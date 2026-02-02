Как зарегистрироваться в АгентБрокер ​

Регистрация нужна, чтобы получить доступ к личному кабинету и оформлению продуктов.

1) Откройте страницу регистрации ​

Обычно регистрация доступна с главной страницы сайта по кнопке «Регистрация».

2) Заполните данные ​

Как правило, нужны:

Email (на него придёт подтверждение/уведомления)

Пароль

(возможны дополнительные поля — телефон/ФИО, если система попросит)

3) Подтвердите, что вы не робот ​

На форме регистрации может быть CAPTCHA (это нормальная защита).

4) Подтвердите email ​

Если после регистрации система просит подтверждение почты:

Откройте письмо от АгентБрокер Нажмите кнопку/ссылку подтверждения

Если письма нет:

проверьте «Спам»/«Промоакции»

подождите 1–5 минут

убедитесь, что email введён без ошибок

5) Заполните профиль для получения выплат ​

После входа в кабинет нужно настроить профиль:

Выберите форму работы (см. таблицу ниже) Подтвердите электронную почту — нажмите «Отправить подтверждение», перейдите по ссылке в письме с того же браузера Введите паспортные данные и реквизиты карты/счёта — данные должны совпадать с владельцем карты Нажмите «Сохранить» и подтвердите изменения через письмо на почте

Сравнение форм работы ​

Форма КВ Мин. вывод Особенности Физическое лицо базовое — без дополнительной верификации Самозанятый +10–12% 800 ₽ налог 6% компенсирует платформа; требуется привязка к Jump Finance ИП / ООО +10–12% 1 500 ₽ к каждой выплате формируется акт выполненных работ

6) Войдите в кабинет ​

После регистрации можно перейти к входу: Как войти в АгентБрокер.

Частые вопросы ​

Можно зарегистрироваться на один email несколько раз? ​

Обычно нет — один email = один аккаунт.

Какой пароль лучше ставить? ​

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