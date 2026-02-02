Страхование
Раздел Страхование — это основной функционал платформы АгентБрокер для оформления страховых полисов.
ЕОСАГО
Единый ОСАГО — главный инструмент для работы со страхованием автогражданской ответственности.
Подразделы ЕОСАГО
|Раздел
|Описание
|Новый полис
|Оформление нового полиса ОСАГО
|Расчёты
|Сохранённые расчёты стоимости
|Оплаченные
|Список оформленных и оплаченных полисов
|Пролонгации
|Продление действующих полисов
|Удалённые
|Архив удалённых расчётов
|Черновики
|Незавершённые оформления
Как оформить полис ОСАГО
- Перейдите в раздел ЕОСАГО → Новый полис
- Заполните данные о транспортном средстве
- Укажите информацию о владельце и водителях
- Выберите страховую компанию из доступных
- Отправьте на расчёт
- После получения результата — оформите полис
Пролонгация ОСАГО
Удобный инструмент для продления полисов постоянных клиентов.
- Автоматический поиск истекающих полисов
- Предзаполнение данных из предыдущего полиса
- Уведомления о приближающемся окончании срока
Калькулятор
Быстрый расчёт стоимости ОСАГО без оформления полиса:
- Мгновенный расчёт по всем компаниям
- Сравнение цен
- Сохранение расчёта для последующего оформления
Другие виды страхования
ОСГОП
Обязательное страхование ответственности перевозчика за вред пассажирам (жизни, здоровью и имуществу). С 1 сентября 2024 года обязательно для всех легковых такси.
КАСКО и мини-КАСКО
Добровольное страхование транспортных средств. Покрывает хищение, повреждение вплоть до полной гибели ТС, замену стёкол, ущерб от ДТП с незастрахованными водителями и другие риски. Объём покрытия зависит от типа полиса и рыночной стоимости автомобиля.
Ипотека
Страхование для клиентов, приобретающих недвижимость в ипотеку. Возможные направления защиты:
- Жизнь и здоровье — при заболеваниях или травмах, повлёкших смерть либо I или II группу инвалидности
- Конструктив объекта — при повреждении стен, перекрытий, окон, балконов и других конструктивных элементов
- Титул — при признании сделки недействительной не по вине страхователя
ИФЛ
Добровольное страхование имущества физического лица. Полис может защищать конструктив здания, внутреннюю отделку, движимое имущество и гражданскую ответственность владельца.
Антиклещ
Полис, покрывающий медицинские расходы при укусе клеща. Допускается включение нескольких застрахованных лиц в один полис.
Несчастный случай
Страхование от несчастных случаев:
- Индивидуальное страхование
- Семейные программы
- Корпоративное страхование
Туристическая страховка (ВЗР)
Страхование выезжающих за рубеж:
- Медицинские расходы
- Отмена поездки
- Багаж
- Гражданская ответственность
Финансовые продукты
Дополнительный источник дохода на платформе. Доступны:
- дебетовые карты
- кредитные карты
- микрозаймы
- банковские вклады
Работа проста: сформируйте ссылку на оформление и отправьте её клиенту. После одобрения и успешной активации продукта вознаграждение поступит на баланс в течение 30 дней.