Программа лояльности и агентская сеть ​

Что значат премиальные статусы и что дают? ​

На сайте АгентБрокер внедрена система повышенного КВ за премиум статусы:

Bronze +1% (0 и более полисов)

Silver +2% ( 10 и более полисов)

Gold +3% ( 50 и более полисов)

Platinum +4% ( 100 и более полисов)

Titanium +5% ( 200 и более полисов)

Sapphire +6% ( 500 и более полисов)

Ruby +7% (1000 и более полисов)

Diamond +8% ( 2000 и более полисов)

Emerald+9% ( 5000 и более полисов)

Black +10% ( 10000 и более полисов)

Кроме того, все пользователи в статусах Gold и выше, получают приоритетную поддержку и еженедельные выплаты КВ.

Как получить статус выше? ​

Только оформляя полисы ОСАГО, чем больше оформлено полисов, тем выше статус Только оформляя полисы ОСАГО, чем больше оформлено полисов, тем выше статус

Что такое агентская сеть? ​

Вы можете привлекать своих агентов и получать % вознаграждения, которое Вы выставляете самостоятельно.

Какой набор инструментов вы предоставляете для работы с субагентами? ​

Краткий список доступных функций:

Добавление субагентов вручную

Отправка партнерской ссылки агентам

Размещение баннеров с партнерской ссылкой

Установка виджета для продажи ОСАГО

Буду ли я сам выплачивать КВ субагентам или платите вы? ​

Каждый субагент сам напрямую получает свое КВ полностью аналогично обычным агентам. При этом при необходимости он может перевести КВ без комиссии своим кураторам.

Как выставить процент? ​

Пример:

Вы выставляете 100% агент будет получать вознаграждение полностью. При КВ 100 руб агент получит 100 руб

Вы выставляете 90% агент будет получать частичное вознаграждение. При КВ 100 руб агент получит 90 руб, а Вы получите 10 руб.

Процент выставляется автоматически по всем регионам и по всем компаниям одним расчетом.

Где посмотреть отчет о работе агента? ​

Оформленные полисы вашей сетью будут видны в разделе Инструменты - Отчеты.