КАСКО: продукты, скидки и франшиза
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В этом разделе выбираются опции страхования для полиса.
Начало действия полиса: дата начала должна быть как минимум на +1 день от текущей, если требуется осмотр ТС. Для клиентов из удалённых регионов или если впереди выходные, рекомендуем закладывать +3 дня.
Срок страхования — указывайте 1 год.
Способ оплаты — единовременный.
Скидки и надбавки
Разберём инструменты корректировки стоимости:
Скидка от КВ — позволяет снизить комиссионное вознаграждение (КВ), уменьшая тем самым стоимость полиса. Указывается в процентах. Пример: полис стоит 1 000 руб., при скидке 20% стоимость составит 800 руб.
Андеррайтерская скидка — скидка, которую вы планируете согласовать со страховой компанией. Применяется при наличии конкурентного предложения или иных оснований для снижения цены. Потребуется пройти андеррайтинг и предоставить дополнительные данные.
Надбавка к премии КАСКО — увеличивает стоимость полиса для получения большего КВ. Указывается в процентах.
Удешевить полис также помогает франшиза.
Франшиза — это сумма, которую клиент оплачивает самостоятельно при наступлении страхового случая.
Пример: при компенсации 100 000 руб. и франшизе 20 000 руб. клиент получит 80 000 руб., остальное покрывает сам.
Типы франшизы:
Без франшизы — не применяется, кроме случаев, когда это обязывает страховая (например, при управлении ТС водителем, не вписанным в полис);
Безусловная — применяется при любом страховом случае;
Со второго случая — действует начиная со второго страхового события;
Франшиза виновника — применяется только при виновности клиента в ДТП.
В этом же блоке можно выбрать дополнительные риски страхования:
ГО (гражданская ответственность) — увеличивает лимит возмещения по ОСАГО в рамках КАСКО;
НС (несчастный случай) — покрывает расходы при травмах водителя или пассажиров;
GAP — сохраняет рыночную стоимость ТС на момент страхования, компенсируя износ;
ДО (дополнительное оборудование) — страхует установленное нештатное оборудование.
Подробности — в макете полиса или правилах страхования конкретной СК.