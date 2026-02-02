Условия программ страхования по мини-КАСКО
Стоимость полиса
|СК
|Стоимость
|АльфаСтрахование
|От 1 950 до 19 950 руб. в зависимости от стоимости автомобиля и программы. Тариф «КАСКО от бесполисных» увеличен до 2 500 руб. для отдельных регионов (Алтайский, Иркутский, Кемеровский, Красноярский, Новосибирский, Омский, Томский, Хабаровский, Читинский, Южно-Сахалинский).
|ВСК
|От 2 450 до 10 500 руб. в зависимости от стоимости автомобиля
|Согласие
|От 5 000 до 10 000 руб. в зависимости от стоимости автомобиля
Лимит покрытия
|СК
|Лимит
|АльфаСтрахование
|От 400 тыс. до 2 млн руб. в зависимости от программы
|ВСК
|До 1 млн руб.
|Согласие
|До 1,5 млн руб.
Покрытие рисков
АльфаСтрахование (в зависимости от программы):
- ДТП по вине водителей без ОСАГО
- ДТП по вине других участников движения
- Тотальная гибель авто
- Угон и хищение
ВСК:
- ДТП по вине водителей без ОСАГО
- ДТП по вине других участников движения (пешеходов, велосипедистов и др.)
Согласие:
- ДТП по вине водителей без ОСАГО
- ДТП по чужой или обоюдной вине
- Тотальная гибель авто
- Стихийное бедствие
- Повреждение животными
- Техногенная авария
Территория действия
|СК
|Территория
|АльфаСтрахование
|РФ
|ВСК
|Базовый пакет — РФ, Европа, СНГ, Турция, Китай, Монголия (кроме Украины, Грузии, Абхазии и Южной Осетии). Дополнительные опции — только РФ.
|Согласие
|РФ, кроме зон вооружённых конфликтов. Для «Стихийного бедствия» исключены: Северо-Кавказский ФО, Анапа, Новороссийск, Геленджик, Сочи, Туапсинский район, Республика Саха, Еврейский АО.
Дополнительные опции
|СК
|Опции
|АльфаСтрахование
|Нет
|ВСК
|За доплату: эвакуация ТС, экстренная помощь на дорогах, аварийный комиссар, юридическая консультация, несчастный случай
|Согласие
|В базовом пакете: эвакуация
Оформление с ОСАГО или без
|СК
|Условие
|АльфаСтрахование
|Только при наличии ОСАГО любой СК, оплаченного в день оформления мини-КАСКО на платформе
|ВСК
|Без ОСАГО
|Согласие
|Без ОСАГО
Дата начала действия
|СК
|ДНД
|АльфаСтрахование
|+5 дней к дате начала ОСАГО
|ВСК
|Минимально +1 день к дате оформления, но не более 60 дней
|Согласие
|Минимально +1 день к дате оформления, но не более 30 дней
Требования по водителям
|СК
|Условие
|АльфаСтрахование
|Только «Мультидрайв»
|ВСК
|Только «Мультидрайв»
|Согласие
|Только «Мультидрайв» с минимальным возрастом 23 года и стажем 3 года
Ограничения по ТС
АльфаСтрахование:
- «КАСКО от бесполисных» — без ограничений
- «КАСКО от чужих ошибок» — возраст до 15 лет
- «КАСКО за 3 электрон» — возраст до 10 лет, стоимость до 1,5 млн
- «Дай ПЯТЬ электрон» и «КАСКО в десятку электрон» — возраст до 10 лет, стоимость до 2 млн
ВСК: возраст до 15 лет, стоимость до 5 млн
Согласие: возраст до 9 лет, стоимость до 1,5 млн
Условия возмещения
|СК
|Условие
|АльфаСтрахование
|Клиент не виноват, виновник установлен. Для «КАСКО в десятку электрон» — дополнительно заведено уголовное дело по факту хищения.
|ВСК
|Клиент не виноват, виновник установлен
|Согласие
|Виновник установлен (третье лицо или обоюдная вина)
Формат возмещения
Для всех СК: ремонт на СТОА страховщика либо денежная компенсация в пределах страховой суммы.