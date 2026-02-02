Мини КАСКО при оформлении полиса ОСАГО ​

СК АльфаСтрахование

Полис «КАСКО от бесполисных»

Лимит покрытия: 400 000 руб.

Риски: ДТП по вине 3-х лиц без полиса ОСАГО (виновник ДТП установлен)

Водители: Независимо от стажа и возраста, без ограничений по ЛДУ

Транспортное средство: Без ограничений по возрасту и стоимости

Преимущества полиса:

дополнительная защита от водителей, не имеющих полиса ОСАГО

количество обращений

не лимитировано

Ремонт: Выплата денежными средствами

Урегулирование убытка: Если у виновника ДТП поддельный полис ОСАГО или он отсутствует, либо его страховая лишена лицензии

Полис «КАСКО от чужих ошибок»

Лимит покрытия: 400 000 руб.

Риски: ДТП по вине 3-х лиц (виновник ДТП установлен)

Водители: Независимо от стажа и возраста, без ограничений по ЛДУ

Транспортное средство: Не старше 15 лет, без ограничений по стоимости

Преимущества полиса:

гарантированный ремонт автомобиля при ДТП по вине 3-х лиц на сертифицированной СТОА

дополнительная защита даже от водителей, не имеющих полиса ОСАГО

Ремонт: На сертифицированной СТОА с использованием восстановленных из ранее эксплуатируемых запасных частей

Урегулирование убытка: Даже если у виновника ДТП поддельный полис ОСАГО или он отсутствует, либо его страховая лишена лицензии

Страхование от несчастного случая при ДТП

Риски:

Смерть

Инвалидность I, II группы

Застрахованный:

Страхователь по полису ОСАГО

Только ФЛ, от 18 до 76 лет

Территория действия:

Весь мир

Только при управлении автомобилем

Ограничения: По декларации в Полисе

Выплата: денежными средствами

Урегулирование убытка:

Смерть — 100% от страховой суммы

Инвалидность I группы — 100% от страховой суммы

Инвалидность II группы — 60% от страховой суммы

Преимущества полиса:

Кросс-продукт по страхованию от несчастного случая для ОСАГО на случай ДТП

Дополнительная защита водителя за невысокую цену

Виновник ДТП неважен

Варианты страхового покрытия:

до 100 000 руб.

до 200 000 руб.

до 240 000 руб.

до 280 000 руб.

до 400 000 руб.

Полис «КАСКО Дай Пять»

Лимит покрытия: до 100%

Риски: ДТП по вине 3-х лиц (виновник ДТП установлен)

Водители: Независимо от стажа и возраста, без ограничений по ЛДУ

Транспортное средство: Не старше 12 лет, до 2-х млн рублей

Преимущества полиса:

защита от ущерба в ДТП по вине 3-х лиц с покрытием 100%

гарантированный ремонт автомобиля в случае ДТП

дополнительная защита даже от водителей, не имеющих ОСАГО

Ремонт: ТС до 5 лет (включительно) - у официального дилера, более 5 лет — на сертифицированное СТОА

Урегулирование убытка: Даже если у виновника ДТП поддельный полис ОСАГО или он отсутствует, либо его страховая лишена лицензии

Полис «КАСКО в Десятку»

Лимит покрытия: до 100%

Риски: Угон и ДТП по вине 3-х лиц (виновник ДТП установлен)

Водители: Независимо от стажа и возраста, без ограничений по ЛДУ

Транспортное средство: До 12 лет включительно, до 2-х млн рублей

Преимущества полиса:

уникальное предложение на страховом рынке

защита от угона и ущерба в ДТП по вине 3-х лиц, включая полную гибель, с покрытием 100%

выгодная цена за фактически полноценное КАСКО

Ремонт: ТС до 5 лет (включительно) - у официального дилера, более 5 лет — на сертифицированное СТОА

Урегулирование убытка: Даже если у виновника ДТП поддельный полис ОСАГО или он отсутствует, либо его страховая лишена лицензии

Продукт НЕ ПРИНИМАЕТСЯ банками, как обеспечение по залоговым ТС. Если есть смысл продать на залоговое ТС - всегда выбирайте признак "не кредитное"

СК МАКС

Добрый путь

Программа страхования «Добрый путь!» помогает возместить непредвиденные расходы на лечение, если в результате ДТП пострадал водитель или пассажир застрахованного автомобиля.

