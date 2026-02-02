Мини КАСКО при оформлении полиса ОСАГО
СК АльфаСтрахование
Полис «КАСКО от бесполисных»
Лимит покрытия: 400 000 руб.
Риски: ДТП по вине 3-х лиц без полиса ОСАГО (виновник ДТП установлен)
Водители: Независимо от стажа и возраста, без ограничений по ЛДУ
Транспортное средство: Без ограничений по возрасту и стоимости
Преимущества полиса:
- дополнительная защита от водителей, не имеющих полиса ОСАГО
- количество обращений
- не лимитировано
Ремонт: Выплата денежными средствами
Урегулирование убытка: Если у виновника ДТП поддельный полис ОСАГО или он отсутствует, либо его страховая лишена лицензии
Полис «КАСКО от чужих ошибок»
Лимит покрытия: 400 000 руб.
Риски: ДТП по вине 3-х лиц (виновник ДТП установлен)
Водители: Независимо от стажа и возраста, без ограничений по ЛДУ
Транспортное средство: Не старше 15 лет, без ограничений по стоимости
Преимущества полиса:
- гарантированный ремонт автомобиля при ДТП по вине 3-х лиц на сертифицированной СТОА
- дополнительная защита даже от водителей, не имеющих полиса ОСАГО
Ремонт: На сертифицированной СТОА с использованием восстановленных из ранее эксплуатируемых запасных частей
Урегулирование убытка: Даже если у виновника ДТП поддельный полис ОСАГО или он отсутствует, либо его страховая лишена лицензии
Страхование от несчастного случая при ДТП
Риски:
- Смерть
- Инвалидность I, II группы
Застрахованный:
- Страхователь по полису ОСАГО
- Только ФЛ, от 18 до 76 лет
Территория действия:
- Весь мир
- Только при управлении автомобилем
Ограничения: По декларации в Полисе
Выплата: денежными средствами
Урегулирование убытка:
- Смерть — 100% от страховой суммы
- Инвалидность I группы — 100% от страховой суммы
- Инвалидность II группы — 60% от страховой суммы
Преимущества полиса:
- Кросс-продукт по страхованию от несчастного случая для ОСАГО на случай ДТП
- Дополнительная защита водителя за невысокую цену
- Виновник ДТП неважен
Варианты страхового покрытия:
- до 100 000 руб.
- до 200 000 руб.
- до 240 000 руб.
- до 280 000 руб.
- до 400 000 руб.
Полис «КАСКО Дай Пять»
Лимит покрытия: до 100%
Риски: ДТП по вине 3-х лиц (виновник ДТП установлен)
Водители: Независимо от стажа и возраста, без ограничений по ЛДУ
Транспортное средство: Не старше 12 лет, до 2-х млн рублей
Преимущества полиса:
- защита от ущерба в ДТП по вине 3-х лиц с покрытием 100%
- гарантированный ремонт автомобиля в случае ДТП
- дополнительная защита даже от водителей, не имеющих ОСАГО
Ремонт: ТС до 5 лет (включительно) - у официального дилера, более 5 лет — на сертифицированное СТОА
Урегулирование убытка: Даже если у виновника ДТП поддельный полис ОСАГО или он отсутствует, либо его страховая лишена лицензии
Полис «КАСКО в Десятку»
Лимит покрытия: до 100%
Риски: Угон и ДТП по вине 3-х лиц (виновник ДТП установлен)
Водители: Независимо от стажа и возраста, без ограничений по ЛДУ
Транспортное средство: До 12 лет включительно, до 2-х млн рублей
Преимущества полиса:
- уникальное предложение на страховом рынке
- защита от угона и ущерба в ДТП по вине 3-х лиц, включая полную гибель, с покрытием 100%
- выгодная цена за фактически полноценное КАСКО
Ремонт: ТС до 5 лет (включительно) - у официального дилера, более 5 лет — на сертифицированное СТОА
Урегулирование убытка: Даже если у виновника ДТП поддельный полис ОСАГО или он отсутствует, либо его страховая лишена лицензии
Продукт НЕ ПРИНИМАЕТСЯ банками, как обеспечение по залоговым ТС. Если есть смысл продать на залоговое ТС - всегда выбирайте признак "не кредитное"
СК МАКС
Добрый путь
Программа страхования «Добрый путь!» помогает возместить непредвиденные расходы на лечение, если в результате ДТП пострадал водитель или пассажир застрахованного автомобиля.
