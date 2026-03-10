РосСтрах теперь на АгентБрокере + обновления марта ​

10 марта 2026

Новый партнёр — РосСтрах ​

Мы подключили РосСтрах как нового страхового партнёра для расчёта и оформления ОСАГО. Теперь при расчёте полиса вы видите предложения ещё от одного агрегатора — а значит, больше компаний и больше вариантов для клиента.

Какие компании доступны через РосСтрах ​

АльфаСтрахование

Росгосстрах

СОГАЗ

Ингосстрах

ВСК

Ренессанс

Согласие

Как это работает ​

Расчёт через РосСтрах запускается автоматически — вместе с остальными партнёрами. Вам ничего не нужно делать: просто рассчитайте ОСАГО как обычно, и в результатах появятся дополнительные предложения.

Оплата и получение полиса — тоже через АгентБрокер. Полис скачивается автоматически после оплаты.

Больше предложений — выше конверсия Чем больше вариантов вы предлагаете клиенту, тем выше вероятность оформления. РосСтрах добавляет до 7 дополнительных расчётов к каждому запросу.

Что ещё нового в марте ​

Блокировка сегментов РГС ​

Заблокировали сегменты 18 и 19 в Росгосстрахе — эти сегменты приводили к отказам при оформлении. Теперь расчёты по ним не отображаются, и агенты не тратят время на заведомо нерабочие варианты.

Защита от спам-атаки ​

Обнаружили и заблокировали спам-атаку через relay нашего почтового сервера. Злоумышленники пытались рассылать письма от имени agentbroker.ru. Проблема устранена — усилили фильтрацию и правила доступа.

Архитектура расчётов ​

Переработали внутреннюю архитектуру системы расчётов ОСАГО. Для вас ничего не изменилось внешне, но расчёты стали стабильнее и быстрее — особенно при большом количестве одновременных запросов.

Вопросы — пишите в поддержку. Поможем разобраться.

Команда АгентБрокер