Покрываемые риски:

Травма в результате ДТП (выплата в соответствии с таблицей страховых выплат №1)

Инвалидность в результате ДТП (при установлении I группы инвалидности выплата в размере 90% страховой суммы/лимита выплат, II группы – 75%, III группы – 50%, категории «ребенок-инвалид» – 100%)

Смерть в результате ДТП (выплата в размере 100% страховой суммы/лимита выплат).

Страхование осуществляется по «паушальной системе» (при одновременном страховании водителя и пассажиров).

Варианты страхового покрытия:

до 300 000 руб.

до 400 000 руб.

до 500 000 руб.

Лимиты выплат по «паушальной системе»:

40% от страховой суммы, если пострадало одно застрахованное лицо;

35% от страховой суммы, если пострадали два застрахованных лица

30% от страховой суммы, если пострадали три застрахованных лица

в равных долях от страховой суммы, если пострадали более трех застрахованных лиц

Быстро-КАСКО 1

Страховая сумма по риску «Несчастный случай»: 300 000 руб.

Риск «Смерть в результате несчастного случая».

круглосуточная информационно-диспетчерская служба;

направление поврежденного автомобиля в ремонт с места ДТП;

замена поврежденных деталей на новые без учета износа;

продление безубыточного договора КАСКО с выгодой до 25%;

минимальные сроки урегулирования страховых событий;

ремонт в лучших технических центрах и у официальных дилеров;

компенсация мелкого ущерба без предоставления справок.

Быстро-КАСКО 2

Страховая сумма по риску «ДТП по вине установленного третьего лица» устанавливается в размере действительной стоимости ТС при действительной стоимости до 420 000 руб.

420 000 руб. при действительной стоимости ТС более 420 000 руб.

Риск «Смерть и инвалидность 1 группы в результате несчастного случая»

круглосуточная информационно-диспетчерская служба;

направление поврежденного автомобиля в ремонт с места ДТП;

замена поврежденных деталей на новые без учета износа;

продление безубыточного договора КАСКО с выгодой до 25%;

минимальные сроки урегулирования страховых событий;

ремонт в лучших технических центрах и у официальных дилеров;

компенсация мелкого ущерба без предоставления справок.

Быстро-КАСКО 3

Страховая сумма по риску «ДТП по вине установленного третьего лица» устанавливается в размере действительной стоимости ТС при действительной стоимости до 420 000 руб.

420 000 руб. при действительной стоимости ТС более 420 000 руб.

Риск «Смерть и инвалидность 1 и 2 группы в результате несчастного случая.

круглосуточная информационно-диспетчерская служба;

минимальные сроки урегулирования страховых событий;

направление поврежденного автомобиля в ремонт с места ДТП;

ремонт в лучших технических центрах и у официальных дилеров;

замена поврежденных деталей на новые без учета износа;

компенсация мелкого ущерба без предоставления справок;

продление безубыточного договора КАСКО с выгодой до 25%.

Ренессанс страхование

КАСКО - Стихийные бедствия

Срок страхования: 1 год

Осмотр: Не требуется

Количество застрахованных водителей: Только мультидрайв

ТС: В категории до 15 лет

Страхователь: ФЛ

Размер безусловной франшизы: 20 тыс.

Страховая сумма: 400 000 руб.

Риски: «Ущерб» только в результате стихийного бедствия - наводнения, затопления; удара молнии; сильного ветра (скорость ветра не менее 60 км/ч (16.7, м/с)); града, оползня, селя, землетрясения, обвала, оседания грунта, если факт наступления события подтвержден документально соответствующими гидрометеорологическими службами и/или иными компетентными органами.

КАСКО от Падения предметов

Срок страхования: 1 год

Осмотр: Не требуется

Количество застрахованных водителей: Только мультидрайв

ТС: В категории до 15 лет

Страхователь: ФЛ

Размер безусловной франшизы: 20 тыс.

Страховая сумма: 400 000 руб.

Риски: «Ущерб» только в результате падения инородных предметов, в том числе снега и льда.

КАСКО от Падения предметов

Срок страхования: 1 год

Осмотр: Не требуется

Количество застрахованных водителей: Только мультидрайв

ТС: В категории до 15 лет

Страхователь: ФЛ

Размер безусловной франшизы: 20 тыс.

Страховая сумма:400 000 руб.

Риски: «Ущерб» только в результате стихийного бедствия и/или падения на ТС инородных предметов, в том числе снега и льда, а также стихийного бедствия — наводнения, затопления; удара молнии; сильного ветра (скорость ветра не менее 60 км/ч (16.7, м/с)); града, оползня, селя, землетрясения, обвала, оседания грунта, если факт наступления события подтверждён документально соответствующими гидрометеорологическими службами и/или иными компетентными органами

НС Страхование пассажиров

Кросс-продукт к ОСАГО, страховка для всех пассажиров (неопределённый круг лиц) ТС от несчастного случая при ДТП

Застрахованные: все, кто находился в машине в момент ДТП, до 5 человек (водитель и пассажиры), возраст не имеет значения.

Срок страхования: 1 год

Страховая сумма:

350 000 руб.

700 000 руб.

1 000 000 руб.

Застрахованные риски и условия выплаты:

Смерть в результате несчастного случая при ДТП. Размер выплаты: 100%

Инвалидность в результате несчастного случая при ДТП. Размер выплаты: в зависимости от группы инвалидности, 1-100%, 2-75%, 3-50%

Телесные повреждения в результате несчастного случая при ДТП. Размер выплаты: в соответствии с таблицей выплат, 72 пункта

Росгосстрах

Подушка безопасности

Страховые риски: Ущерб — повреждение или полная гибель ТС, не являющегося коммерческим ТС, при условии:

событие произошло в результате столкновения с другими установленными ТС в результате ДТП;

событие произошло в результате ДТП вследствие нарушения Правил дорожного движения установленным третьим лицом (водителем), управляющим транспортным средством, явившемся причиной ДТП или вследствие обоюдного нарушения Правил дорожного движения двух участников ДТП, управлявших столкнувшимися ТС;

все участники ДТП имеют действующие договоры ОСАГО с застрахованной (действующей) ответственностью на территории ДТП, с учётом исключений и оснований для отказа в соответствии с п.2.14. Правил и пп. 3.3–3.5 приложения No1 к Правилам.

Смерть Застрахованного лица в результате несчастного случая

Страховая премия определяется СК в момент расчета:

1 000 руб.

1 500 руб.

2 000 руб.

Страховая сумма: Неагрегатная, неиндексируемая

По риску Ущерб: 400 000 руб., но не более действительной стоимости ТС

По риску Смерть:

50 000 руб., при стоимости страховки 1000 рублей

100 000 руб. при стоимости страховки 1500 рублей

150 000 руб. при стоимости страховки 2000 рублей

Срок страхования: на период действия полиса ОСАГО

КАСКО ПРОФЕССИОНАЛ (Максимум, 1 год)

Страховые риски:

Ущерб/Полная гибель в ДТП по вине 3х лиц;

Внешнее воздействие на ТС инородного предмета

Страховая премия: 10 000 руб.

Страховая сумма: 1 000 000 руб., но не более действительной стоимости ТС

Другие условия: франшиза отсутствует, категория ТС - B; Отечественные ТС до 7 лет, иностранные ТС до 12 лет

Территория страхования: По риску «Ущерб» – Российская Федерация, за исключением территорий вооружённых конфликтов, войн, чрезвычайных положений; По рискам «Техническая помощь», «Дополнительные услуги»: в административных границах города, а также при удалённости транспортного средства в момент страхового случая не более, чем на сто (100) километров от административных границ соответствующего города, а именно: cписок городов на сайте РГС (Территория страхования для полисов авто | Росгосстрах); По риску «Добровольное медицинское страхование» - Российская Федерация, за исключением территорий вооружённых конфликтов, войн, чрезвычайных положений.

Сервисные услуги:

Эвакуация повреждённого ТС (при ДТП или поломке) от места происшествия до места указанного Страхователем (в пределах территории страхования) - 3 обращения

Техпомощь на дороге (Запуск АКБ от внешнего источника, замена колеса, подвоз топлива (10 литров), вскрытие дверей ТС, экстренный ремонт систем электрооборудования ТС) - 3 обращения в совокупности

Поиск ТС (Организация телефонных консультаций по поиску принудительно эвакуированного ТС. Поиск ТС и сообщение Клиенту места нахождения ТС и способов добраться до ТС.- неограниченно

Вызов такси (Организация вызова и оплата расходов на такси в течение 24-х часов с момента эвакуации ТС с места ДТП) - 2 вызова (компенсация 1 500 ₽ за каждый)

Прокат ТС (Содействие в подборе организаций для проката ТС. Скидка при прокате в организации-партнёре. Компенсация стоимости проката ТС на время ремонта застрахованного ТС (при наступлении риска «Ущерб»)) - 1 обращение (Компенсация стоимости проката до 3500р.)

Консьерж по подбору автосервиса (Телефонные консультации по вопросам выбора автосервиса для ремонта ТС (за исключением ремонта при наступлении страхового случав по риску «Ущерб»)) - 1 обращение

Правовые консультации (Телефонные правовые консультации (по вопросам ПДД, штрафов, остановки ГИБДД, изъятия прав и т.д.) - неограниченно

Организации и оказание медицинских услуг в случае травмы, полученной при ДТП: информационно-консультативная помощь, скорая медицинская помощь, стационарная помощь; (экстренная госпитализация), реабилитационно-восстановительное лечение, аптека (компенсация затрат на покупку лекарственных средств в пределах 10 000 руб.) - неограниченно

КАСКО ПРОФЕССИОНАЛ (Стандарт, 1 год)

Страховые риски:

Ущерб/Полная гибель в ДТП по вине 3х лиц;

Внешнее воздействие на ТС инородного предмета

Страховая премия: 5 500 руб.

Страховая сумма: 600 000 руб., но не более действительной стоимости ТС

Другие условия: франшиза отсутствует, категория ТС - B; Отечественные ТС до 7 лет, иностранные ТС до 12 лет

Территория страхования: По риску «Ущерб» – Российская Федерация, за исключением территорий вооружённых конфликтов, войн, чрезвычайных положений; По рискам «Техническая помощь», «Дополнительные услуги»: в административных границах города, а также при удалённости транспортного средства в момент страхового случая не более, чем на сто (100) километров от административных границ соответствующего города, а именно: cписок городов на сайте РГС (Территория страхования для полисов авто | Росгосстрах); По риску «Добровольное медицинское страхование» - Российская Федерация, за исключением территорий вооружённых конфликтов, войн, чрезвычайных положений.

Сервисные услуги:

Эвакуация повреждённого ТС (при ДТП или поломке) от места происшествия до места указанного Страхователем (в пределах территории страхования) - 3 обращения

Техпомощь на дороге (Запуск АКБ от внешнего источника, замена колеса, подвоз топлива (10 литров), вскрытие дверей ТС, экстренный ремонт систем электрооборудования ТС) - 3 обращения в совокупности

Поиск ТС (Организация телефонных консультаций по поиску принудительно эвакуированного ТС. Поиск ТС и сообщение Клиенту места нахождения ТС и способов добраться до ТС.- неограниченно

Вызов такси (Организация вызова и оплата расходов на такси в течение 24-х часов с момента эвакуации ТС с места ДТП) - 2 вызова (компенсация 1 500 ₽ за каждый)

Прокат ТС (Содействие в подборе организаций для проката ТС. Скидка при прокате в организации-партнёре. Компенсация стоимости проката ТС на время ремонта застрахованного ТС (при наступлении риска «Ущерб»)) - 1 обращение (Компенсация стоимости проката до 3500р.)

Консьерж по подбору автосервиса (Телефонные консультации по вопросам выбора автосервиса для ремонта ТС (за исключением ремонта при наступлении страхового случав по риску «Ущерб»)) - 1 обращение

Правовые консультации (Телефонные правовые консультации (по вопросам ПДД, штрафов, остановки ГИБДД, изъятия прав и т.д.) - неограниченно

Организации и оказание медицинских услуг в случае травмы, полученной при ДТП: информационно-консультативная помощь, скорая медицинская помощь, стационарная помощь; (экстренная госпитализация), реабилитационно-восстановительное лечение, аптека (компенсация затрат на покупку лекарственных средств в пределах 10 000 руб.) - неограниченно

ПОМОЩЬ НА ДОРОГЕ, год

Территория страхования:

По рискам «Сервисные услуги» территория страхования список городов на сайте Страховщика: Территория страхования для полисов авто | Росгосстрах

По риску «ДМС» - страхование действует на территории Российской Федерации, за исключением территорий вооружённых конфликтов, войн, чрезвычайных положений.

Сервисные услуги:

Техническая помощь, за исключением проведение работ по извлечению транспортных средств из труднодоступных мест.

