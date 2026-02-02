Терминология КАСКО: справочник основных понятий ​

Классическое КАСКО ​

Добровольная страховая защита автомобиля от угона, хищения, повреждений и полной гибели. Перечень признаваемых страховых случаев может различаться у разных компаний, поэтому перед оформлением рекомендуем внимательно изучить условия договора.

Ряд программ дополнительно включает страхование от несчастных случаев при ДТП и сервисные опции — например, помощь на дороге и эвакуацию.

Полное и частичное КАСКО ​

Полное КАСКО обеспечивает одновременную защиту от ущерба, хищения, угона и тотальной гибели. Частичное — покрывает только один-два выбранных риска. Не все страховщики предлагают частичное покрытие из-за повышенных рисков мошенничества.

Например, застраховать авто только от угона можно в Ресо или Тинькофф. Комбинацию «угон + тотал» предоставляют Ресо, Тинькофф, Ренессанс, Ингосстрах и Альфастрахование.

Опытные автовладельцы нередко выбирают страхование от угона или полной гибели — так они защищают себя от крупных финансовых потерь, а мелкий ремонт после ДТП или хищения деталей готовы оплачивать самостоятельно.

Коробочное КАСКО ​

Готовые программы с фиксированным набором рисков и опций для определённых категорий клиентов. Один из популярных вариантов — страхование от ДТП по вине третьих лиц, рекомендуемое водителям со стажем.

Плюсы: доступная цена, возможность онлайн-оформления, отсутствие осмотра. Минусы: ограничения по возрасту и стоимости ТС, сокращённый перечень рисков, лимитированная сумма возмещения.

Перед приобретением такого полиса обязательно изучите правила страхования и условия выплат.

Повреждение транспортного средства, влекущее утрату его потребительских качеств и рыночной стоимости. Как правило, под этим риском объединены: повреждения в результате ДТП, возгорания, умышленных действий третьих лиц, а также природных явлений — града, падения сосулек, наводнений, селей и т.д.

Риск «Полная гибель авто» (Тотал) ​

Конструктивная гибель — это ущерб, при котором восстановление автомобиля экономически нецелесообразно, и страховщик выплачивает полную страховую стоимость. Обычно для признания тотала степень повреждений должна превышать 65-75%.

Незаконное завладение автомобилем без намерения его присвоить. Типичный пример: транспортное средство угоняют и впоследствии бросают.

Противоправное завладение автомобилем в корыстных целях, при котором собственник утрачивает возможность им распоряжаться. Сюда относятся кражи и грабежи.

Часть ущерба, которую страховщик не возмещает по условиям договора. Может выражаться в процентах от страховой суммы или в виде конкретной денежной суммы.

Условная франшиза (по виновнику) ​

Доля убытков страхователя при ДТП, виновник которого установлен и не является самим страхователем. Страховая компания полностью компенсирует ущерб клиенту, а сумму франшизы взыскивает с виновника происшествия.

Безусловная франшиза ​

Фиксированная часть ущерба при страховом событии, в пределах которой страховщик не производит выплату. Если сумма ущерба превышает размер франшизы, страховая возмещает убытки в полном объёме.