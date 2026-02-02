Как зарегистрироваться в АгентБрокер
Регистрация нужна, чтобы получить доступ к личному кабинету и оформлению продуктов.
1) Откройте страницу регистрации
Обычно регистрация доступна с главной страницы сайта по кнопке «Регистрация».
2) Заполните данные
Как правило, нужны:
- Email (на него придёт подтверждение/уведомления)
- Пароль
- (возможны дополнительные поля — телефон/ФИО, если система попросит)
3) Подтвердите, что вы не робот
На форме регистрации может быть CAPTCHA (это нормальная защита).
4) Подтвердите email
Если после регистрации система просит подтверждение почты:
- Откройте письмо от АгентБрокер
- Нажмите кнопку/ссылку подтверждения
Если письма нет:
- проверьте «Спам»/«Промоакции»
- подождите 1–5 минут
- убедитесь, что email введён без ошибок
5) Заполните профиль для получения выплат
После входа в кабинет нужно настроить профиль:
- Выберите форму работы (см. таблицу ниже)
- Подтвердите электронную почту — нажмите «Отправить подтверждение», перейдите по ссылке в письме с того же браузера
- Введите паспортные данные и реквизиты карты/счёта — данные должны совпадать с владельцем карты
- Нажмите «Сохранить» и подтвердите изменения через письмо на почте
Сравнение форм работы
|Форма
|КВ
|Мин. вывод
|Особенности
|Физическое лицо
|базовое
|—
|без дополнительной верификации
|Самозанятый
|+10–12%
|800 ₽
|налог 6% компенсирует платформа; требуется привязка к Jump Finance
|ИП / ООО
|+10–12%
|1 500 ₽
|к каждой выплате формируется акт выполненных работ
6) Войдите в кабинет
После регистрации можно перейти к входу: Как войти в АгентБрокер.
Частые вопросы
Можно зарегистрироваться на один email несколько раз?
Обычно нет — один email = один аккаунт.
Какой пароль лучше ставить?
Рекомендуем:
- не короче 8 символов
- буквы + цифры
- уникальный пароль (не как на других сайтах)