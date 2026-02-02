Программа лояльности и агентская сеть
Что значат премиальные статусы и что дают?
На сайте АгентБрокер внедрена система повышенного КВ за премиум статусы:
- Bronze +1% (0 и более полисов)
- Silver +2% ( 10 и более полисов)
- Gold +3% ( 50 и более полисов)
- Platinum +4% ( 100 и более полисов)
- Titanium +5% ( 200 и более полисов)
- Sapphire +6% ( 500 и более полисов)
- Ruby +7% (1000 и более полисов)
- Diamond +8% ( 2000 и более полисов)
- Emerald+9% ( 5000 и более полисов)
- Black +10% ( 10000 и более полисов)
Кроме того, все пользователи в статусах Gold и выше, получают приоритетную поддержку и еженедельные выплаты КВ.
Как получить статус выше?
Только оформляя полисы ОСАГО, чем больше оформлено полисов, тем выше статус Только оформляя полисы ОСАГО, чем больше оформлено полисов, тем выше статус
Что такое агентская сеть?
Вы можете привлекать своих агентов и получать % вознаграждения, которое Вы выставляете самостоятельно.
Какой набор инструментов вы предоставляете для работы с субагентами?
Краткий список доступных функций:
- Добавление субагентов вручную
- Отправка партнерской ссылки агентам
- Размещение баннеров с партнерской ссылкой
- Установка виджета для продажи ОСАГО
Буду ли я сам выплачивать КВ субагентам или платите вы?
Каждый субагент сам напрямую получает свое КВ полностью аналогично обычным агентам. При этом при необходимости он может перевести КВ без комиссии своим кураторам.
Как выставить процент?
Пример:
Вы выставляете 100% агент будет получать вознаграждение полностью. При КВ 100 руб агент получит 100 руб
Вы выставляете 90% агент будет получать частичное вознаграждение. При КВ 100 руб агент получит 90 руб, а Вы получите 10 руб.
Процент выставляется автоматически по всем регионам и по всем компаниям одним расчетом.
Где посмотреть отчет о работе агента?
Оформленные полисы вашей сетью будут видны в разделе Инструменты - Отчеты.