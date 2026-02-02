КАСКО шаг 1: сбор пожеланий клиента
Когда клиент обращается за оформлением КАСКО, в первую очередь запросите копии документов, необходимых для расчёта:
— паспорта страхователя и собственника транспортного средства;
— паспорт транспортного средства (ПТС) и свидетельство о регистрации (СТС), если автомобиль уже поставлен на учёт;
— водительские удостоверения всех лиц, которых нужно вписать в полис;
— предыдущий полис КАСКО при наличии.
Далее выясните детали и предпочтения по условиям страхования:
— находится ли авто в залоге по кредиту или лизингу (влияет на размер вашей комиссии),
— если речь идёт о продлении действующего полиса — были ли по нему выплаты (это определяет скидку и необходимость осмотра),
— каким бюджетом располагает клиент (поможет быстрее подобрать подходящие предложения),
— готов ли клиент к страхованию с франшизой и какой её размер приемлем (напрямую влияет на стоимость),
— какие страховые риски наиболее важны (страхование отдельных рисков позволяет удешевить полис),
— есть ли предпочтения по конкретным страховым компаниям.
Обсудите сроки предоставления расчётов. Предупредите клиента, что расчёты будут готовы в течение дня или к следующему утру, если обращение поступило вечером. При согласии клиента приступайте к подаче заявки.
Что важно учесть:
! Не начинайте работу без документов. Данные со слов клиента могут содержать неточности, из-за чего расчёты окажутся некорректными. В условиях, когда страховые регулярно корректируют тарифы, задержка с передачей документов может привести к существенному изменению стоимости полиса.
! Если кредит на авто погашен, запросите копию банковской выписки о закрытии. Это гарантирует сохранение вашего полного вознаграждения. Страховые компании автоматически перечисляют банку часть комиссии за полисы на кредитные авто — даже если банк не требует страховать машину на третий или четвёртый год, а полис оформляется по инициативе клиента.
! Большинство банков-кредиторов со второго года принимают частичное КАСКО с максимальной франшизой. Главное — застраховать риски «Угон» и «Тоталь». Если клиенту полис нужен исключительно для банка, обсудите с ним такой экономичный вариант.