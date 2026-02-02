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Страхование

Раздел Страхование — это основной функционал платформы АгентБрокер для оформления страховых полисов.

ЕОСАГО

Единый ОСАГО — главный инструмент для работы со страхованием автогражданской ответственности.

Подразделы ЕОСАГО

РазделОписание
Новый полисОформление нового полиса ОСАГО
РасчётыСохранённые расчёты стоимости
ОплаченныеСписок оформленных и оплаченных полисов
ПролонгацииПродление действующих полисов
УдалённыеАрхив удалённых расчётов
ЧерновикиНезавершённые оформления

Как оформить полис ОСАГО

  1. Перейдите в раздел ЕОСАГОНовый полис
  2. Заполните данные о транспортном средстве
  3. Укажите информацию о владельце и водителях
  4. Выберите страховую компанию из доступных
  5. Отправьте на расчёт
  6. После получения результата — оформите полис

Пролонгация ОСАГО

Удобный инструмент для продления полисов постоянных клиентов.

  • Автоматический поиск истекающих полисов
  • Предзаполнение данных из предыдущего полиса
  • Уведомления о приближающемся окончании срока

Калькулятор

Быстрый расчёт стоимости ОСАГО без оформления полиса:

  • Мгновенный расчёт по всем компаниям
  • Сравнение цен
  • Сохранение расчёта для последующего оформления

Другие виды страхования

ОСГОП

Обязательное страхование ответственности перевозчика за вред пассажирам (жизни, здоровью и имуществу). С 1 сентября 2024 года обязательно для всех легковых такси.

КАСКО и мини-КАСКО

Добровольное страхование транспортных средств. Покрывает хищение, повреждение вплоть до полной гибели ТС, замену стёкол, ущерб от ДТП с незастрахованными водителями и другие риски. Объём покрытия зависит от типа полиса и рыночной стоимости автомобиля.

Ипотека

Страхование для клиентов, приобретающих недвижимость в ипотеку. Возможные направления защиты:

  • Жизнь и здоровье — при заболеваниях или травмах, повлёкших смерть либо I или II группу инвалидности
  • Конструктив объекта — при повреждении стен, перекрытий, окон, балконов и других конструктивных элементов
  • Титул — при признании сделки недействительной не по вине страхователя

ИФЛ

Добровольное страхование имущества физического лица. Полис может защищать конструктив здания, внутреннюю отделку, движимое имущество и гражданскую ответственность владельца.

Антиклещ

Полис, покрывающий медицинские расходы при укусе клеща. Допускается включение нескольких застрахованных лиц в один полис.

Несчастный случай

Страхование от несчастных случаев:

  • Индивидуальное страхование
  • Семейные программы
  • Корпоративное страхование

Туристическая страховка (ВЗР)

Страхование выезжающих за рубеж:

  • Медицинские расходы
  • Отмена поездки
  • Багаж
  • Гражданская ответственность

Финансовые продукты

Дополнительный источник дохода на платформе. Доступны:

  • дебетовые карты
  • кредитные карты
  • микрозаймы
  • банковские вклады

Работа проста: сформируйте ссылку на оформление и отправьте её клиенту. После одобрения и успешной активации продукта вознаграждение поступит на баланс в течение 30 дней.

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