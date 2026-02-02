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КАСКО: интерфейс калькулятора

Рассмотрим ключевые элементы формы заполнения.

В левом верхнем углу расположены контактные данные и кнопки быстрого действия:

  • Почта и телефон поддержки АгентБрокер;
  • Кнопка «Поддержка» вызывает онлайн-чат;
  • Расчёт # — номер текущего расчёта КАСКО;
  • Кнопки действий: «Скопировать», «Сохранить», «Подробнее».

Кнопка «Скопировать» создаёт копию текущего расчёта и перенаправляет вас в неё. Вернуться к предыдущему расчёту можно через левое меню, где отображается список всех расчётов.

Внимание! В личном кабинете АгентБрокер также сохраняется карточка расчёта. Однако переход из неё возможен только в первоначальную котировку по кнопке «Открыть».

Вернёмся к расчёту. По кнопке «Подробнее» (i) можно оставить комментарий, который будет виден только вам.

В правой части экрана представлены все доступные программы и страховые компании. Используйте фильтры для отбора нужных.

Обратите внимание: расчёт выполняется либо по всем программам сразу, либо только по одной.

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