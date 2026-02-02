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Программа Амбассадор АгентБрокер

Амбассадор — это человек, который работает с брендом и готов говорить о нём позитивно. Амбассадоры получают рабочие привилегии, обучающие материалы и приоритетный сервис.

Что вы получаете

  • Персональную страницу на сайте АгентБрокер
  • Новых клиентов из вашего региона
  • Пакет печатных материалов для брендирования и социальных сетей
  • VIP-поддержку — ответы на вопросы максимально быстро

Кому подходит программа

Программа рассчитана на:

  • активных страховых агентов;
  • тех, кто хочет увеличить продажи;
  • агентов, развивающих собственную агентскую сеть.

Как стать амбассадором

Заполните заявку — команда АгентБрокер свяжется с вами.

Текущие амбассадоры

Представители АгентБрокер в федеральных округах России:

  • Центральный федеральный округ — Московская область, Воронеж, Липецк
  • Дальневосточный округ — Благовещенск
  • Южный округ — Геленджик
  • Уральский округ — Екатеринбург
  • Приволжский округ — Ижевск
  • Сибирский округ — Горно-Алтайск

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