вашем текущем агрегаторе, — вы просто выбираете лучший вариант из всех, а не довольствуетесь одним источником.

Максимум КВ на один расчёт. Один запрос — предложения нескольких СК, берёте самое выгодное.

Один запрос — предложения нескольких СК, берёте самое выгодное. Прозрачно. Размер комиссии виден заранее в разделе «Моё КВ» .

Размер комиссии виден заранее в разделе . Ничего не надо обзванивать. Сравнение делает система.

Что ещё изменилось: новые коэффициенты ЦБ с 22 июня ​

С 22 июня действует указание Банка России № 7204-У — обновились тарифы и коэффициенты ОСАГО:

Тарифный коридор расширен: +15% в обе стороны для легковых и большинства ТС, +40% — для мотоциклов. Работает и в плюс, и в минус: аккуратные водители могут получить полис дешевле, частые виновники ДТП — дороже.

+15% в обе стороны для легковых и большинства ТС, +40% — для мотоциклов. Работает и в плюс, и в минус: аккуратные водители могут получить полис дешевле, частые виновники ДТП — дороже. Территориальные коэффициенты (КТ): на 19 территориях снизили, на 24 — повысили. Для части клиентов цена изменится просто из-за региона прописки.

на 19 территориях снизили, на 24 — повысили. Для части клиентов цена изменится просто из-за региона прописки. Новый «поправочный множитель»: для большинства регионов «1» (цена не меняется), для регионов с высоким уровнем страхового мошенничества — «2» (полис заметно дороже; среди таких называют, например, Ингушетию и Новосибирскую область).

Разброс цен между страховыми теперь ещё больше — а значит, сравнивать предложения важно как никогда. Через АгентБрокер это один расчёт.

Коротко для клиентов Хороший стаж без ДТП — самое время пересчитать полис, он может стать дешевле.

Были аварии или «дорогой» регион — цена, скорее всего, вырастет, есть смысл оформить не откладывая.

В любом случае — сравнивайте несколько СК. У нас это одно нажатие.

👉 Посчитать ОСАГО с максимальным КВ: agentbroker.ru/osago

🏠 Ипотека: один расчёт — два агрегатора, десятки СК ​

Напоминаем: у нас работает страхование ипотеки — продукт, который нужен почти каждому покупателю жилья и продлевается каждый год. Мы подключили сразу двух агрегаторов — Инссмарт и Пампаду: вы отправляете один запрос, а система параллельно опрашивает обе площадки и показывает предложения десятков страховых на одном экране.

Больше предложений на один расчёт — две площадки вместо одной.

— две площадки вместо одной. Автоматическое сравнение — все офферы в одной таблице, выбираете лучший.

— все офферы в одной таблице, выбираете лучший. Максимальное КВ — видно в разделе «Моё КВ» → фильтр «Ипотека».

— видно в разделе «Моё КВ» → фильтр «Ипотека». Застраховать можно жизнь и здоровье, конструктив (имущество) и титул — комплексно или по отдельности, как требует банк клиента.

👉 Посчитать ипотеку: agentbroker.ru/ipoteka

Вопросы — пишите в поддержку, поможем разобраться.

Команда АгентБрокер