Реферальная программа, виджет Ипотеки и точность цены ОСАГО
9 июля 2026
Главное на сегодня: запускаем реферальную программу — теперь можно зарабатывать на приглашённых агентах.
🎁 Запускаем реферальную программу «Приглашай агентов»
Приглашайте новых агентов на платформу по персональной ссылке и получайте вознаграждение с каждой их оплаченной продажи — в течение 12 месяцев. Это не разовый бонус за регистрацию, а доход с реальной работы приглашённого.
Сколько платим:
|Продукт реферала
|Ваше вознаграждение
|ОСАГО
|100 ₽ за каждый оплаченный полис (но не более 10% от КВ по нему)
|Ипотечное страхование
|10% от КВ реферала
- Начисляем 12 месяцев с даты регистрации приглашённого агента.
- Только с реально оплаченных продаж реферала — не за факт регистрации.
- Вознаграждение падает на ваш баланс, вывод — обычным способом (после проверки KYC).
- Приглашать можно только новых агентов, которые раньше не работали на площадке.
Как пригласить — за 3 шага:
- Откройте раздел «Приглашения» в личном кабинете.
- Скопируйте персональную ссылку вида
agentbroker.ru/invite/{ваш ID}или отправьте приглашение сразу на email коллеги.
- Коллега регистрируется по вашей ссылке, появляется в списке «Мои приглашённые» — и с его оплаченных продаж вам идёт вознаграждение.
Реферал засчитывается по last-click
Приглашённый закрепляется за вами, если он зарегистрировался последним переходом по вашей ссылке и является новым агентом. Так что делитесь ссылкой напрямую с теми, кого действительно приводите.
👉 Начать приглашать: agentbroker.ru/invite 📄 Все условия: Реферальная программа
🏠 Виджет Ипотеки: почему смежные продукты сейчас важны как никогда
Рынок ОСАГО входит в фазу спада: продажи новых автомобилей в России снижаются, а значит новых полисов на рынке становится меньше и конкуренция за клиента растёт. В такой ситуации выигрывает тот, кто не держится за один продукт, а предлагает клиенту всё, что ему нужно.
Самый очевидный шаг — страхование ипотеки. Это продукт, который:
- нужен почти каждому покупателю жилья (страховка по закону обязательна для банка);
- продлевается каждый год — то есть даёт вам повторяющийся доход с одного клиента, а не разовую сделку;
- считается у нас через двух агрегаторов сразу (Инссмарт + Пампаду) — один запрос, десятки СК на одном экране, выбираете максимальное КВ.
Один клиент — несколько полисов
У клиента с ОСАГО почти наверняка есть ипотека, КАСКО или потребность в страховании жизни. Пока рынок авто проседает, добор смежных продуктов — самый простой способ удержать оборот. Ипотека — лучшая точка входа.
👉 Посчитать ипотеку: agentbroker.ru/ipoteka
💰 ОСАГО: всегда сравнивайте цену — компании ошибаются с коэффициентом
После июньского обновления коэффициентов ЦБ (территориальные КТ пересмотрены на десятках регионов) разброс цен между страховыми стал ещё больше. И тут появляется важный нюанс: разные СК по-разному применяют территориальный коэффициент — кто-то ещё не обновил справочники, кто-то трактует регион иначе.
На практике это значит, что на один и тот же автомобиль цена у разных компаний может отличаться заметно — и иногда именно из-за ошибки в КТ. Если считать полис в одной СК, вы просто не увидите, что у соседней он на пару тысяч дешевле (или что там КВ выше).
- Считайте через АгентБрокер — система опрашивает все подключённые компании одним запросом и показывает предложения рядом.
- Сравнивайте не только итоговую цену, но и своё КВ — раздел «Моё КВ» показывает комиссию заранее.
- Не доверяйте одному источнику — там, где одна СК ошиблась с коэффициентом, другая посчитает корректно.
👉 Посчитать ОСАГО и сравнить цены: agentbroker.ru/osago
Вопросы — пишите в поддержку, поможем разобраться.
Команда АгентБрокер