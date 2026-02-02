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КАСКО: данные автомобиля

Оформление полиса

Для ускорения заполнения рекомендуем воспользоваться функцией распознавания документов. Нажмите иконку рядом с полем «Цвет ТС» и загрузите документы.

Автомобиль

  • В поле «Марка» последовательно укажите: марку, год выпуска ТС, модель, состояние машины и категорию.

  • Чекбокс «Показать больше моделей» используйте только в случае, если нужная модель не найдена в основном списке.

  • Состояние авто: новое; trade-in; б/у.

Как правило, следует выбирать «б/у», если машина не приобретена в автосалоне.

  • Поле «Цвет ТС» необязательное и не влияет на стоимость.

  • Поле «Тип трансмиссии» — тип коробки передач: автоматическая или ручная.

  • Пробег — параметр, который может существенно повлиять на стоимость полиса. Указывайте актуальное значение для получения точного предложения.

  • Стоимость — от неё напрямую зависит цена полиса. После указания марки и модели можно запросить примерную стоимость ТС из справочника.

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