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Новости АгентБрокер

Архив рассылок и важных обновлений платформы.

Март 2026

ДатаТема
10 мартаРосСтрах теперь на АгентБрокере + обновления марта
31 мартаПересчёт КБМ 1 апреля — что нужно знать

Февраль 2026

ДатаТема
2 февраляКакие СК платят больше всех — сравнение комиссий
16 февраляНовая почта agentbroker.ru и защита вашего аккаунта
27 февраляУспейте оформить полисы с высоким КВ + обновления почты

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