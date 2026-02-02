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Как зарегистрироваться в АгентБрокер

Регистрация нужна, чтобы получить доступ к личному кабинету и оформлению продуктов.

1) Откройте страницу регистрации

Обычно регистрация доступна с главной страницы сайта по кнопке «Регистрация».

2) Заполните данные

Как правило, нужны:

  • Email (на него придёт подтверждение/уведомления)
  • Пароль
  • (возможны дополнительные поля — телефон/ФИО, если система попросит)

3) Подтвердите, что вы не робот

На форме регистрации может быть CAPTCHA (это нормальная защита).

4) Подтвердите email

Если после регистрации система просит подтверждение почты:

  1. Откройте письмо от АгентБрокер
  2. Нажмите кнопку/ссылку подтверждения

Если письма нет:

  • проверьте «Спам»/«Промоакции»
  • подождите 1–5 минут
  • убедитесь, что email введён без ошибок

5) Заполните профиль для получения выплат

После входа в кабинет нужно настроить профиль:

  1. Выберите форму работы (см. таблицу ниже)
  2. Подтвердите электронную почту — нажмите «Отправить подтверждение», перейдите по ссылке в письме с того же браузера
  3. Введите паспортные данные и реквизиты карты/счёта — данные должны совпадать с владельцем карты
  4. Нажмите «Сохранить» и подтвердите изменения через письмо на почте

Сравнение форм работы

ФормаКВМин. выводОсобенности
Физическое лицобазовоебез дополнительной верификации
Самозанятый+10–12%800 ₽налог 6% компенсирует платформа; требуется привязка к Jump Finance
ИП / ООО+10–12%1 500 ₽к каждой выплате формируется акт выполненных работ

6) Войдите в кабинет

После регистрации можно перейти к входу: Как войти в АгентБрокер.

Частые вопросы

Можно зарегистрироваться на один email несколько раз?

Обычно нет — один email = один аккаунт.

Какой пароль лучше ставить?

Рекомендуем:

  • не короче 8 символов
  • буквы + цифры
  • уникальный пароль (не как на других сайтах)

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