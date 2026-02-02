Регистрация, личные данные и реквизиты
Не помните логин/пароль?
Логин - адрес вашей электронной почты, пароли у нас не хранятся. Пароль можно восстановить по ссылке https://agentbroker.ru/user/forgot
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Проверьте правильно ли вы указываете свою почту, уточните какую ошибку выдает система. Напишите, пожалуйста, в чат техподдержки на нашем сайте, мы постараемся помочь
Как заключить договор с АгентБрокер?
Отношения между нами регулируются договором оферты. Нажав кнопку Зарегистрироваться, Вы заключаете с нами договор. Дополнительное подписание договора не требуется. При необходимости Вы можете его распечатать по ссылкам ниже.
https://agentbroker.ru/wiki/lk/oferta
https://agentbroker.ru/wiki/lk/privacy
https://agentbroker.ru/wiki/lk/rules
Зачем заполнять паспортные данные?
Паспортные данные необходимы нескольких вещей:
выплаты физическим лицам, при выплате наши платежные партнеры сверяют данные карты и данные агента, если они не совпадают, аккаунт будет заблокирован
повышение проходимости полисов, некоторые страховые компании запрашивают данные агентов (паспорт, фио, снилс, инн) и если у вас эти данные указаны, вам будут чаще одобрять полисы
Как поменять тип агента на самозанятый/ИП/ООО?
Для изменения статуса вам нужно зайти в Профайл или по ссылке https://agentbroker.ru/self-profile/index и выбрать кнопку Изменить статус на самозанятый/ИП/ООО либо выбрать большую красную кнопку ИП/ООО/Самозанятые
В следующем окне выбираете нужный вам тип агента и заполняете данные самозанятого/ИП/ООО. Не забывайте нажимать кнопку Сохранить.
Вы работаете с компаниями ИП и ООО?
Да, работаем, вам нужно указать ваши данные о расчетном счете и мы будем перечислять деньги на ваше юр. лицо.
Указать то, что у вас есть статус ИП или ООО вы можете в разделе Профайл личного кабинета.
Почему в поле Номер карты больше 16 цифр?
Некоторые банки, выпускают карты Maestro и МИР с 20 цифрами, для этого мы разрешаем вносить длинные номера карт, если у вас в номере карты всего 16 цифр, укажите только их.
Что нужно указать для получения денег?
Вам нужно указать Фамилию Имя Отчество, номер карты, ИНН и адрес, это важно для правильной подготовки документов. Если ФИО на карте не совпадает с указанными, мы откажем в платеже.
Обязательно ли заполнять реквизиты полностью?
Да, это требование как наше так и страховых компаний, которые не готовы работать с темными агентами, если вы не заполняете реКВизиты или при выплате реквизиты не совпадают с указанными на карте мы можем заблокировать ваш аккаунт со всем остатком денежных средств.
Что вносить в реквизитах виртуальной карты без имени владельца?
Для получения КВ имя на карте должно быть, так как наши партнеры оплачивают на именные карты и идет сверка имени.
Можно ли оформлять полисы, не заполнив реквизиты для оплаты?
Да. Сразу после регистрации, Вы можете начать оформлять полисы.
Где поменять данные банковской карты?
В разделе Реквизиты https://agentbroker.ru/self-profile/update вы можете внести данные новой банковской карты. Не забывайте нажимать кнопку Сохранить.
Почему установлена блокировка/карантин?
Существует несколько причин блокировки аккаунта. Вот основные из них:
- Скорее всего вы жаловались на наши почтовые рассылки и отправляли их в спам;
- У вас были указаны чужие реквизиты в профиле;
- В случае обнаружения мошенничества при оформлении полисов (неверные документы, прописка и т.д.).
Мы всегда готовы разблокировать ваш аккаунт в случае предоставления необходимых документов. "