КАСКО: осмотр автомобиля
Осмотр требуется по большинству программ.
Для заказа осмотра обратитесь в поддержку, указав:
- Номер расчёта;
- ФИО клиента;
- Контактный телефон клиента (для согласования);
- Адрес осмотра;
- Желаемая дата и время.
Важно! Осмотр должен быть завершён до начала действия полиса. Закладывайте время заранее. Осмотр возможен только в рабочие дни.
Форматы осмотра:
- Самоосмотр — через приложение страховой или по ссылке;
- Выезд инспектора — на место нахождения ТС.
Требования к осмотру:
- Документы, подтверждающие владение ТС;
- Присутствие владельца (или согласование его отсутствия через поддержку);
- Хорошее освещение и доступ к автомобилю;
- Чистый автомобиль.