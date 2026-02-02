КАСКО: пролонгация и переход
Помимо скидок, доступны пролонгация и программа «Переход».
Пролонгация — продление КАСКО в той же страховой компании.
Переход — оформление КАСКО в новой страховой при наличии предыдущего полиса.
Преимущества:
- снижение стоимости (особенно при безубыточном прошлом полисе);
- отсутствие необходимости в осмотре, если условия не менялись;
- минимум документов и упрощённый андеррайтинг.
Общие условия:
- страхование на тех же условиях (риски, франшиза, список водителей);
- наличие скана предыдущего полиса КАСКО (действующего или с минимальным разрывом).
Для активации:
- Поставьте чекбокс «Есть предыдущий полис» в дополнительных опциях;
- Укажите данные: номер полиса, СК;
- При оформлении приложите скан/копию предыдущего полиса.