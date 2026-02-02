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Реферальная программа

Реферальная программа позволяет приглашать новых агентов на платформу и получать за это вознаграждение.

Вознаграждение

  • 4 000 ₽ — вам за каждого активированного реферала
  • 200 ₽ — приглашённому агенту при регистрации
  • 1% от КВ — постоянно с каждого полиса, оформленного рефералом

Условия для получения 4 000 ₽

  1. Приглашающий и приглашённый — разные лица (не родственники, не один человек с двумя аккаунтами)
  2. У обоих заполнены и верифицированы профили; приглашённый работает как самозанятый, ИП или ООО
  3. В течение 60 дней после регистрации приглашённый оформляет минимум 2 полиса на общую сумму от 4 000 ₽

Полисы, оформленные на себя, родственников или на приглашающего агента, в зачёт не идут.

Где найти реферальные инструменты

Персональная ссылка и реферальный код доступны по адресу agentbroker.ru/partnership.

  • По ссылке — реферал попадает сразу на страницу регистрации
  • По коду — вводится вручную при регистрации

Отличие от брокерской сети

ПараметрРеферальная программаБрокерская сеть
Удержаниефиксированный 1%настраивается индивидуально
Разовый бонус4 000 ₽ при выполнении условийне предусмотрен
Начислениярефералу напрямуюна баланс брокера
Гибкостьединые условияразные условия для разных агентов

Подробнее о брокерской сети — Агентская сеть и управление КВ.

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