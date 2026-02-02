Реферальная программа
Реферальная программа позволяет приглашать новых агентов на платформу и получать за это вознаграждение.
Вознаграждение
- 4 000 ₽ — вам за каждого активированного реферала
- 200 ₽ — приглашённому агенту при регистрации
- 1% от КВ — постоянно с каждого полиса, оформленного рефералом
Условия для получения 4 000 ₽
- Приглашающий и приглашённый — разные лица (не родственники, не один человек с двумя аккаунтами)
- У обоих заполнены и верифицированы профили; приглашённый работает как самозанятый, ИП или ООО
- В течение 60 дней после регистрации приглашённый оформляет минимум 2 полиса на общую сумму от 4 000 ₽
Полисы, оформленные на себя, родственников или на приглашающего агента, в зачёт не идут.
Где найти реферальные инструменты
Персональная ссылка и реферальный код доступны по адресу agentbroker.ru/partnership.
- По ссылке — реферал попадает сразу на страницу регистрации
- По коду — вводится вручную при регистрации
Отличие от брокерской сети
|Параметр
|Реферальная программа
|Брокерская сеть
|Удержание
|фиксированный 1%
|настраивается индивидуально
|Разовый бонус
|4 000 ₽ при выполнении условий
|не предусмотрен
|Начисления
|рефералу напрямую
|на баланс брокера
|Гибкость
|единые условия
|разные условия для разных агентов
Подробнее о брокерской сети — Агентская сеть и управление КВ.