Чьи контактные данные указывать в заявке? ​

В заявке оставляйте свои контакты, а не данные клиента. Перед разговором с менеджером подготовьтесь:

уточните у клиента: — ориентировочный бюджет на полис КАСКО; — страхуется залоговое (кредитное, лизинговое) или собственное авто; — есть ли действующий полис для продления или оформляется новый; соберите пожелания по наполнению продукта: — какие страховые риски для клиента приоритетны; — согласен ли он на франшизу; подготовьте копии документов, необходимых для расчёта.

Когда менеджер располагает полной информацией и документами, он значительно быстрее подберёт и предложит оптимальные варианты.