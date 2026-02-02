КАСКО: оформление и КВ ​

Что такое КАСКО? ​

КАСКО это услуга добровольного страхования автомобиля, при которой страхователь в случае ДТП или хищения получает возмещение по своему ущербу. В отличие от ОСАГО, в котором пострадавшему платит страховая компания виновника, в КАСКО возмещение выплачивает именно та компания, в которой вы застрахованы.

Как оформить КАСКО? ​

Необходимо заполнить заявку https://agentbroker.ru/kasko и с вами свяжутся наши партнеры.

Я сразу смогу оформить и оплатить КАСКО? ​

Нет, к сожалению в настоящий момент достаточно много мошенничества на рынке КАСКО, поэтому компании предпочитают перед оформлением полиса сделать осмотр автомобиля на наличие повреждений и только потом принимают деньги. У нас вы сможете увидеть цену на КАСКО в нескольких компаниях, выбрать подходящую и в случае, если вам подходит цена, с вами свяжется представитель страховой компании и договорится об осмотре и оплате.

Когда я введу номер, мне или страхователю позвонят? ​

Да, сразу же после того, как вы подтверждаете номер телефона по SMS, он передается в колл-центр, и они готовят персональное предложение, поэтому будьте готовы, указали номер телефона, получили звонок с предложением по КАСКО.

Кто мне будет звонить? ​

Представитель страховой компании, они предложат вам индивидуальные условия страхования.

Я получу КВ за КАСКО? ​

Да, в случае оплаты КАСКО вы получите КВ, оно фиксированное и зависит от стоимости полиса.

Что нужно сделать, чтобы получить КВ? ​

КВ начисляется автоматически после подтверждения оплаты страховой компанией.

Если машина в кредите банка, сможем ли оформить полис КАСКО, чтобы были реквизиты банка в графе выгодоприобретатель? ​

Да, полис КАСКО в итоге будут оформлять вручную, и вы можете попросить их указать данную информацию