РосСтрах теперь на АгентБрокере + обновления марта
10 марта 2026
Новый партнёр — РосСтрах
Мы подключили РосСтрах как нового страхового партнёра для расчёта и оформления ОСАГО. Теперь при расчёте полиса вы видите предложения ещё от одного агрегатора — а значит, больше компаний и больше вариантов для клиента.
Какие компании доступны через РосСтрах
- АльфаСтрахование
- Росгосстрах
- СОГАЗ
- Ингосстрах
- ВСК
- Ренессанс
- Согласие
Как это работает
Расчёт через РосСтрах запускается автоматически — вместе с остальными партнёрами. Вам ничего не нужно делать: просто рассчитайте ОСАГО как обычно, и в результатах появятся дополнительные предложения.
Оплата и получение полиса — тоже через АгентБрокер. Полис скачивается автоматически после оплаты.
Больше предложений — выше конверсия
Чем больше вариантов вы предлагаете клиенту, тем выше вероятность оформления. РосСтрах добавляет до 7 дополнительных расчётов к каждому запросу.
Что ещё нового в марте
Блокировка сегментов РГС
Заблокировали сегменты 18 и 19 в Росгосстрахе — эти сегменты приводили к отказам при оформлении. Теперь расчёты по ним не отображаются, и агенты не тратят время на заведомо нерабочие варианты.
Защита от спам-атаки
Обнаружили и заблокировали спам-атаку через relay нашего почтового сервера. Злоумышленники пытались рассылать письма от имени agentbroker.ru. Проблема устранена — усилили фильтрацию и правила доступа.
Архитектура расчётов
Переработали внутреннюю архитектуру системы расчётов ОСАГО. Для вас ничего не изменилось внешне, но расчёты стали стабильнее и быстрее — особенно при большом количестве одновременных запросов.
Вопросы — пишите в поддержку. Поможем разобраться.
Команда АгентБрокер