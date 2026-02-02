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КАСКО: осмотр автомобиля

Осмотр требуется по большинству программ.

Для заказа осмотра обратитесь в поддержку, указав:

  • Номер расчёта;
  • ФИО клиента;
  • Контактный телефон клиента (для согласования);
  • Адрес осмотра;
  • Желаемая дата и время.

Важно! Осмотр должен быть завершён до начала действия полиса. Закладывайте время заранее. Осмотр возможен только в рабочие дни.

Форматы осмотра:

  • Самоосмотр — через приложение страховой или по ссылке;
  • Выезд инспектора — на место нахождения ТС.

Требования к осмотру:

  • Документы, подтверждающие владение ТС;
  • Присутствие владельца (или согласование его отсутствия через поддержку);
  • Хорошее освещение и доступ к автомобилю;
  • Чистый автомобиль.

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