Реферальная программа, виджет Ипотеки и точность цены ОСАГО ​

9 июля 2026

Главное на сегодня: запускаем реферальную программу — теперь можно зарабатывать на приглашённых агентах.

🎁 Запускаем реферальную программу «Приглашай агентов» ​

Приглашайте новых агентов на платформу по персональной ссылке и получайте вознаграждение с каждой их оплаченной продажи — в течение 12 месяцев. Это не разовый бонус за регистрацию, а доход с реальной работы приглашённого.

Сколько платим:

Продукт реферала Ваше вознаграждение ОСАГО 100 ₽ за каждый оплаченный полис (но не более 10% от КВ по нему) Ипотечное страхование 10% от КВ реферала

Начисляем 12 месяцев с даты регистрации приглашённого агента.

с даты регистрации приглашённого агента. Только с реально оплаченных продаж реферала — не за факт регистрации.

реферала — не за факт регистрации. Вознаграждение падает на ваш баланс, вывод — обычным способом (после проверки KYC).

Приглашать можно только новых агентов, которые раньше не работали на площадке.

Как пригласить — за 3 шага:

Откройте раздел «Приглашения» в личном кабинете. Скопируйте персональную ссылку вида agentbroker.ru/invite/{ваш ID} или отправьте приглашение сразу на email коллеги. Коллега регистрируется по вашей ссылке, появляется в списке «Мои приглашённые» — и с его оплаченных продаж вам идёт вознаграждение.

Реферал засчитывается по last-click Приглашённый закрепляется за вами, если он зарегистрировался последним переходом по вашей ссылке и является новым агентом. Так что делитесь ссылкой напрямую с теми, кого действительно приводите.

👉 Начать приглашать: agentbroker.ru/invite 📄 Все условия: Реферальная программа

🏠 Виджет Ипотеки: почему смежные продукты сейчас важны как никогда ​

Рынок ОСАГО входит в фазу спада: продажи новых автомобилей в России снижаются, а значит новых полисов на рынке становится меньше и конкуренция за клиента растёт. В такой ситуации выигрывает тот, кто не держится за один продукт, а предлагает клиенту всё, что ему нужно.

Самый очевидный шаг — страхование ипотеки. Это продукт, который:

нужен почти каждому покупателю жилья (страховка по закону обязательна для банка);

покупателю жилья (страховка по закону обязательна для банка); продлевается каждый год — то есть даёт вам повторяющийся доход с одного клиента, а не разовую сделку;

— то есть даёт вам повторяющийся доход с одного клиента, а не разовую сделку; считается у нас через двух агрегаторов сразу (Инссмарт + Пампаду) — один запрос, десятки СК на одном экране, выбираете максимальное КВ.

Один клиент — несколько полисов У клиента с ОСАГО почти наверняка есть ипотека, КАСКО или потребность в страховании жизни. Пока рынок авто проседает, добор смежных продуктов — самый простой способ удержать оборот. Ипотека — лучшая точка входа.

👉 Посчитать ипотеку: agentbroker.ru/ipoteka

💰 ОСАГО: всегда сравнивайте цену — компании ошибаются с коэффициентом ​

После июньского обновления коэффициентов ЦБ (территориальные КТ пересмотрены на десятках регионов) разброс цен между страховыми стал ещё больше. И тут появляется важный нюанс: разные СК по-разному применяют территориальный коэффициент — кто-то ещё не обновил справочники, кто-то трактует регион иначе.

На практике это значит, что на один и тот же автомобиль цена у разных компаний может отличаться заметно — и иногда именно из-за ошибки в КТ. Если считать полис в одной СК, вы просто не увидите, что у соседней он на пару тысяч дешевле (или что там КВ выше).

Считайте через АгентБрокер — система опрашивает все подключённые компании одним запросом и показывает предложения рядом.

— система опрашивает все подключённые компании одним запросом и показывает предложения рядом. Сравнивайте не только итоговую цену, но и своё КВ — раздел «Моё КВ» показывает комиссию заранее.

— раздел «Моё КВ» показывает комиссию заранее. Не доверяйте одному источнику — там, где одна СК ошиблась с коэффициентом, другая посчитает корректно.

👉 Посчитать ОСАГО и сравнить цены: agentbroker.ru/osago

Вопросы — пишите в поддержку, поможем разобраться.

Команда АгентБрокер