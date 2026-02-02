КАСКО: расчёт и оплата
После заполнения анкеты нажмите кнопку «Рассчитать». На экране отобразятся доступные программы и их стоимость.
Внимание! Стоимость может измениться на этапе согласования.
Перед оформлением рекомендуем проверять подсказки под значком «!» — там содержится дополнительная информация по расчёту.
Выбрав подходящее предложение (поставьте чекбокс напротив него), нажмите «К оформлению».
Доступные способы оплаты:
- клиентом онлайн (отправка ссылки на оплату);
- счёт от СК (PDF-счёт).
Также укажите email и номер телефона для получения информации об оплате (по умолчанию используются данные страхователя).
В разделе «Документы» можно приложить:
- Паспорт страхователя и собственника;
- Паспорт и ВУ водителей;
- Документы на ТС (ПТС/СТС/ЭПТС);
- Предыдущий полис КАСКО (при наличии).
В чате с андеррайтерами можно оставить комментарий: пояснить особенности ТС, запросить скидку и т.д.
Если кнопки «Отправить на андеррайтинг» нет, сначала нажмите «Сформировать черновик».
После формирования договора появятся дополнительные кнопки и информация о необходимости андеррайтинга (проверки документов).
Внимание! Андеррайтинг и осмотр — разные вещи. Даже при отсутствии андеррайтинга осмотр, как правило, обязателен.
Доступные действия:
- Приложение — скачать КИД, расчёт и др.;
- Черновик полиса — макет по заполненной анкете;
- Счёт / Ссылка — для оплаты;
- Обновить договор — при внесении изменений;
- Оформить договор — подтверждение после оплаты и прохождения осмотра.
Если возникнет ошибка, она отобразится в правом верхнем углу или внизу экрана. При затруднениях обращайтесь в чат поддержки.