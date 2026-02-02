КАСКО: страхователь и водители
Страхователь
Обратите внимание: существует три типа клиентов — физическое лицо, юридическое лицо и индивидуальный предприниматель. Выберите подходящий вариант.
Список водителей
Доступны два варианта: указание конкретных водителей или мультидрайв (полис без ограничений по водителям).
При указании водителей можно скопировать данные страхователя, поставив чекбокс «Скопировать из страхователя». Для удаления скопированных данных нажмите крестик рядом с карточкой.
Учтите: большинство страховых компаний учитывают не более 5 водителей при расчёте.
Для удаления водителя нажмите крестик рядом с его карточкой.
При выборе мультидрайва необходимо указать минимальный возраст и минимальный стаж среди предполагаемых водителей.