Покрываемые риски:
- Травма в результате ДТП (выплата в соответствии с таблицей страховых выплат №1)
- Инвалидность в результате ДТП (при установлении I группы инвалидности выплата в размере 90% страховой суммы/лимита выплат, II группы – 75%, III группы – 50%, категории «ребенок-инвалид» – 100%)
- Смерть в результате ДТП (выплата в размере 100% страховой суммы/лимита выплат).
- Страхование осуществляется по «паушальной системе» (при одновременном страховании водителя и пассажиров).
Варианты страхового покрытия:
- до 300 000 руб.
- до 400 000 руб.
- до 500 000 руб.
Лимиты выплат по «паушальной системе»:
- 40% от страховой суммы, если пострадало одно застрахованное лицо;
- 35% от страховой суммы, если пострадали два застрахованных лица
- 30% от страховой суммы, если пострадали три застрахованных лица
- в равных долях от страховой суммы, если пострадали более трех застрахованных лиц
Быстро-КАСКО 1
Страховая сумма по риску «Несчастный случай»: 300 000 руб.
Риск «Смерть в результате несчастного случая».
- круглосуточная информационно-диспетчерская служба;
- направление поврежденного автомобиля в ремонт с места ДТП;
- замена поврежденных деталей на новые без учета износа;
- продление безубыточного договора КАСКО с выгодой до 25%;
- минимальные сроки урегулирования страховых событий;
- ремонт в лучших технических центрах и у официальных дилеров;
- компенсация мелкого ущерба без предоставления справок.
Быстро-КАСКО 2
Страховая сумма по риску «ДТП по вине установленного третьего лица» устанавливается в размере действительной стоимости ТС при действительной стоимости до 420 000 руб.
420 000 руб. при действительной стоимости ТС более 420 000 руб.
Риск «Смерть и инвалидность 1 группы в результате несчастного случая»
- круглосуточная информационно-диспетчерская служба;
- направление поврежденного автомобиля в ремонт с места ДТП;
- замена поврежденных деталей на новые без учета износа;
- продление безубыточного договора КАСКО с выгодой до 25%;
- минимальные сроки урегулирования страховых событий;
- ремонт в лучших технических центрах и у официальных дилеров;
- компенсация мелкого ущерба без предоставления справок.
Быстро-КАСКО 3
Страховая сумма по риску «ДТП по вине установленного третьего лица» устанавливается в размере действительной стоимости ТС при действительной стоимости до 420 000 руб.
420 000 руб. при действительной стоимости ТС более 420 000 руб.
Риск «Смерть и инвалидность 1 и 2 группы в результате несчастного случая.
- круглосуточная информационно-диспетчерская служба;
- минимальные сроки урегулирования страховых событий;
- направление поврежденного автомобиля в ремонт с места ДТП;
- ремонт в лучших технических центрах и у официальных дилеров;
- замена поврежденных деталей на новые без учета износа;
- компенсация мелкого ущерба без предоставления справок;
- продление безубыточного договора КАСКО с выгодой до 25%.
Ренессанс страхование
КАСКО - Стихийные бедствия
Срок страхования: 1 год
Осмотр: Не требуется
Количество застрахованных водителей: Только мультидрайв
ТС: В категории до 15 лет
Страхователь: ФЛ
Размер безусловной франшизы: 20 тыс.
Страховая сумма: 400 000 руб.
Риски: «Ущерб» только в результате стихийного бедствия - наводнения, затопления; удара молнии; сильного ветра (скорость ветра не менее 60 км/ч (16.7, м/с)); града, оползня, селя, землетрясения, обвала, оседания грунта, если факт наступления события подтвержден документально соответствующими гидрометеорологическими службами и/или иными компетентными органами.
КАСКО от Падения предметов
Срок страхования: 1 год
Осмотр: Не требуется
Количество застрахованных водителей: Только мультидрайв
ТС: В категории до 15 лет
Страхователь: ФЛ
Размер безусловной франшизы: 20 тыс.
Страховая сумма: 400 000 руб.
Риски: «Ущерб» только в результате падения инородных предметов, в том числе снега и льда.
КАСКО от Падения предметов
Срок страхования: 1 год
Осмотр: Не требуется
Количество застрахованных водителей: Только мультидрайв
ТС: В категории до 15 лет
Страхователь: ФЛ
Размер безусловной франшизы: 20 тыс.
Страховая сумма:400 000 руб.
Риски: «Ущерб» только в результате стихийного бедствия и/или падения на ТС инородных предметов, в том числе снега и льда, а также стихийного бедствия — наводнения, затопления; удара молнии; сильного ветра (скорость ветра не менее 60 км/ч (16.7, м/с)); града, оползня, селя, землетрясения, обвала, оседания грунта, если факт наступления события подтверждён документально соответствующими гидрометеорологическими службами и/или иными компетентными органами
НС Страхование пассажиров
Кросс-продукт к ОСАГО, страховка для всех пассажиров (неопределённый круг лиц) ТС от несчастного случая при ДТП
Застрахованные: все, кто находился в машине в момент ДТП, до 5 человек (водитель и пассажиры), возраст не имеет значения.
