КАСКО: данные автомобиля
Оформление полиса
Для ускорения заполнения рекомендуем воспользоваться функцией распознавания документов. Нажмите иконку рядом с полем «Цвет ТС» и загрузите документы.
Автомобиль
В поле «Марка» последовательно укажите: марку, год выпуска ТС, модель, состояние машины и категорию.
Чекбокс «Показать больше моделей» используйте только в случае, если нужная модель не найдена в основном списке.
Состояние авто: новое; trade-in; б/у.
Как правило, следует выбирать «б/у», если машина не приобретена в автосалоне.
Поле «Цвет ТС» необязательное и не влияет на стоимость.
Поле «Тип трансмиссии» — тип коробки передач: автоматическая или ручная.
Пробег — параметр, который может существенно повлиять на стоимость полиса. Указывайте актуальное значение для получения точного предложения.
Стоимость — от неё напрямую зависит цена полиса. После указания марки и модели можно запросить примерную стоимость ТС из справочника.