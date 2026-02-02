КАСКО: данные автомобиля ​

Оформление полиса

Для ускорения заполнения рекомендуем воспользоваться функцией распознавания документов. Нажмите иконку рядом с полем «Цвет ТС» и загрузите документы.

Автомобиль

В поле «Марка» последовательно укажите: марку, год выпуска ТС, модель, состояние машины и категорию.

Чекбокс «Показать больше моделей» используйте только в случае, если нужная модель не найдена в основном списке.

Состояние авто: новое; trade-in; б/у.

Как правило, следует выбирать «б/у», если машина не приобретена в автосалоне.