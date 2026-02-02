Программа Амбассадор АгентБрокер
Амбассадор — это человек, который работает с брендом и готов говорить о нём позитивно. Амбассадоры получают рабочие привилегии, обучающие материалы и приоритетный сервис.
Что вы получаете
- Персональную страницу на сайте АгентБрокер
- Новых клиентов из вашего региона
- Пакет печатных материалов для брендирования и социальных сетей
- VIP-поддержку — ответы на вопросы максимально быстро
Кому подходит программа
Программа рассчитана на:
- активных страховых агентов;
- тех, кто хочет увеличить продажи;
- агентов, развивающих собственную агентскую сеть.
Как стать амбассадором
Заполните заявку — команда АгентБрокер свяжется с вами.
Текущие амбассадоры
Представители АгентБрокер в федеральных округах России:
- Центральный федеральный округ — Московская область, Воронеж, Липецк
- Дальневосточный округ — Благовещенск
- Южный округ — Геленджик
- Уральский округ — Екатеринбург
- Приволжский округ — Ижевск
- Сибирский округ — Горно-Алтайск