Срок страхования: 1 год
Страховая сумма:
- 350 000 руб.
- 700 000 руб.
- 1 000 000 руб.
Застрахованные риски и условия выплаты:
- Смерть в результате несчастного случая при ДТП. Размер выплаты: 100%
- Инвалидность в результате несчастного случая при ДТП. Размер выплаты: в зависимости от группы инвалидности, 1-100%, 2-75%, 3-50%
- Телесные повреждения в результате несчастного случая при ДТП. Размер выплаты: в соответствии с таблицей выплат, 72 пункта
Росгосстрах
Подушка безопасности
Страховые риски: Ущерб — повреждение или полная гибель ТС, не являющегося коммерческим ТС, при условии:
- событие произошло в результате столкновения с другими установленными ТС в результате ДТП;
- событие произошло в результате ДТП вследствие нарушения Правил дорожного движения установленным третьим лицом (водителем), управляющим транспортным средством, явившемся причиной ДТП или вследствие обоюдного нарушения Правил дорожного движения двух участников ДТП, управлявших столкнувшимися ТС;
- все участники ДТП имеют действующие договоры ОСАГО с застрахованной (действующей) ответственностью на территории ДТП, с учётом исключений и оснований для отказа в соответствии с п.2.14. Правил и пп. 3.3–3.5 приложения No1 к Правилам.
Смерть Застрахованного лица в результате несчастного случая
Страховая премия определяется СК в момент расчета:
- 1 000 руб.
- 1 500 руб.
- 2 000 руб.
Страховая сумма: Неагрегатная, неиндексируемая
- По риску Ущерб: 400 000 руб., но не более действительной стоимости ТС
- По риску Смерть:
- 50 000 руб., при стоимости страховки 1000 рублей
- 100 000 руб. при стоимости страховки 1500 рублей
- 150 000 руб. при стоимости страховки 2000 рублей
Срок страхования: на период действия полиса ОСАГО
КАСКО ПРОФЕССИОНАЛ (Максимум, 1 год)
Страховые риски:
- Ущерб/Полная гибель в ДТП по вине 3х лиц;
- Внешнее воздействие на ТС инородного предмета
Страховая премия: 10 000 руб.
Страховая сумма: 1 000 000 руб., но не более действительной стоимости ТС
Другие условия: франшиза отсутствует, категория ТС - B; Отечественные ТС до 7 лет, иностранные ТС до 12 лет
Территория страхования: По риску «Ущерб» – Российская Федерация, за исключением территорий вооружённых конфликтов, войн, чрезвычайных положений; По рискам «Техническая помощь», «Дополнительные услуги»: в административных границах города, а также при удалённости транспортного средства в момент страхового случая не более, чем на сто (100) километров от административных границ соответствующего города, а именно: cписок городов на сайте РГС (Территория страхования для полисов авто | Росгосстрах); По риску «Добровольное медицинское страхование» - Российская Федерация, за исключением территорий вооружённых конфликтов, войн, чрезвычайных положений.
Сервисные услуги:
- Эвакуация повреждённого ТС (при ДТП или поломке) от места происшествия до места указанного Страхователем (в пределах территории страхования) - 3 обращения
- Техпомощь на дороге (Запуск АКБ от внешнего источника, замена колеса, подвоз топлива (10 литров), вскрытие дверей ТС, экстренный ремонт систем электрооборудования ТС) - 3 обращения в совокупности
- Поиск ТС (Организация телефонных консультаций по поиску принудительно эвакуированного ТС. Поиск ТС и сообщение Клиенту места нахождения ТС и способов добраться до ТС.- неограниченно
- Вызов такси (Организация вызова и оплата расходов на такси в течение 24-х часов с момента эвакуации ТС с места ДТП) - 2 вызова (компенсация 1 500 ₽ за каждый)
- Прокат ТС (Содействие в подборе организаций для проката ТС. Скидка при прокате в организации-партнёре. Компенсация стоимости проката ТС на время ремонта застрахованного ТС (при наступлении риска «Ущерб»)) - 1 обращение (Компенсация стоимости проката до 3500р.)
