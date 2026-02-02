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Партнёрам

Раздел для развития агентской сети и получения дополнительного дохода.

Агентская сеть

Создайте свою команду страховых агентов:

  • Приглашение новых агентов
  • Управление командой
  • Статистика по агентам
  • Дополнительное вознаграждение с продаж команды

Как пригласить агента

  1. Перейдите в раздел ПартнёрамАгентская сеть
  2. Скопируйте персональную ссылку для приглашения
  3. Отправьте ссылку потенциальному агенту
  4. После регистрации агент автоматически закрепится за вами

Баннеры

Готовые рекламные материалы для продвижения:

  • Баннеры различных размеров
  • Материалы для социальных сетей
  • Печатные материалы

Партнёрская ссылка

Уникальная ссылка для привлечения клиентов:

  • Отслеживание переходов
  • Статистика конверсии
  • Автоматическое закрепление клиентов

Реферальная программа

Получайте вознаграждение за привлечение новых агентов:

Условия программы

УровеньОписаниеБонус
Уровень 1Прямые рефералы% от их дохода
Уровень 2Рефералы ваших рефералов% от их дохода

Как это работает

  1. Вы приглашаете агента по своей реферальной ссылке
  2. Агент регистрируется и начинает работать
  3. Вы получаете процент от его комиссионного вознаграждения
  4. Если ваш агент тоже приглашает людей — вы получаете бонус и с них

Преимущества партнёрства

  • Пассивный доход — получайте % от продаж вашей команды
  • Масштабирование — неограниченное количество агентов в сети
  • Поддержка — обучающие материалы для вашей команды
  • Аналитика — детальная статистика по каждому агенту

АгентБрокер — Руководство пользователя

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