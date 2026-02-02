Чьи контактные данные указывать в заявке?
В заявке оставляйте свои контакты, а не данные клиента. Перед разговором с менеджером подготовьтесь:
уточните у клиента: — ориентировочный бюджет на полис КАСКО; — страхуется залоговое (кредитное, лизинговое) или собственное авто; — есть ли действующий полис для продления или оформляется новый;
соберите пожелания по наполнению продукта: — какие страховые риски для клиента приоритетны; — согласен ли он на франшизу;
подготовьте копии документов, необходимых для расчёта.
Когда менеджер располагает полной информацией и документами, он значительно быстрее подберёт и предложит оптимальные варианты.