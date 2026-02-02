Терминология КАСКО: справочник основных понятий
Классическое КАСКО
Добровольная страховая защита автомобиля от угона, хищения, повреждений и полной гибели. Перечень признаваемых страховых случаев может различаться у разных компаний, поэтому перед оформлением рекомендуем внимательно изучить условия договора.
Ряд программ дополнительно включает страхование от несчастных случаев при ДТП и сервисные опции — например, помощь на дороге и эвакуацию.
Полное и частичное КАСКО
Полное КАСКО обеспечивает одновременную защиту от ущерба, хищения, угона и тотальной гибели. Частичное — покрывает только один-два выбранных риска. Не все страховщики предлагают частичное покрытие из-за повышенных рисков мошенничества.
Например, застраховать авто только от угона можно в Ресо или Тинькофф. Комбинацию «угон + тотал» предоставляют Ресо, Тинькофф, Ренессанс, Ингосстрах и Альфастрахование.
Опытные автовладельцы нередко выбирают страхование от угона или полной гибели — так они защищают себя от крупных финансовых потерь, а мелкий ремонт после ДТП или хищения деталей готовы оплачивать самостоятельно.
Коробочное КАСКО
Готовые программы с фиксированным набором рисков и опций для определённых категорий клиентов. Один из популярных вариантов — страхование от ДТП по вине третьих лиц, рекомендуемое водителям со стажем.
Плюсы: доступная цена, возможность онлайн-оформления, отсутствие осмотра. Минусы: ограничения по возрасту и стоимости ТС, сокращённый перечень рисков, лимитированная сумма возмещения.
Перед приобретением такого полиса обязательно изучите правила страхования и условия выплат.
Риск «Ущерб»
Повреждение транспортного средства, влекущее утрату его потребительских качеств и рыночной стоимости. Как правило, под этим риском объединены: повреждения в результате ДТП, возгорания, умышленных действий третьих лиц, а также природных явлений — града, падения сосулек, наводнений, селей и т.д.
Риск «Полная гибель авто» (Тотал)
Конструктивная гибель — это ущерб, при котором восстановление автомобиля экономически нецелесообразно, и страховщик выплачивает полную страховую стоимость. Обычно для признания тотала степень повреждений должна превышать 65-75%.
Риск «Угон»
Незаконное завладение автомобилем без намерения его присвоить. Типичный пример: транспортное средство угоняют и впоследствии бросают.
Риск «Хищение»
Противоправное завладение автомобилем в корыстных целях, при котором собственник утрачивает возможность им распоряжаться. Сюда относятся кражи и грабежи.
Франшиза
Часть ущерба, которую страховщик не возмещает по условиям договора. Может выражаться в процентах от страховой суммы или в виде конкретной денежной суммы.
Условная франшиза (по виновнику)
Доля убытков страхователя при ДТП, виновник которого установлен и не является самим страхователем. Страховая компания полностью компенсирует ущерб клиенту, а сумму франшизы взыскивает с виновника происшествия.
Безусловная франшиза
Фиксированная часть ущерба при страховом событии, в пределах которой страховщик не производит выплату. Если сумма ущерба превышает размер франшизы, страховая возмещает убытки в полном объёме.