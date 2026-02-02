КАСКО
Основы
Руководство по самостоятельному оформлению
- КАСКО: начало оформления
- КАСКО: интерфейс калькулятора
- КАСКО: данные автомобиля
- КАСКО: страхователь и водители
- КАСКО: продукты, скидки и франшиза
- КАСКО: дополнительные опции
- КАСКО: пролонгация и переход
- КАСКО: расчёт и оплата
- КАСКО: осмотр автомобиля
- КАСКО: завершение оформления
Пошаговая инструкция
- КАСКО шаг 1: сбор пожеланий клиента
- КАСКО шаг 2: подача заявки через калькулятор
- КАСКО шаг 3: согласование расчётов
- КАСКО шаг 4: осмотр автомобиля
- КАСКО шаг 5: оплата и вознаграждение
- КАСКО шаг 6: пролонгация прошлогодних полисов
Частые вопросы
- Что такое КАСКО?
- В чём разница между КАСКО и ОСАГО?
- Можно ли оформить и оплатить КАСКО полностью онлайн?
- Почему результаты онлайн-калькулятора отличаются?
- Чьи контактные данные указывать в заявке?
- Какие документы нужны для оформления КАСКО?
- Когда менеджер перезвонит по заявке?
- Как можно сэкономить на КАСКО?
- Возможно ли оформить КАСКО без осмотра?
- Может ли цена полиса измениться после осмотра?
- Можно ли оформить КАСКО на кредитный автомобиль?
- Как отследить статус заявки?
- Будет ли начислено вознаграждение за КАСКО?
- Как получить комиссию по КАСКО в рассрочку?
- Где посмотреть точный размер комиссии?
- Когда поступит вознаграждение?