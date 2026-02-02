Реферальная программа ​

Реферальная программа позволяет приглашать новых агентов на платформу и получать за это вознаграждение.

4 000 ₽ — вам за каждого активированного реферала

— вам за каждого активированного реферала 200 ₽ — приглашённому агенту при регистрации

— приглашённому агенту при регистрации 1% от КВ — постоянно с каждого полиса, оформленного рефералом

Условия для получения 4 000 ₽ ​

Приглашающий и приглашённый — разные лица (не родственники, не один человек с двумя аккаунтами) У обоих заполнены и верифицированы профили; приглашённый работает как самозанятый, ИП или ООО В течение 60 дней после регистрации приглашённый оформляет минимум 2 полиса на общую сумму от 4 000 ₽

Полисы, оформленные на себя, родственников или на приглашающего агента, в зачёт не идут.

Где найти реферальные инструменты ​

Персональная ссылка и реферальный код доступны по адресу agentbroker.ru/partnership.

По ссылке — реферал попадает сразу на страницу регистрации

По коду — вводится вручную при регистрации

Отличие от брокерской сети ​

Параметр Реферальная программа Брокерская сеть Удержание фиксированный 1% настраивается индивидуально Разовый бонус 4 000 ₽ при выполнении условий не предусмотрен Начисления рефералу напрямую на баланс брокера Гибкость единые условия разные условия для разных агентов

Подробнее о брокерской сети — Агентская сеть и управление КВ.