Раздел Страхование — это основной функционал платформы АгентБрокер для оформления страховых полисов.

Единый ОСАГО — главный инструмент для работы со страхованием автогражданской ответственности.

Подразделы ЕОСАГО ​

Раздел Описание Новый полис Оформление нового полиса ОСАГО Расчёты Сохранённые расчёты стоимости Оплаченные Список оформленных и оплаченных полисов Пролонгации Продление действующих полисов Удалённые Архив удалённых расчётов Черновики Незавершённые оформления

Как оформить полис ОСАГО ​

Перейдите в раздел ЕОСАГО → Новый полис Заполните данные о транспортном средстве Укажите информацию о владельце и водителях Выберите страховую компанию из доступных Отправьте на расчёт После получения результата — оформите полис

Пролонгация ОСАГО ​

Удобный инструмент для продления полисов постоянных клиентов.

Автоматический поиск истекающих полисов

Предзаполнение данных из предыдущего полиса

Уведомления о приближающемся окончании срока

Быстрый расчёт стоимости ОСАГО без оформления полиса:

Мгновенный расчёт по всем компаниям

Сравнение цен

Сохранение расчёта для последующего оформления

Другие виды страхования ​

Обязательное страхование ответственности перевозчика за вред пассажирам (жизни, здоровью и имуществу). С 1 сентября 2024 года обязательно для всех легковых такси.

КАСКО и мини-КАСКО ​

Добровольное страхование транспортных средств. Покрывает хищение, повреждение вплоть до полной гибели ТС, замену стёкол, ущерб от ДТП с незастрахованными водителями и другие риски. Объём покрытия зависит от типа полиса и рыночной стоимости автомобиля.

Страхование для клиентов, приобретающих недвижимость в ипотеку. Возможные направления защиты:

Жизнь и здоровье — при заболеваниях или травмах, повлёкших смерть либо I или II группу инвалидности

— при заболеваниях или травмах, повлёкших смерть либо I или II группу инвалидности Конструктив объекта — при повреждении стен, перекрытий, окон, балконов и других конструктивных элементов

— при повреждении стен, перекрытий, окон, балконов и других конструктивных элементов Титул — при признании сделки недействительной не по вине страхователя

Добровольное страхование имущества физического лица. Полис может защищать конструктив здания, внутреннюю отделку, движимое имущество и гражданскую ответственность владельца.

Полис, покрывающий медицинские расходы при укусе клеща. Допускается включение нескольких застрахованных лиц в один полис.

Несчастный случай ​

Страхование от несчастных случаев:

Индивидуальное страхование

Семейные программы

Корпоративное страхование

Туристическая страховка (ВЗР) ​

Страхование выезжающих за рубеж:

Медицинские расходы

Отмена поездки

Багаж

Гражданская ответственность

Финансовые продукты ​

Дополнительный источник дохода на платформе. Доступны:

дебетовые карты

кредитные карты

микрозаймы

банковские вклады

Работа проста: сформируйте ссылку на оформление и отправьте её клиенту. После одобрения и успешной активации продукта вознаграждение поступит на баланс в течение 30 дней.