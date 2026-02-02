Как можно сэкономить на КАСКО? ​

Основной способ снижения стоимости — оформление полиса с франшизой. Это порог мелкого ущерба, в пределах которого страхователь ремонтирует автомобиль за свой счёт (подробности о франшизе здесь).

Второй вариант — выбрать не полный набор рисков, а лишь наиболее важные для клиента (о полном и частичном КАСКО читайте здесь).

Третий способ — сократить перечень лиц, допущенных к управлению автомобилем.

Кроме того, многие страховщики предоставляют скидку при безубыточном продлении предыдущего полиса.