КАСКО: оформление и КВ
Что такое КАСКО?
КАСКО это услуга добровольного страхования автомобиля, при которой страхователь в случае ДТП или хищения получает возмещение по своему ущербу. В отличие от ОСАГО, в котором пострадавшему платит страховая компания виновника, в КАСКО возмещение выплачивает именно та компания, в которой вы застрахованы.
Как оформить КАСКО?
Необходимо заполнить заявку https://agentbroker.ru/kasko и с вами свяжутся наши партнеры.
Я сразу смогу оформить и оплатить КАСКО?
Нет, к сожалению в настоящий момент достаточно много мошенничества на рынке КАСКО, поэтому компании предпочитают перед оформлением полиса сделать осмотр автомобиля на наличие повреждений и только потом принимают деньги. У нас вы сможете увидеть цену на КАСКО в нескольких компаниях, выбрать подходящую и в случае, если вам подходит цена, с вами свяжется представитель страховой компании и договорится об осмотре и оплате.
Когда я введу номер, мне или страхователю позвонят?
Да, сразу же после того, как вы подтверждаете номер телефона по SMS, он передается в колл-центр, и они готовят персональное предложение, поэтому будьте готовы, указали номер телефона, получили звонок с предложением по КАСКО.
Кто мне будет звонить?
Представитель страховой компании, они предложат вам индивидуальные условия страхования.
Я получу КВ за КАСКО?
Да, в случае оплаты КАСКО вы получите КВ, оно фиксированное и зависит от стоимости полиса.
Что нужно сделать, чтобы получить КВ?
КВ начисляется автоматически после подтверждения оплаты страховой компанией.
Если машина в кредите банка, сможем ли оформить полис КАСКО, чтобы были реквизиты банка в графе выгодоприобретатель?
Да, полис КАСКО в итоге будут оформлять вручную, и вы можете попросить их указать данную информацию