Для чего и как работает автозаполнение полиса мини-КАСКО ​

Зачем нужно автозаполнение полей мини-КАСКО по ОСАГО ​

Главная цель — упростить и ускорить процесс оформления мини-КАСКО на платформе АгентБрокер. Благодаря этой функции пользователю не приходится заново вносить данные о страхователе, собственнике и транспортном средстве, которые он уже указывал при расчёте ОСАГО.

Обязательность использования автозаполнения зависит от выбранной страховой компании. Поскольку мини-КАСКО от АльфаСтрахования оформляется исключительно вместе с ОСАГО, здесь без подтягивания данных не обойтись. А при оформлении мини-КАСКО от ВСК и Согласия эта функция применяется по желанию.

Где найти ID расчёта ОСАГО ​

Чтобы получить ID расчёта ОСАГО для автозаполнения, перейдите в раздел «Полисы». Для этого откройте главное меню, выберите «Страхование», а затем в выпадающем списке нажмите «Мои полисы». Или просто воспользуйтесь прямой ссылкой.

На странице раздела найдите нужный полис при помощи быстрых переключателей и фильтров. К примеру, можно отобрать только «Оплаченные» полисы. Если записей много, уточните тип «ОСАГО» и дату оформления в фильтрах.

Скопируйте идентификатор нужного полиса из первого столбца — он обозначен как ID.

Как работает поиск и автозаполнение данных мини-КАСКО по расчётам ОСАГО ​

Сервис автозаполнения позволяет найти и подставить из расчётов ОСАГО сведения о страхователе, собственнике и автомобиле. Поиск работает как среди оплаченных полисов, так и среди черновиков, созданных на платформе ранее. При этом каждому пользователю доступны только его собственные расчёты — подтянуть данные из расчётов другого пользователя не получится.

В зависимости от страховой компании автозаполнение может быть обязательным или необязательным, и имеет свои особенности.

Оформление мини-КАСКО от АльфаСтрахования полностью основано на автозаполнении полей по ОСАГО. Страховая компания требует, чтобы ОСАГО было оплачено в тот же день на нашей платформе, поэтому автопоиск расчётов ограничен датой оплаты.

При оформлении мини-КАСКО от ВСК и Согласия автозаполнение является необязательным и работает без ограничений по дате и статусу расчёта. Вы можете ввести все данные вручную или воспользоваться автоподставкой, если клиент ранее фигурировал в расчёте ОСАГО — вне зависимости от того, был ли полис оплачен и когда.

Почему возникает ошибка загрузки ОСАГО при оформлении мини-КАСКО ​

Время от времени на этапе оформления полиса мини-КАСКО автопоиск данных по расчётам ОСАГО может выдавать ошибку загрузки.

На странице оформления АльфаСтрахования

Основные причины, по которым это происходит: