КАСКО или ОСАГО: что выгоднее продавать страховому агенту ​

В чём различие между КАСКО и ОСАГО ​

ОСАГО (обязательное страхование автогражданской ответственности) — это предусмотренный законом обязательный вид страхования. Каждый автовладелец должен иметь действующий полис для компенсации ущерба пострадавшей стороне в случае ДТП. ОСАГО пользуется массовым спросом, однако невысокая стоимость полиса ограничивает заработок агента.

КАСКО (комплексное автострахование) — это добровольная страховка, которую владелец оформляет по собственному желанию. Полис КАСКО покрывает ущерб автомобилю вне зависимости от того, кто стал виновником происшествия. Более высокая цена КАСКО обеспечивает агенту существенно больший доход: порядка 22% комиссии против 7-10% по ОСАГО.

Сравнение доходности ​

Средний размер вознаграждения по полису ОСАГО составляет около 7000 рублей. Стоимость КАСКО начинается от 10-15 тысяч рублей, а для премиальных автомобилей может достигать 50-100 тысяч рублей и выше.

Почему выгодно продавать КАСКО ​

КАСКО выглядит более привлекательным вариантом для агента с точки зрения заработка. Несмотря на более высокую стоимость полиса для клиента, агент получает значительно большее вознаграждение за каждую сделку.

Почему выгодно продавать ОСАГО ​

Обязательный характер ОСАГО для всех водителей обеспечивает стабильный массовый поток обращений, что даёт агенту предсказуемый и регулярный доход.

Другие различия КАСКО и ОСАГО ​

Выбирая тип страховки для продажи, стоит учитывать страховую сумму и размер франшизы. Заниженная страховая сумма ведёт к меньшей компенсации при наступлении страхового события, а высокая франшиза может обернуться дополнительными затратами для клиента.