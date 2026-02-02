Новости АгентБрокер
Архив рассылок и важных обновлений платформы.
Март 2026
|Дата
|Тема
|10 марта
|РосСтрах теперь на АгентБрокере + обновления марта
|31 марта
|Пересчёт КБМ 1 апреля — что нужно знать
Февраль 2026
|Дата
|Тема
|2 февраля
|Какие СК платят больше всех — сравнение комиссий
|16 февраля
|Новая почта agentbroker.ru и защита вашего аккаунта
|27 февраля
|Успейте оформить полисы с высоким КВ + обновления почты
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