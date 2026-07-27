Российские сертификаты, шаблоны документов по Ипотеке и зеркало сайта ​

27 июля 2026

Главное на сегодня: рассказываем, что делать, если платёжная страница банка перестала открываться, и запускаем шаблоны и заполненные образцы документов по Ипотеке — их можно заранее согласовать с банком.

🔐 Российские сертификаты: что делать, если страница банка «небезопасна» ​

С 17 июля всё больше банков и страховых компаний переходят на российские сертификаты безопасности — международные центры сертификации отзывают ранее выданные, и других вариантов у рынка не остаётся.

Как это касается вас. Когда вы оплачиваете полис — и по ОСАГО, и по Ипотеке — вы уходите с нашего сайта на платёжную страницу банка. Именно на этой странице и используется российский сертификат. Если ваш браузер его пока не знает, вы увидите что-то из этого:

страница просто не открывается;

предупреждение «Подключение не защищено» или «Содержимое небезопасно»;

браузер предлагает покинуть страницу.

Что делать — два рабочих способа:

Откройте ту же самую ссылку в Яндекс.Браузере. Российские корневые сертификаты в него уже встроены — настраивать ничего не нужно. Это самый быстрый способ, если оплата нужна прямо сейчас. Установите российские сертификаты в свой браузер. На Госуслугах есть раздел с сертификатами и пошаговыми инструкциями под каждую систему — после установки Google Chrome и Firefox будут открывать банковские страницы как обычно.

Предупреждение — не повод вводить данные карты вслепую Такое предупреждение сейчас означает, что браузер пока не знает российский сертификат, а не что вас взламывают. Но перед оплатой всё равно посмотрите на адрес страницы — это должен быть домен банка. Правильное решение — установить корневой сертификат или открыть ссылку в Яндекс.Браузере, а не отключать проверки безопасности.

👉 Установить сертификаты: gosuslugi.ru/crt

🏠 Ипотека: показываем шаблоны и заполненные образцы документов ​

Мы завершили ещё одну важную веху в разработке Ипотеки. Теперь по каждой страховой компании видны сами документы — и вы можете заранее согласовать их форму с ипотечным банком, ещё до того, как клиент заплатит.

На этапе выдачи — как только вы ввели сумму, регион и тип страхования:

пустые шаблоны документов по каждой страховой компании;

по каждой страховой компании; ключевые информационные документы (КИД) ;

; письма, которые можно отправить в банк на согласование.

Всё это доступно к скачиванию сразу на выдаче, отдельно по каждой СК — не нужно доводить расчёт до конца, чтобы посмотреть форму полиса.

На последнем шаге — когда вы получаете платёжную ссылку:

уже заполненные образцы: полис, заявление и анкета — с данными, которые вы ввели.

Покажите их страхователю и сверьте данные до оплаты: ФИО, адрес объекта, страховую сумму. Это самый простой способ не допустить ошибку в оформлении.

Зачем это нужно на практике Банк может подтвердить форму заранее — вы не узнаете о претензиях к документу уже после оплаты. А клиент видит собственные данные до платежа, поэтому опечатки ловятся там, где их ещё бесплатно исправить.

Надеемся, эта функция поможет вам оформлять больше полисов по ипотеке.

👉 Посчитать ипотеку: agentbroker.ru/ipoteka

🛡️ Напоминание: зеркало сайта ​

Если основной сайт у вашего провайдера открывается медленно или недоступен — работайте через зеркало web.agentbroker.ru. Это тот же самый личный кабинет по второму адресу:

тот же логин — отдельно регистрироваться не нужно;

— отдельно регистрироваться не нужно; те же контракты и договоры — всё синхронизировано в реальном времени;

— всё синхронизировано в реальном времени; полный функционал — расчёт и оформление ОСАГО и Ипотеки, выплаты.

Сохраните адрес в закладки заранее Чтобы не искать его в тот момент, когда основной сайт уже «не грузится».

👉 Открыть зеркало: web.agentbroker.ru

Вопросы — пишите в поддержку, поможем разобраться.

Команда АгентБрокер