КАСКО шаг 1: сбор пожеланий клиента ​

Когда клиент обращается за оформлением КАСКО, в первую очередь запросите копии документов, необходимых для расчёта:

— паспорта страхователя и собственника транспортного средства;

— паспорт транспортного средства (ПТС) и свидетельство о регистрации (СТС), если автомобиль уже поставлен на учёт;

— водительские удостоверения всех лиц, которых нужно вписать в полис;

— предыдущий полис КАСКО при наличии.

Далее выясните детали и предпочтения по условиям страхования:

— находится ли авто в залоге по кредиту или лизингу (влияет на размер вашей комиссии),

— если речь идёт о продлении действующего полиса — были ли по нему выплаты (это определяет скидку и необходимость осмотра),

— каким бюджетом располагает клиент (поможет быстрее подобрать подходящие предложения),

— готов ли клиент к страхованию с франшизой и какой её размер приемлем (напрямую влияет на стоимость),

— какие страховые риски наиболее важны (страхование отдельных рисков позволяет удешевить полис),

— есть ли предпочтения по конкретным страховым компаниям.

Обсудите сроки предоставления расчётов. Предупредите клиента, что расчёты будут готовы в течение дня или к следующему утру, если обращение поступило вечером. При согласии клиента приступайте к подаче заявки.

Что важно учесть:

! Не начинайте работу без документов. Данные со слов клиента могут содержать неточности, из-за чего расчёты окажутся некорректными. В условиях, когда страховые регулярно корректируют тарифы, задержка с передачей документов может привести к существенному изменению стоимости полиса.

! Если кредит на авто погашен, запросите копию банковской выписки о закрытии. Это гарантирует сохранение вашего полного вознаграждения. Страховые компании автоматически перечисляют банку часть комиссии за полисы на кредитные авто — даже если банк не требует страховать машину на третий или четвёртый год, а полис оформляется по инициативе клиента.