- Консьерж по подбору автосервиса (Телефонные консультации по вопросам выбора автосервиса для ремонта ТС (за исключением ремонта при наступлении страхового случав по риску «Ущерб»)) - 1 обращение
- Правовые консультации (Телефонные правовые консультации (по вопросам ПДД, штрафов, остановки ГИБДД, изъятия прав и т.д.) - неограниченно
- Организации и оказание медицинских услуг в случае травмы, полученной при ДТП: информационно-консультативная помощь, скорая медицинская помощь, стационарная помощь; (экстренная госпитализация), реабилитационно-восстановительное лечение, аптека (компенсация затрат на покупку лекарственных средств в пределах 10 000 руб.) - неограниченно
КАСКО ПРОФЕССИОНАЛ (Стандарт, 1 год)
Страховые риски:
- Ущерб/Полная гибель в ДТП по вине 3х лиц;
- Внешнее воздействие на ТС инородного предмета
Страховая премия: 5 500 руб.
Страховая сумма: 600 000 руб., но не более действительной стоимости ТС
Другие условия: франшиза отсутствует, категория ТС - B; Отечественные ТС до 7 лет, иностранные ТС до 12 лет
Территория страхования: По риску «Ущерб» – Российская Федерация, за исключением территорий вооружённых конфликтов, войн, чрезвычайных положений; По рискам «Техническая помощь», «Дополнительные услуги»: в административных границах города, а также при удалённости транспортного средства в момент страхового случая не более, чем на сто (100) километров от административных границ соответствующего города, а именно: cписок городов на сайте РГС (Территория страхования для полисов авто | Росгосстрах); По риску «Добровольное медицинское страхование» - Российская Федерация, за исключением территорий вооружённых конфликтов, войн, чрезвычайных положений.
Сервисные услуги:
- Эвакуация повреждённого ТС (при ДТП или поломке) от места происшествия до места указанного Страхователем (в пределах территории страхования) - 3 обращения
- Техпомощь на дороге (Запуск АКБ от внешнего источника, замена колеса, подвоз топлива (10 литров), вскрытие дверей ТС, экстренный ремонт систем электрооборудования ТС) - 3 обращения в совокупности
- Поиск ТС (Организация телефонных консультаций по поиску принудительно эвакуированного ТС. Поиск ТС и сообщение Клиенту места нахождения ТС и способов добраться до ТС.- неограниченно
- Вызов такси (Организация вызова и оплата расходов на такси в течение 24-х часов с момента эвакуации ТС с места ДТП) - 2 вызова (компенсация 1 500 ₽ за каждый)
- Прокат ТС (Содействие в подборе организаций для проката ТС. Скидка при прокате в организации-партнёре. Компенсация стоимости проката ТС на время ремонта застрахованного ТС (при наступлении риска «Ущерб»)) - 1 обращение (Компенсация стоимости проката до 3500р.)
- Консьерж по подбору автосервиса (Телефонные консультации по вопросам выбора автосервиса для ремонта ТС (за исключением ремонта при наступлении страхового случав по риску «Ущерб»)) - 1 обращение
- Правовые консультации (Телефонные правовые консультации (по вопросам ПДД, штрафов, остановки ГИБДД, изъятия прав и т.д.) - неограниченно
- Организации и оказание медицинских услуг в случае травмы, полученной при ДТП: информационно-консультативная помощь, скорая медицинская помощь, стационарная помощь; (экстренная госпитализация), реабилитационно-восстановительное лечение, аптека (компенсация затрат на покупку лекарственных средств в пределах 10 000 руб.) - неограниченно
ПОМОЩЬ НА ДОРОГЕ, год
Территория страхования:
- По рискам «Сервисные услуги» территория страхования список городов на сайте Страховщика: Территория страхования для полисов авто | Росгосстрах
- По риску «ДМС» - страхование действует на территории Российской Федерации, за исключением территорий вооружённых конфликтов, войн, чрезвычайных положений.
Сервисные услуги:
- Техническая помощь, за исключением проведение работ по извлечению транспортных средств из труднодоступных мест.
- Дополнительные расходы — обращение Страхователя (Выгодоприобретателя) при повреждении или гибели ТС к Страховщику или в специализированную организацию (уполномоченную Страховщиком) для получения дополнительных услуг, при наступлении событий (подтверждённых соответствующими документами компетентных органов)
- Телефонные консультации (по юридическим вопросам автомобильной тематики, по техническим вопросам, связанным с застрахованным ТС в случае ДТП / поломки, поиску принудительно эвакуированного ТС, по поиску организации по прокату ТС и оплата расходов, организация вызова такси и оплата расходов на такси
- Эвакуация повреждённого ТС (за исключением его поломки)
- Выезд аварийного комиссара
«Добровольное медицинское страхование» (ДМС) — документально подтверждённое обращение Застрахованного лица в течение срока действия Договора страхования в медицинскую и/или иную организацию, согласованную Страховщиком для организации и оказания ему медицинских и/или иных услуг по поводу травмы, полученной в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП), произошедшего течение срока действия Договора страхования, а также состояний/повреждений, находящихся в причинно-следственной связи с данной травмой, а именно:
- Информационно-консультативная помощь;
- Скорая медицинская помощь;
- Стационарная помощь (экстренная госпитализация);
- Реабилитационно-восстановительное лечение;
- Аптека — возмещение стоимости лекарственных средств, назначенных по поводу травмы, полученной в результате ДТП в пределах 10 000 ₽ в течение срока действия Договора страхования.
