Для чего и как работает автозаполнение полиса мини-КАСКО
Зачем нужно автозаполнение полей мини-КАСКО по ОСАГО
Главная цель — упростить и ускорить процесс оформления мини-КАСКО на платформе АгентБрокер. Благодаря этой функции пользователю не приходится заново вносить данные о страхователе, собственнике и транспортном средстве, которые он уже указывал при расчёте ОСАГО.
Обязательность использования автозаполнения зависит от выбранной страховой компании. Поскольку мини-КАСКО от АльфаСтрахования оформляется исключительно вместе с ОСАГО, здесь без подтягивания данных не обойтись. А при оформлении мини-КАСКО от ВСК и Согласия эта функция применяется по желанию.
Где найти ID расчёта ОСАГО
Чтобы получить ID расчёта ОСАГО для автозаполнения, перейдите в раздел «Полисы». Для этого откройте главное меню, выберите «Страхование», а затем в выпадающем списке нажмите «Мои полисы». Или просто воспользуйтесь прямой ссылкой.
На странице раздела найдите нужный полис при помощи быстрых переключателей и фильтров. К примеру, можно отобрать только «Оплаченные» полисы. Если записей много, уточните тип «ОСАГО» и дату оформления в фильтрах.
Скопируйте идентификатор нужного полиса из первого столбца — он обозначен как ID.
Как работает поиск и автозаполнение данных мини-КАСКО по расчётам ОСАГО
Сервис автозаполнения позволяет найти и подставить из расчётов ОСАГО сведения о страхователе, собственнике и автомобиле. Поиск работает как среди оплаченных полисов, так и среди черновиков, созданных на платформе ранее. При этом каждому пользователю доступны только его собственные расчёты — подтянуть данные из расчётов другого пользователя не получится.
В зависимости от страховой компании автозаполнение может быть обязательным или необязательным, и имеет свои особенности.
Оформление мини-КАСКО от АльфаСтрахования полностью основано на автозаполнении полей по ОСАГО. Страховая компания требует, чтобы ОСАГО было оплачено в тот же день на нашей платформе, поэтому автопоиск расчётов ограничен датой оплаты.
При оформлении мини-КАСКО от ВСК и Согласия автозаполнение является необязательным и работает без ограничений по дате и статусу расчёта. Вы можете ввести все данные вручную или воспользоваться автоподставкой, если клиент ранее фигурировал в расчёте ОСАГО — вне зависимости от того, был ли полис оплачен и когда.
Почему возникает ошибка загрузки ОСАГО при оформлении мини-КАСКО
Время от времени на этапе оформления полиса мини-КАСКО автопоиск данных по расчётам ОСАГО может выдавать ошибку загрузки.
На странице оформления АльфаСтрахования
Основные причины, по которым это происходит:
Полис ОСАГО был оплачен буквально несколько минут назад и его статус ещё не обновился. Попробуйте вернуться к оформлению мини-КАСКО через 10-15 минут.
Полис ОСАГО был оформлен через упрощённую пролонгацию, в том числе у самой АльфаСтрахование. К сожалению, пока страховая компания не поддерживает оформление мини-КАСКО на основе расчётов упрощённой пролонгации ОСАГО. Если вы планируете продлить клиенту ОСАГО и дополнительно предложить мини-КАСКО, оформляйте продление через вкладку «Новый полис», указав серию и номер предыдущего полиса в специальном поле внизу страницы.