Можно ли оформить и оплатить КАСКО полностью онлайн? ​

К сожалению, на данный момент полностью дистанционное оформление КАСКО недоступно. Страховые компании в обязательном порядке требуют предстраховой осмотр транспортного средства для защиты от мошенничества.

При этом через онлайн-калькулятор на платформе АгентБрокер вы можете увидеть ориентировочную стоимость у 22 страховых компаний, выбрать подходящее предложение и оставить заявку. Далее с вами свяжется менеджер: уточнит детали, расскажет об условиях у разных страховщиков, организует осмотр и оплату.