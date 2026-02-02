КАСКО шаг 2: подача заявки через калькулятор ​

Воспользуйтесь калькулятором КАСКО на платформе АгентБрокер, чтобы получить предварительные расчёты от 22 страховых компаний.

Для этого потребуется заполнить минимум данных:

— марку и модель автомобиля,

— пробег, мощность, год выпуска и стоимость,

— пол, возраст, стаж водителей, их семейное положение и количество детей (при наличии),

— город регистрации собственника,

— ваши контактные данные (имя и телефон).

После подтверждения номера телефона кодом из СМС на экране появятся ориентировочные цены полного КАСКО без франшизы от компаний, готовых рассмотреть страхование по введённым параметрам.

Сравнить предложения помогут ключевые преимущества программ, указанные на карточках расчётов. Нажмите «Заказать» на подходящем варианте и ожидайте звонка.

Что важно учесть:

! Не озвучивайте клиенту цены из предварительного расчёта. При уточнении деталей и пожеланий стоимость на детальных расчётах может существенно отличаться.

! Указывайте свои контактные данные, а не клиента. Так менеджер сможет оперативнее обработать заявку, а вы будете контролировать каждый этап.