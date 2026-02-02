Дата размещения: 27.10.2025Версия 1.0.1666

Перечень Партнеров может обновляться и дополняться с целью предоставления Вам наиболее полного и актуального перечня доступных услуг.

ООО «СК Согласие» (ИНН 7706196090)

ПАО СК «Росгосстрах» (ИНН 7707067683)

АО «АльфаСтрахование» (ИНН 7713056834)

АО «СОГАЗ» (ИНН 7736035485)

АО «Группа Ренессанс Страхование» (ИНН 7725497022)

АО «Московская акционерная страховая компания» (ИНН 7709031643)

ООО СК «Сбербанк страхование» (ИНН 770681074)

СПАО «Ингосстрах» (ИНН 7705042179)

СПАО «Ресо-гарантия» (ИНН 7710045520)

АО «ВСК» (ИНН 7710026574)

АО «Страховая компания «ПАРИ» (ИНН 7704041020)

ООО «Абсолют Страхование» (ИНН 7728178835)

АО «Тинькофф Страхование» (ИНН 7704082517)

АО «СК Гайде» (ИНН 7809016423)

ООО СК «Гелиос» (ИНН 7705513090)

АО «ГСК ЮГОРИЯ» (ИНН 8601023568)

АО «СК Астро-Волга» (ИНН 6315232133)

ООО «Зетта Страхование» (ИНН 7710280644)

ООО «СМС-центр» (ИНН 7724805644)

ООО «Акоммерс» (ИНН 6670380574)

ООО «Яндекс» (ИНН 7736207543)

ООО «Каррот Квест» (ИНН 5906128591)

АО «Амоцрм» (ИНН 7709477879)

ООО «Солар Стафф Рус» (ИНН 7733228841)

ООО «Сравни.ру» ИНН: 7710718303 КПП: 770501001 ОГРН: 1087746642774 Юридический адрес: 109544, город Москва, б-р Энтузиастов, д. 2, этаж 26 Email для отзыва согласия: info@sravni.ruСогласие на обработку персональных данныхСогласие на получение рекламы

АО «Совкомбанк страхование» (ИНН 7812016906 / КПП 771401001)