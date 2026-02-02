В чём разница между КАСКО и ОСАГО? ​

По ОСАГО страхуется ваша гражданская ответственность: выплаты получают только те, кто пострадал по вашей вине. КАСКО же защищает непосредственно ваш автомобиль. При этом страховая сумма по КАСКО, как правило, соответствует рыночной стоимости машины, тогда как возмещение по ОСАГО ограничено 400 тыс. рублей.

Допустим, ваш автомобиль получил повреждения в аварии. По полису КАСКО вы получите полную компенсацию. А по чужому ОСАГО — не более 400 тыс. рублей. И что особенно важно — КАСКО избавляет от необходимости судебных разбирательств, если у виновника аварии не оказалось действующего полиса ОСАГО.