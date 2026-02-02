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КАСКО: расчёт и оплата

После заполнения анкеты нажмите кнопку «Рассчитать». На экране отобразятся доступные программы и их стоимость.

Внимание! Стоимость может измениться на этапе согласования.

Перед оформлением рекомендуем проверять подсказки под значком «!» — там содержится дополнительная информация по расчёту.

Выбрав подходящее предложение (поставьте чекбокс напротив него), нажмите «К оформлению».

Доступные способы оплаты:

  • клиентом онлайн (отправка ссылки на оплату);
  • счёт от СК (PDF-счёт).

Также укажите email и номер телефона для получения информации об оплате (по умолчанию используются данные страхователя).

В разделе «Документы» можно приложить:

  • Паспорт страхователя и собственника;
  • Паспорт и ВУ водителей;
  • Документы на ТС (ПТС/СТС/ЭПТС);
  • Предыдущий полис КАСКО (при наличии).

В чате с андеррайтерами можно оставить комментарий: пояснить особенности ТС, запросить скидку и т.д.

Если кнопки «Отправить на андеррайтинг» нет, сначала нажмите «Сформировать черновик».

После формирования договора появятся дополнительные кнопки и информация о необходимости андеррайтинга (проверки документов).

Внимание! Андеррайтинг и осмотр — разные вещи. Даже при отсутствии андеррайтинга осмотр, как правило, обязателен.

Доступные действия:

  • Приложение — скачать КИД, расчёт и др.;
  • Черновик полиса — макет по заполненной анкете;
  • Счёт / Ссылка — для оплаты;
  • Обновить договор — при внесении изменений;
  • Оформить договор — подтверждение после оплаты и прохождения осмотра.

Если возникнет ошибка, она отобразится в правом верхнем углу или внизу экрана. При затруднениях обращайтесь в чат поддержки.

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