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Условия программ страхования по мини-КАСКО

Стоимость полиса

СКСтоимость
АльфаСтрахованиеОт 1 950 до 19 950 руб. в зависимости от стоимости автомобиля и программы. Тариф «КАСКО от бесполисных» увеличен до 2 500 руб. для отдельных регионов (Алтайский, Иркутский, Кемеровский, Красноярский, Новосибирский, Омский, Томский, Хабаровский, Читинский, Южно-Сахалинский).
ВСКОт 2 450 до 10 500 руб. в зависимости от стоимости автомобиля
СогласиеОт 5 000 до 10 000 руб. в зависимости от стоимости автомобиля

Лимит покрытия

СКЛимит
АльфаСтрахованиеОт 400 тыс. до 2 млн руб. в зависимости от программы
ВСКДо 1 млн руб.
СогласиеДо 1,5 млн руб.

Покрытие рисков

АльфаСтрахование (в зависимости от программы):

  • ДТП по вине водителей без ОСАГО
  • ДТП по вине других участников движения
  • Тотальная гибель авто
  • Угон и хищение

ВСК:

  • ДТП по вине водителей без ОСАГО
  • ДТП по вине других участников движения (пешеходов, велосипедистов и др.)

Согласие:

  • ДТП по вине водителей без ОСАГО
  • ДТП по чужой или обоюдной вине
  • Тотальная гибель авто
  • Стихийное бедствие
  • Повреждение животными
  • Техногенная авария

Территория действия

СКТерритория
АльфаСтрахованиеРФ
ВСКБазовый пакет — РФ, Европа, СНГ, Турция, Китай, Монголия (кроме Украины, Грузии, Абхазии и Южной Осетии). Дополнительные опции — только РФ.
СогласиеРФ, кроме зон вооружённых конфликтов. Для «Стихийного бедствия» исключены: Северо-Кавказский ФО, Анапа, Новороссийск, Геленджик, Сочи, Туапсинский район, Республика Саха, Еврейский АО.

Дополнительные опции

СКОпции
АльфаСтрахованиеНет
ВСКЗа доплату: эвакуация ТС, экстренная помощь на дорогах, аварийный комиссар, юридическая консультация, несчастный случай
СогласиеВ базовом пакете: эвакуация

Оформление с ОСАГО или без

СКУсловие
АльфаСтрахованиеТолько при наличии ОСАГО любой СК, оплаченного в день оформления мини-КАСКО на платформе
ВСКБез ОСАГО
СогласиеБез ОСАГО

Дата начала действия

СКДНД
АльфаСтрахование+5 дней к дате начала ОСАГО
ВСКМинимально +1 день к дате оформления, но не более 60 дней
СогласиеМинимально +1 день к дате оформления, но не более 30 дней

Требования по водителям

СКУсловие
АльфаСтрахованиеТолько «Мультидрайв»
ВСКТолько «Мультидрайв»
СогласиеТолько «Мультидрайв» с минимальным возрастом 23 года и стажем 3 года

Ограничения по ТС

АльфаСтрахование:

  • «КАСКО от бесполисных» — без ограничений
  • «КАСКО от чужих ошибок» — возраст до 15 лет
  • «КАСКО за 3 электрон» — возраст до 10 лет, стоимость до 1,5 млн
  • «Дай ПЯТЬ электрон» и «КАСКО в десятку электрон» — возраст до 10 лет, стоимость до 2 млн

ВСК: возраст до 15 лет, стоимость до 5 млн

Согласие: возраст до 9 лет, стоимость до 1,5 млн

Условия возмещения

СКУсловие
АльфаСтрахованиеКлиент не виноват, виновник установлен. Для «КАСКО в десятку электрон» — дополнительно заведено уголовное дело по факту хищения.
ВСККлиент не виноват, виновник установлен
СогласиеВиновник установлен (третье лицо или обоюдная вина)

Формат возмещения

Для всех СК: ремонт на СТОА страховщика либо денежная компенсация в пределах страховой суммы.

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