КАСКО от бесполисных
Страховая премия: 2 000 руб.
Страховая сумма: 400 000 руб., но не более действительной стоимости ТС
Расторжение: в течение «периода охлаждения» (14 дней) – возврат 100% от стоимости полиса, после окончания «периода охлаждения» - пропорционально
Страхователь: дееспособное физическое лицо от 18 лет
Водитель ТС: дееспособное физическое лицо, управляющее застрахованным ТС на законных основаниях и вписанное в полис ОСАГО
Риск: ущерб или полная гибель ТС, произошедшие в следствие ДТП по вине установленных 3-х лиц
ТС: легковые ТС категории В отечественного и иностранного производства до 20 лет
Начало действия: с 00:00 часов следующего дня, после оплаты полиса
Срок страхования: 1 год
Условия получения выплат:
- У Водителя нет нарушений ПДД
- У Страхователя есть действующий полис ОСАГО (неважно в какой страховой компании)
- Наличие справок из компетентных органов, с указанием виновного лица в справке
- Обоюдная вина не покрывается полисом
Ингосстрах
АвтоНС Плюс
ТС категорий A,B,C или D до 30 лет
КАСКО:
Страховая сумма 400 000 руб., постоянная неизменяющаяся
Покрываемые риски: ДТП с участием 2х и более ТС в результате нарушения ПДД установленными третьими лицами
НС:
Страховая сумма: 50 000 руб., распределяется между водителем и пассажирами ТС (паушальная система)
Покрываемые риски: Смерть застрахованного лица в результате НС, инвалидность в результате НС при нахождении в ТС вследствие причинения ТС ущерба.
Автозащита Базовый
Легковые ТС (категория B) со сроком эксплуатации до 15 лет (при наличии у клиента полиса ОСАГО в СПАО «Ингосстрах» (первоначальный или пролонгация), ТС старше 10 лет только при условии, что КБМ по ОСАГО менее или равен 1)
Срок страхования: от 6 мес. до 1 года
Риски: ДТП, по вине установленных третьих лиц (пешеходов, велосипедистов, водителей других ТС, в том числе самоходных машин, мотороллеров, мотовездеходов, мотоболов, снегоходов)
Исключения:
- Наличие вины страхователя в ДТП (в т.ч. обоюдная вина)
- Отсутствие информации о виновниках ДТП в документах ГИБДД или в Извещении о ДТП (если ДТП оформлялось по «европротоколу»)
- Наличие у виновника ДТП полиса ОСАГО, действующего на момент ДТП (независимо от того, вписан виновник в полис или нет, произошло ДТП в рамках периода использования или нет)
- События, которые не являются страховыми и не подлежат возмещению
Страховая сумма: 400 000 руб. или равна страховой стоимости ТС (если страховая стоимость ТС менее 400 000 руб.)
Возмещение
- Условия полной гибели «стандартные» (за вычетом годных остаток ТС)
- «Денежная» форма
- «По каждому случаю»
Совкомбанк Страхование
Микро КАСКО «Старт»
Лимит покрытия: 400 000 руб.
Риски: ДТП по вине 3-х лиц, в том числе при отсутствии у третьего лица полиса ОСАГО
Водители: Независимо от стажа и возраста, без ограничений по ЛДУ (Мультидрайв)
Транспортное средство:
- категория В
- От 2004 г. включительно
- до 5 млн руб.
Одна цена. Один лимит
Стоимость полиса (старт) не зависит от стоимости ТС*: 2 400 руб.
Ремонт:
- Дилер**/мультисервис
- Выплата деньгами только в случае полной гибели ТС
- Эвакуатор
Урегулирование убытка: Даже если у виновника ДТП поддельный полис ОСАГО или он отсутствует, либо его страховая лишена лицензии
** но не больше действительной стоимости ТС*
*** если у Компании заключен договор с СТО официального дилера в том регионе, где предполагается ремонтировать автомобиль, и существует техническая возможность такого ремонта.*