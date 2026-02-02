КАСКО: продукты, скидки и франшиза ​

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В этом разделе выбираются опции страхования для полиса.

Начало действия полиса: дата начала должна быть как минимум на +1 день от текущей, если требуется осмотр ТС. Для клиентов из удалённых регионов или если впереди выходные, рекомендуем закладывать +3 дня.

Срок страхования — указывайте 1 год.

Способ оплаты — единовременный.

Скидки и надбавки

Разберём инструменты корректировки стоимости:

Скидка от КВ — позволяет снизить комиссионное вознаграждение (КВ), уменьшая тем самым стоимость полиса. Указывается в процентах. Пример: полис стоит 1 000 руб., при скидке 20% стоимость составит 800 руб.

Андеррайтерская скидка — скидка, которую вы планируете согласовать со страховой компанией. Применяется при наличии конкурентного предложения или иных оснований для снижения цены. Потребуется пройти андеррайтинг и предоставить дополнительные данные.

Надбавка к премии КАСКО — увеличивает стоимость полиса для получения большего КВ. Указывается в процентах.

Удешевить полис также помогает франшиза.

Франшиза — это сумма, которую клиент оплачивает самостоятельно при наступлении страхового случая.

Пример: при компенсации 100 000 руб. и франшизе 20 000 руб. клиент получит 80 000 руб., остальное покрывает сам.

Типы франшизы:

Без франшизы — не применяется, кроме случаев, когда это обязывает страховая (например, при управлении ТС водителем, не вписанным в полис);

Безусловная — применяется при любом страховом случае;

Со второго случая — действует начиная со второго страхового события;

Франшиза виновника — применяется только при виновности клиента в ДТП.

В этом же блоке можно выбрать дополнительные риски страхования:

ГО (гражданская ответственность) — увеличивает лимит возмещения по ОСАГО в рамках КАСКО;

НС (несчастный случай) — покрывает расходы при травмах водителя или пассажиров;

GAP — сохраняет рыночную стоимость ТС на момент страхования, компенсируя износ;

ДО (дополнительное оборудование) — страхует установленное нештатное оборудование.

Подробности — в макете полиса или правилах страхования конкретной СК.