Программа Амбассадор АгентБрокер ​

Амбассадор — это человек, который работает с брендом и готов говорить о нём позитивно. Амбассадоры получают рабочие привилегии, обучающие материалы и приоритетный сервис.

Что вы получаете ​

Персональную страницу на сайте АгентБрокер

Новых клиентов из вашего региона

Пакет печатных материалов для брендирования и социальных сетей

VIP-поддержку — ответы на вопросы максимально быстро

Кому подходит программа ​

Программа рассчитана на:

активных страховых агентов;

тех, кто хочет увеличить продажи;

агентов, развивающих собственную агентскую сеть.

Как стать амбассадором ​

Заполните заявку — команда АгентБрокер свяжется с вами.

Текущие амбассадоры ​

Представители АгентБрокер в федеральных округах России: