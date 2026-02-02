Как получить комиссию по всем платежам КАСКО, оформленного в рассрочку? ​

1. Рассрочка в СК Тинькофф. Прежде всего предупредите клиента об автоматическом списании платежей по договору. Затем поставьте себе напоминание в календарь на даты очередных списаний — в эти дни нужно подавать заявку на КАСКО. Когда менеджер свяжется с вами, сообщите, что ожидаете доначисления комиссии по ранее оформленному договору, и назовите серию и номер полиса. Вознаграждение будет начислено и выплачено после подтверждения оплаты со стороны страховой компании.

2. Рассрочка в других страховых компаниях. Вам нужно самостоятельно напоминать клиенту о предстоящих платежах. Когда клиент готов внести очередной платёж, подайте заявку и сообщите менеджеру, что необходима доплата по действующему договору — укажите серию и номер полиса. Менеджер пришлёт ссылку на оплату. Комиссия начисляется после подтверждения статуса платежа.