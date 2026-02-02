КАСКО: осмотр автомобиля ​

Осмотр требуется по большинству программ.

Для заказа осмотра обратитесь в поддержку, указав:

Номер расчёта;

ФИО клиента;

Контактный телефон клиента (для согласования);

Адрес осмотра;

Желаемая дата и время.

Важно! Осмотр должен быть завершён до начала действия полиса. Закладывайте время заранее. Осмотр возможен только в рабочие дни.

Форматы осмотра:

Самоосмотр — через приложение страховой или по ссылке;

Выезд инспектора — на место нахождения ТС.

Требования к осмотру: