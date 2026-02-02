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Мини КАСКО при оформлении полиса ОСАГО

СК АльфаСтрахование

Полис «КАСКО от бесполисных»

Лимит покрытия: 400 000 руб.

Риски: ДТП по вине 3-х лиц без полиса ОСАГО (виновник ДТП установлен)

Водители: Независимо от стажа и возраста, без ограничений по ЛДУ

Транспортное средство: Без ограничений по возрасту и стоимости

Преимущества полиса:

  • дополнительная защита от водителей, не имеющих полиса ОСАГО
  • количество обращений
  • не лимитировано

Ремонт: Выплата денежными средствами

Урегулирование убытка: Если у виновника ДТП поддельный полис ОСАГО или он отсутствует, либо его страховая лишена лицензии

Полис «КАСКО от чужих ошибок»

Лимит покрытия: 400 000 руб.

Риски: ДТП по вине 3-х лиц (виновник ДТП установлен)

Водители: Независимо от стажа и возраста, без ограничений по ЛДУ

Транспортное средство: Не старше 15 лет, без ограничений по стоимости

Преимущества полиса:

  • гарантированный ремонт автомобиля при ДТП по вине 3-х лиц на сертифицированной СТОА
  • дополнительная защита даже от водителей, не имеющих полиса ОСАГО

Ремонт: На сертифицированной СТОА с использованием восстановленных из ранее эксплуатируемых запасных частей

Урегулирование убытка: Даже если у виновника ДТП поддельный полис ОСАГО или он отсутствует, либо его страховая лишена лицензии

Страхование от несчастного случая при ДТП

Риски:

  • Смерть
  • Инвалидность I, II группы

Застрахованный:

  • Страхователь по полису ОСАГО
  • Только ФЛ, от 18 до 76 лет

Территория действия:

  • Весь мир
  • Только при управлении автомобилем

Ограничения: По декларации в Полисе

Выплата: денежными средствами

Урегулирование убытка:

  • Смерть — 100% от страховой суммы
  • Инвалидность I группы — 100% от страховой суммы
  • Инвалидность II группы — 60% от страховой суммы

Преимущества полиса:

  • Кросс-продукт по страхованию от несчастного случая для ОСАГО на случай ДТП
  • Дополнительная защита водителя за невысокую цену
  • Виновник ДТП неважен

Варианты страхового покрытия:

  • до 100 000 руб.
  • до 200 000 руб.
  • до 240 000 руб.
  • до 280 000 руб.
  • до 400 000 руб.

Полис «КАСКО Дай Пять»

Лимит покрытия: до 100%

Риски: ДТП по вине 3-х лиц (виновник ДТП установлен)

Водители: Независимо от стажа и возраста, без ограничений по ЛДУ

Транспортное средство: Не старше 12 лет, до 2-х млн рублей

Преимущества полиса:

  • защита от ущерба в ДТП по вине 3-х лиц с покрытием 100%
  • гарантированный ремонт автомобиля в случае ДТП
  • дополнительная защита даже от водителей, не имеющих ОСАГО

Ремонт: ТС до 5 лет (включительно) - у официального дилера, более 5 лет — на сертифицированное СТОА

Урегулирование убытка: Даже если у виновника ДТП поддельный полис ОСАГО или он отсутствует, либо его страховая лишена лицензии

Полис «КАСКО в Десятку»

Лимит покрытия: до 100%

Риски: Угон и ДТП по вине 3-х лиц (виновник ДТП установлен)

Водители: Независимо от стажа и возраста, без ограничений по ЛДУ

Транспортное средство: До 12 лет включительно, до 2-х млн рублей

Преимущества полиса:

  • уникальное предложение на страховом рынке
  • защита от угона и ущерба в ДТП по вине 3-х лиц, включая полную гибель, с покрытием 100%
  • выгодная цена за фактически полноценное КАСКО

Ремонт: ТС до 5 лет (включительно) - у официального дилера, более 5 лет — на сертифицированное СТОА

Урегулирование убытка: Даже если у виновника ДТП поддельный полис ОСАГО или он отсутствует, либо его страховая лишена лицензии

Продукт НЕ ПРИНИМАЕТСЯ банками, как обеспечение по залоговым ТС. Если есть смысл продать на залоговое ТС - всегда выбирайте признак "не кредитное"

СК МАКС

Добрый путь

Программа страхования «Добрый путь!» помогает возместить непредвиденные расходы на лечение, если в результате ДТП пострадал водитель или пассажир застрахованного автомобиля.

Покрываемые риски:

  • Травма в результате ДТП (выплата в соответствии с таблицей страховых выплат №1)
  • Инвалидность в результате ДТП (при установлении I группы инвалидности выплата в размере 90% страховой суммы/лимита выплат, II группы – 75%, III группы – 50%, категории «ребенок-инвалид» – 100%)
  • Смерть в результате ДТП (выплата в размере 100% страховой суммы/лимита выплат).
  • Страхование осуществляется по «паушальной системе» (при одновременном страховании водителя и пассажиров).

Варианты страхового покрытия:

  • до 300 000 руб.
  • до 400 000 руб.
  • до 500 000 руб.

Лимиты выплат по «паушальной системе»:

  • 40% от страховой суммы, если пострадало одно застрахованное лицо;
  • 35% от страховой суммы, если пострадали два застрахованных лица
  • 30% от страховой суммы, если пострадали три застрахованных лица
  • в равных долях от страховой суммы, если пострадали более трех застрахованных лиц

Быстро-КАСКО 1

Страховая сумма по риску «Несчастный случай»: 300 000 руб.

Риск «Смерть в результате несчастного случая».

  • круглосуточная информационно-диспетчерская служба;
  • направление поврежденного автомобиля в ремонт с места ДТП;
  • замена поврежденных деталей на новые без учета износа;
  • продление безубыточного договора КАСКО с выгодой до 25%;
  • минимальные сроки урегулирования страховых событий;
  • ремонт в лучших технических центрах и у официальных дилеров;
  • компенсация мелкого ущерба без предоставления справок.

Быстро-КАСКО 2

Страховая сумма по риску «ДТП по вине установленного третьего лица» устанавливается в размере действительной стоимости ТС при действительной стоимости до 420 000 руб.

420 000 руб. при действительной стоимости ТС более 420 000 руб.

Риск «Смерть и инвалидность 1 группы в результате несчастного случая»

  • круглосуточная информационно-диспетчерская служба;
  • направление поврежденного автомобиля в ремонт с места ДТП;
  • замена поврежденных деталей на новые без учета износа;
  • продление безубыточного договора КАСКО с выгодой до 25%;
  • минимальные сроки урегулирования страховых событий;
  • ремонт в лучших технических центрах и у официальных дилеров;
  • компенсация мелкого ущерба без предоставления справок.

Быстро-КАСКО 3

Страховая сумма по риску «ДТП по вине установленного третьего лица» устанавливается в размере действительной стоимости ТС при действительной стоимости до 420 000 руб.

420 000 руб. при действительной стоимости ТС более 420 000 руб.

Риск «Смерть и инвалидность 1 и 2 группы в результате несчастного случая.

  • круглосуточная информационно-диспетчерская служба;
  • минимальные сроки урегулирования страховых событий;
  • направление поврежденного автомобиля в ремонт с места ДТП;
  • ремонт в лучших технических центрах и у официальных дилеров;
  • замена поврежденных деталей на новые без учета износа;
  • компенсация мелкого ущерба без предоставления справок;
  • продление безубыточного договора КАСКО с выгодой до 25%.

Ренессанс страхование

КАСКО - Стихийные бедствия

Срок страхования: 1 год

Осмотр: Не требуется

Количество застрахованных водителей: Только мультидрайв

ТС: В категории до 15 лет

Страхователь: ФЛ

Размер безусловной франшизы: 20 тыс.

Страховая сумма: 400 000 руб.

Риски: «Ущерб» только в результате стихийного бедствия - наводнения, затопления; удара молнии; сильного ветра (скорость ветра не менее 60 км/ч (16.7, м/с)); града, оползня, селя, землетрясения, обвала, оседания грунта, если факт наступления события подтвержден документально соответствующими гидрометеорологическими службами и/или иными компетентными органами.

КАСКО от Падения предметов

Срок страхования: 1 год

Осмотр: Не требуется

Количество застрахованных водителей: Только мультидрайв

ТС: В категории до 15 лет

Страхователь: ФЛ

Размер безусловной франшизы: 20 тыс.

Страховая сумма: 400 000 руб.

Риски: «Ущерб» только в результате падения инородных предметов, в том числе снега и льда.

КАСКО от Падения предметов

Срок страхования: 1 год

Осмотр: Не требуется

Количество застрахованных водителей: Только мультидрайв

ТС: В категории до 15 лет

Страхователь: ФЛ

Размер безусловной франшизы: 20 тыс.

Страховая сумма:400 000 руб.

Риски: «Ущерб» только в результате стихийного бедствия и/или падения на ТС инородных предметов, в том числе снега и льда, а также стихийного бедствия — наводнения, затопления; удара молнии; сильного ветра (скорость ветра не менее 60 км/ч (16.7, м/с)); града, оползня, селя, землетрясения, обвала, оседания грунта, если факт наступления события подтверждён документально соответствующими гидрометеорологическими службами и/или иными компетентными органами

НС Страхование пассажиров

Кросс-продукт к ОСАГО, страховка для всех пассажиров (неопределённый круг лиц) ТС от несчастного случая при ДТП

Застрахованные: все, кто находился в машине в момент ДТП, до 5 человек (водитель и пассажиры), возраст не имеет значения.

Срок страхования: 1 год

Страховая сумма:

  • 350 000 руб.
  • 700 000 руб.
  • 1 000 000 руб.

Застрахованные риски и условия выплаты:

  • Смерть в результате несчастного случая при ДТП. Размер выплаты: 100%
  • Инвалидность в результате несчастного случая при ДТП. Размер выплаты: в зависимости от группы инвалидности, 1-100%, 2-75%, 3-50%
  • Телесные повреждения в результате несчастного случая при ДТП. Размер выплаты: в соответствии с таблицей выплат, 72 пункта

Росгосстрах

Подушка безопасности

Страховые риски: Ущерб — повреждение или полная гибель ТС, не являющегося коммерческим ТС, при условии:

  • событие произошло в результате столкновения с другими установленными ТС в результате ДТП;
  • событие произошло в результате ДТП вследствие нарушения Правил дорожного движения установленным третьим лицом (водителем), управляющим транспортным средством, явившемся причиной ДТП или вследствие обоюдного нарушения Правил дорожного движения двух участников ДТП, управлявших столкнувшимися ТС;
  • все участники ДТП имеют действующие договоры ОСАГО с застрахованной (действующей) ответственностью на территории ДТП, с учётом исключений и оснований для отказа в соответствии с п.2.14. Правил и пп. 3.3–3.5 приложения No1 к Правилам.

Смерть Застрахованного лица в результате несчастного случая

Страховая премия определяется СК в момент расчета:

  • 1 000 руб.
  • 1 500 руб.
  • 2 000 руб.

Страховая сумма: Неагрегатная, неиндексируемая

  • По риску Ущерб: 400 000 руб., но не более действительной стоимости ТС
  • По риску Смерть:
  • 50 000 руб., при стоимости страховки 1000 рублей
  • 100 000 руб. при стоимости страховки 1500 рублей
  • 150 000 руб. при стоимости страховки 2000 рублей

Срок страхования: на период действия полиса ОСАГО

КАСКО ПРОФЕССИОНАЛ (Максимум, 1 год)

Страховые риски:

  • Ущерб/Полная гибель в ДТП по вине 3х лиц;
  • Внешнее воздействие на ТС инородного предмета

Страховая премия: 10 000 руб.

Страховая сумма: 1 000 000 руб., но не более действительной стоимости ТС

Другие условия: франшиза отсутствует, категория ТС - B; Отечественные ТС до 7 лет, иностранные ТС до 12 лет

Территория страхования: По риску «Ущерб» – Российская Федерация, за исключением территорий вооружённых конфликтов, войн, чрезвычайных положений; По рискам «Техническая помощь», «Дополнительные услуги»: в административных границах города, а также при удалённости транспортного средства в момент страхового случая не более, чем на сто (100) километров от административных границ соответствующего города, а именно: cписок городов на сайте РГС (Территория страхования для полисов авто | Росгосстрах); По риску «Добровольное медицинское страхование» - Российская Федерация, за исключением территорий вооружённых конфликтов, войн, чрезвычайных положений.

Сервисные услуги:

  • Эвакуация повреждённого ТС (при ДТП или поломке) от места происшествия до места указанного Страхователем (в пределах территории страхования) - 3 обращения
  • Техпомощь на дороге (Запуск АКБ от внешнего источника, замена колеса, подвоз топлива (10 литров), вскрытие дверей ТС, экстренный ремонт систем электрооборудования ТС) - 3 обращения в совокупности
  • Поиск ТС (Организация телефонных консультаций по поиску принудительно эвакуированного ТС. Поиск ТС и сообщение Клиенту места нахождения ТС и способов добраться до ТС.- неограниченно
  • Вызов такси (Организация вызова и оплата расходов на такси в течение 24-х часов с момента эвакуации ТС с места ДТП) - 2 вызова (компенсация 1 500 ₽ за каждый)
  • Прокат ТС (Содействие в подборе организаций для проката ТС. Скидка при прокате в организации-партнёре. Компенсация стоимости проката ТС на время ремонта застрахованного ТС (при наступлении риска «Ущерб»)) - 1 обращение (Компенсация стоимости проката до 3500р.)
  • Консьерж по подбору автосервиса (Телефонные консультации по вопросам выбора автосервиса для ремонта ТС (за исключением ремонта при наступлении страхового случав по риску «Ущерб»)) - 1 обращение
  • Правовые консультации (Телефонные правовые консультации (по вопросам ПДД, штрафов, остановки ГИБДД, изъятия прав и т.д.) - неограниченно
  • Организации и оказание медицинских услуг в случае травмы, полученной при ДТП: информационно-консультативная помощь, скорая медицинская помощь, стационарная помощь; (экстренная госпитализация), реабилитационно-восстановительное лечение, аптека (компенсация затрат на покупку лекарственных средств в пределах 10 000 руб.) - неограниченно

КАСКО ПРОФЕССИОНАЛ (Стандарт, 1 год)

Страховые риски:

  • Ущерб/Полная гибель в ДТП по вине 3х лиц;
  • Внешнее воздействие на ТС инородного предмета

Страховая премия: 5 500 руб.

Страховая сумма: 600 000 руб., но не более действительной стоимости ТС

Другие условия: франшиза отсутствует, категория ТС - B; Отечественные ТС до 7 лет, иностранные ТС до 12 лет

Территория страхования: По риску «Ущерб» – Российская Федерация, за исключением территорий вооружённых конфликтов, войн, чрезвычайных положений; По рискам «Техническая помощь», «Дополнительные услуги»: в административных границах города, а также при удалённости транспортного средства в момент страхового случая не более, чем на сто (100) километров от административных границ соответствующего города, а именно: cписок городов на сайте РГС (Территория страхования для полисов авто | Росгосстрах); По риску «Добровольное медицинское страхование» - Российская Федерация, за исключением территорий вооружённых конфликтов, войн, чрезвычайных положений.

Сервисные услуги:

  • Эвакуация повреждённого ТС (при ДТП или поломке) от места происшествия до места указанного Страхователем (в пределах территории страхования) - 3 обращения
  • Техпомощь на дороге (Запуск АКБ от внешнего источника, замена колеса, подвоз топлива (10 литров), вскрытие дверей ТС, экстренный ремонт систем электрооборудования ТС) - 3 обращения в совокупности
  • Поиск ТС (Организация телефонных консультаций по поиску принудительно эвакуированного ТС. Поиск ТС и сообщение Клиенту места нахождения ТС и способов добраться до ТС.- неограниченно
  • Вызов такси (Организация вызова и оплата расходов на такси в течение 24-х часов с момента эвакуации ТС с места ДТП) - 2 вызова (компенсация 1 500 ₽ за каждый)
  • Прокат ТС (Содействие в подборе организаций для проката ТС. Скидка при прокате в организации-партнёре. Компенсация стоимости проката ТС на время ремонта застрахованного ТС (при наступлении риска «Ущерб»)) - 1 обращение (Компенсация стоимости проката до 3500р.)
  • Консьерж по подбору автосервиса (Телефонные консультации по вопросам выбора автосервиса для ремонта ТС (за исключением ремонта при наступлении страхового случав по риску «Ущерб»)) - 1 обращение
  • Правовые консультации (Телефонные правовые консультации (по вопросам ПДД, штрафов, остановки ГИБДД, изъятия прав и т.д.) - неограниченно
  • Организации и оказание медицинских услуг в случае травмы, полученной при ДТП: информационно-консультативная помощь, скорая медицинская помощь, стационарная помощь; (экстренная госпитализация), реабилитационно-восстановительное лечение, аптека (компенсация затрат на покупку лекарственных средств в пределах 10 000 руб.) - неограниченно

ПОМОЩЬ НА ДОРОГЕ, год

Территория страхования:

  • По рискам «Сервисные услуги» территория страхования список городов на сайте Страховщика: Территория страхования для полисов авто | Росгосстрах
  • По риску «ДМС» - страхование действует на территории Российской Федерации, за исключением территорий вооружённых конфликтов, войн, чрезвычайных положений.

Сервисные услуги:

  • Техническая помощь, за исключением проведение работ по извлечению транспортных средств из труднодоступных мест.
  • Дополнительные расходы — обращение Страхователя (Выгодоприобретателя) при повреждении или гибели ТС к Страховщику или в специализированную организацию (уполномоченную Страховщиком) для получения дополнительных услуг, при наступлении событий (подтверждённых соответствующими документами компетентных органов)
  • Телефонные консультации (по юридическим вопросам автомобильной тематики, по техническим вопросам, связанным с застрахованным ТС в случае ДТП / поломки, поиску принудительно эвакуированного ТС, по поиску организации по прокату ТС и оплата расходов, организация вызова такси и оплата расходов на такси
  • Эвакуация повреждённого ТС (за исключением его поломки)
  • Выезд аварийного комиссара

«Добровольное медицинское страхование» (ДМС) — документально подтверждённое обращение Застрахованного лица в течение срока действия Договора страхования в медицинскую и/или иную организацию, согласованную Страховщиком для организации и оказания ему медицинских и/или иных услуг по поводу травмы, полученной в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП), произошедшего течение срока действия Договора страхования, а также состояний/повреждений, находящихся в причинно-следственной связи с данной травмой, а именно:

  • Информационно-консультативная помощь;
  • Скорая медицинская помощь;
  • Стационарная помощь (экстренная госпитализация);
  • Реабилитационно-восстановительное лечение;
  • Аптека — возмещение стоимости лекарственных средств, назначенных по поводу травмы, полученной в результате ДТП в пределах 10 000 ₽ в течение срока действия Договора страхования.

КАСКО от бесполисных

Страховая премия: 2 000 руб.

Страховая сумма: 400 000 руб., но не более действительной стоимости ТС

Расторжение: в течение «периода охлаждения» (14 дней) – возврат 100% от стоимости полиса, после окончания «периода охлаждения» - пропорционально

Страхователь: дееспособное физическое лицо от 18 лет

Водитель ТС: дееспособное физическое лицо, управляющее застрахованным ТС на законных основаниях и вписанное в полис ОСАГО

Риск: ущерб или полная гибель ТС, произошедшие в следствие ДТП по вине установленных 3-х лиц

ТС: легковые ТС категории В отечественного и иностранного производства до 20 лет

Начало действия: с 00:00 часов следующего дня, после оплаты полиса

Срок страхования: 1 год

Условия получения выплат:

  • У Водителя нет нарушений ПДД
  • У Страхователя есть действующий полис ОСАГО (неважно в какой страховой компании)
  • Наличие справок из компетентных органов, с указанием виновного лица в справке
  • Обоюдная вина не покрывается полисом

Ингосстрах

АвтоНС Плюс

ТС категорий A,B,C или D до 30 лет

КАСКО:

Страховая сумма 400 000 руб., постоянная неизменяющаяся

Покрываемые риски: ДТП с участием 2х и более ТС в результате нарушения ПДД установленными третьими лицами

НС:

Страховая сумма: 50 000 руб., распределяется между водителем и пассажирами ТС (паушальная система)

Покрываемые риски: Смерть застрахованного лица в результате НС, инвалидность в результате НС при нахождении в ТС вследствие причинения ТС ущерба.

Автозащита Базовый

Легковые ТС (категория B) со сроком эксплуатации до 15 лет (при наличии у клиента полиса ОСАГО в СПАО «Ингосстрах» (первоначальный или пролонгация), ТС старше 10 лет только при условии, что КБМ по ОСАГО менее или равен 1)

Срок страхования: от 6 мес. до 1 года

Риски: ДТП, по вине установленных третьих лиц (пешеходов, велосипедистов, водителей других ТС, в том числе самоходных машин, мотороллеров, мотовездеходов, мотоболов, снегоходов)

Исключения:

  • Наличие вины страхователя в ДТП (в т.ч. обоюдная вина)
  • Отсутствие информации о виновниках ДТП в документах ГИБДД или в Извещении о ДТП (если ДТП оформлялось по «европротоколу»)
  • Наличие у виновника ДТП полиса ОСАГО, действующего на момент ДТП (независимо от того, вписан виновник в полис или нет, произошло ДТП в рамках периода использования или нет)
  • События, которые не являются страховыми и не подлежат возмещению

Страховая сумма: 400 000 руб. или равна страховой стоимости ТС (если страховая стоимость ТС менее 400 000 руб.)

Возмещение

  • Условия полной гибели «стандартные» (за вычетом годных остаток ТС)
  • «Денежная» форма
  • «По каждому случаю»

Совкомбанк Страхование

Микро КАСКО «Старт»

Лимит покрытия: 400 000 руб.

Риски: ДТП по вине 3-х лиц, в том числе при отсутствии у третьего лица полиса ОСАГО

Водители: Независимо от стажа и возраста, без ограничений по ЛДУ (Мультидрайв)

Транспортное средство:

  • категория В
  • От 2004 г. включительно
  • до 5 млн руб.

Одна цена. Один лимит

Стоимость полиса (старт) не зависит от стоимости ТС*: 2 400 руб.

Ремонт:

  • Дилер**/мультисервис
  • Выплата деньгами только в случае полной гибели ТС
  • Эвакуатор

Урегулирование убытка: Даже если у виновника ДТП поддельный полис ОСАГО или он отсутствует, либо его страховая лишена лицензии

** но не больше действительной стоимости ТС*

*** если у Компании заключен договор с СТО официального дилера в том регионе, где предполагается ремонтировать автомобиль, и существует техническая возможность такого ремонта.*

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