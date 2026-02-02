Новости АгентБрокер ​

Архив рассылок и важных обновлений платформы.

Март 2026 ​

Дата Тема 10 марта РосСтрах теперь на АгентБрокере + обновления марта 31 марта Пересчёт КБМ 1 апреля — что нужно знать

Февраль 2026 ​

Дата Тема 2 февраля Какие СК платят больше всех — сравнение комиссий 16 февраля Новая почта agentbroker.ru и защита вашего аккаунта 27 февраля Успейте оформить полисы с высоким КВ + обновления почты

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