Тема

На сайт

КАСКО: пролонгация и переход

Помимо скидок, доступны пролонгация и программа «Переход».

Пролонгация — продление КАСКО в той же страховой компании.

Переход — оформление КАСКО в новой страховой при наличии предыдущего полиса.

Преимущества:

  • снижение стоимости (особенно при безубыточном прошлом полисе);
  • отсутствие необходимости в осмотре, если условия не менялись;
  • минимум документов и упрощённый андеррайтинг.

Общие условия:

  • страхование на тех же условиях (риски, франшиза, список водителей);
  • наличие скана предыдущего полиса КАСКО (действующего или с минимальным разрывом).

Для активации:

  • Поставьте чекбокс «Есть предыдущий полис» в дополнительных опциях;
  • Укажите данные: номер полиса, СК;
  • При оформлении приложите скан/копию предыдущего полиса.

АгентБрокер — Руководство пользователя

© 2024–2026