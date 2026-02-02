КАСКО: страхователь и водители ​

Страхователь

Обратите внимание: существует три типа клиентов — физическое лицо, юридическое лицо и индивидуальный предприниматель. Выберите подходящий вариант.

Список водителей

Доступны два варианта: указание конкретных водителей или мультидрайв (полис без ограничений по водителям).

При указании водителей можно скопировать данные страхователя, поставив чекбокс «Скопировать из страхователя». Для удаления скопированных данных нажмите крестик рядом с карточкой.

Учтите: большинство страховых компаний учитывают не более 5 водителей при расчёте.

Для удаления водителя нажмите крестик рядом с его карточкой.

При выборе мультидрайва необходимо указать минимальный возраст и минимальный стаж среди предполагаемых водителей.