Условия программ страхования по мини-КАСКО ​

Стоимость полиса ​

СК Стоимость АльфаСтрахование От 1 950 до 19 950 руб. в зависимости от стоимости автомобиля и программы. Тариф «КАСКО от бесполисных» увеличен до 2 500 руб. для отдельных регионов (Алтайский, Иркутский, Кемеровский, Красноярский, Новосибирский, Омский, Томский, Хабаровский, Читинский, Южно-Сахалинский). ВСК От 2 450 до 10 500 руб. в зависимости от стоимости автомобиля Согласие От 5 000 до 10 000 руб. в зависимости от стоимости автомобиля

Лимит покрытия ​

СК Лимит АльфаСтрахование От 400 тыс. до 2 млн руб. в зависимости от программы ВСК До 1 млн руб. Согласие До 1,5 млн руб.

Покрытие рисков ​

АльфаСтрахование (в зависимости от программы):

ДТП по вине водителей без ОСАГО

ДТП по вине других участников движения

Тотальная гибель авто

Угон и хищение

ВСК:

ДТП по вине водителей без ОСАГО

ДТП по вине других участников движения (пешеходов, велосипедистов и др.)

Согласие:

ДТП по вине водителей без ОСАГО

ДТП по чужой или обоюдной вине

Тотальная гибель авто

Стихийное бедствие

Повреждение животными

Техногенная авария

Территория действия ​

СК Территория АльфаСтрахование РФ ВСК Базовый пакет — РФ, Европа, СНГ, Турция, Китай, Монголия (кроме Украины, Грузии, Абхазии и Южной Осетии). Дополнительные опции — только РФ. Согласие РФ, кроме зон вооружённых конфликтов. Для «Стихийного бедствия» исключены: Северо-Кавказский ФО, Анапа, Новороссийск, Геленджик, Сочи, Туапсинский район, Республика Саха, Еврейский АО.

Дополнительные опции ​

СК Опции АльфаСтрахование Нет ВСК За доплату: эвакуация ТС, экстренная помощь на дорогах, аварийный комиссар, юридическая консультация, несчастный случай Согласие В базовом пакете: эвакуация

Оформление с ОСАГО или без ​

СК Условие АльфаСтрахование Только при наличии ОСАГО любой СК, оплаченного в день оформления мини-КАСКО на платформе ВСК Без ОСАГО Согласие Без ОСАГО

Дата начала действия ​

СК ДНД АльфаСтрахование +5 дней к дате начала ОСАГО ВСК Минимально +1 день к дате оформления, но не более 60 дней Согласие Минимально +1 день к дате оформления, но не более 30 дней

Требования по водителям ​

СК Условие АльфаСтрахование Только «Мультидрайв» ВСК Только «Мультидрайв» Согласие Только «Мультидрайв» с минимальным возрастом 23 года и стажем 3 года

Ограничения по ТС ​

АльфаСтрахование:

«КАСКО от бесполисных» — без ограничений

«КАСКО от чужих ошибок» — возраст до 15 лет

«КАСКО за 3 электрон» — возраст до 10 лет , стоимость до 1,5 млн

, стоимость до «Дай ПЯТЬ электрон» и «КАСКО в десятку электрон» — возраст до 10 лет, стоимость до 2 млн

ВСК: возраст до 15 лет, стоимость до 5 млн

Согласие: возраст до 9 лет, стоимость до 1,5 млн

Условия возмещения ​

СК Условие АльфаСтрахование Клиент не виноват, виновник установлен. Для «КАСКО в десятку электрон» — дополнительно заведено уголовное дело по факту хищения. ВСК Клиент не виноват, виновник установлен Согласие Виновник установлен (третье лицо или обоюдная вина)

Формат возмещения ​

Для всех СК: ремонт на СТОА страховщика либо денежная компенсация в пределах страховой суммы.