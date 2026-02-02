Партнёрам
Раздел для развития агентской сети и получения дополнительного дохода.
Агентская сеть
Создайте свою команду страховых агентов:
- Приглашение новых агентов
- Управление командой
- Статистика по агентам
- Дополнительное вознаграждение с продаж команды
Как пригласить агента
- Перейдите в раздел Партнёрам → Агентская сеть
- Скопируйте персональную ссылку для приглашения
- Отправьте ссылку потенциальному агенту
- После регистрации агент автоматически закрепится за вами
Баннеры
Готовые рекламные материалы для продвижения:
- Баннеры различных размеров
- Материалы для социальных сетей
- Печатные материалы
Партнёрская ссылка
Уникальная ссылка для привлечения клиентов:
- Отслеживание переходов
- Статистика конверсии
- Автоматическое закрепление клиентов
Реферальная программа
Получайте вознаграждение за привлечение новых агентов:
Условия программы
|Уровень
|Описание
|Бонус
|Уровень 1
|Прямые рефералы
|% от их дохода
|Уровень 2
|Рефералы ваших рефералов
|% от их дохода
Как это работает
- Вы приглашаете агента по своей реферальной ссылке
- Агент регистрируется и начинает работать
- Вы получаете процент от его комиссионного вознаграждения
- Если ваш агент тоже приглашает людей — вы получаете бонус и с них
Преимущества партнёрства
- Пассивный доход — получайте % от продаж вашей команды
- Масштабирование — неограниченное количество агентов в сети
- Поддержка — обучающие материалы для вашей команды
- Аналитика — детальная статистика по каждому агенту