Дополнительные расходы — обращение Страхователя (Выгодоприобретателя) при повреждении или гибели ТС к Страховщику или в специализированную организацию (уполномоченную Страховщиком) для получения дополнительных услуг, при наступлении событий (подтверждённых соответствующими документами компетентных органов)

Телефонные консультации (по юридическим вопросам автомобильной тематики, по техническим вопросам, связанным с застрахованным ТС в случае ДТП / поломки, поиску принудительно эвакуированного ТС, по поиску организации по прокату ТС и оплата расходов, организация вызова такси и оплата расходов на такси

Эвакуация повреждённого ТС (за исключением его поломки)

Выезд аварийного комиссара

«Добровольное медицинское страхование» (ДМС) — документально подтверждённое обращение Застрахованного лица в течение срока действия Договора страхования в медицинскую и/или иную организацию, согласованную Страховщиком для организации и оказания ему медицинских и/или иных услуг по поводу травмы, полученной в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП), произошедшего течение срока действия Договора страхования, а также состояний/повреждений, находящихся в причинно-следственной связи с данной травмой, а именно:

Информационно-консультативная помощь;

Скорая медицинская помощь;

Стационарная помощь (экстренная госпитализация);

Реабилитационно-восстановительное лечение;

Аптека — возмещение стоимости лекарственных средств, назначенных по поводу травмы, полученной в результате ДТП в пределах 10 000 ₽ в течение срока действия Договора страхования.

КАСКО от бесполисных

Страховая премия: 2 000 руб.

Страховая сумма: 400 000 руб., но не более действительной стоимости ТС

Расторжение: в течение «периода охлаждения» (14 дней) – возврат 100% от стоимости полиса, после окончания «периода охлаждения» - пропорционально

Страхователь: дееспособное физическое лицо от 18 лет

Водитель ТС: дееспособное физическое лицо, управляющее застрахованным ТС на законных основаниях и вписанное в полис ОСАГО

Риск: ущерб или полная гибель ТС, произошедшие в следствие ДТП по вине установленных 3-х лиц

ТС: легковые ТС категории В отечественного и иностранного производства до 20 лет

Начало действия: с 00:00 часов следующего дня, после оплаты полиса

Срок страхования: 1 год

Условия получения выплат:

У Водителя нет нарушений ПДД

У Страхователя есть действующий полис ОСАГО (неважно в какой страховой компании)

Наличие справок из компетентных органов, с указанием виновного лица в справке

Обоюдная вина не покрывается полисом

Ингосстрах

АвтоНС Плюс

ТС категорий A,B,C или D до 30 лет

КАСКО:

Страховая сумма 400 000 руб., постоянная неизменяющаяся

Покрываемые риски: ДТП с участием 2х и более ТС в результате нарушения ПДД установленными третьими лицами

НС:

Страховая сумма: 50 000 руб., распределяется между водителем и пассажирами ТС (паушальная система)

Покрываемые риски: Смерть застрахованного лица в результате НС, инвалидность в результате НС при нахождении в ТС вследствие причинения ТС ущерба.

Автозащита Базовый

Легковые ТС (категория B) со сроком эксплуатации до 15 лет (при наличии у клиента полиса ОСАГО в СПАО «Ингосстрах» (первоначальный или пролонгация), ТС старше 10 лет только при условии, что КБМ по ОСАГО менее или равен 1)

Срок страхования: от 6 мес. до 1 года

Риски: ДТП, по вине установленных третьих лиц (пешеходов, велосипедистов, водителей других ТС, в том числе самоходных машин, мотороллеров, мотовездеходов, мотоболов, снегоходов)

Исключения:

Наличие вины страхователя в ДТП (в т.ч. обоюдная вина)

Отсутствие информации о виновниках ДТП в документах ГИБДД или в Извещении о ДТП (если ДТП оформлялось по «европротоколу»)

Наличие у виновника ДТП полиса ОСАГО, действующего на момент ДТП (независимо от того, вписан виновник в полис или нет, произошло ДТП в рамках периода использования или нет)

События, которые не являются страховыми и не подлежат возмещению

Страховая сумма: 400 000 руб. или равна страховой стоимости ТС (если страховая стоимость ТС менее 400 000 руб.)

Возмещение

Условия полной гибели «стандартные» (за вычетом годных остаток ТС)

«Денежная» форма

«По каждому случаю»

Совкомбанк Страхование

Микро КАСКО «Старт»

Лимит покрытия: 400 000 руб.

Риски: ДТП по вине 3-х лиц, в том числе при отсутствии у третьего лица полиса ОСАГО

Водители: Независимо от стажа и возраста, без ограничений по ЛДУ (Мультидрайв)

Транспортное средство:

категория В

От 2004 г. включительно

до 5 млн руб.

Одна цена. Один лимит

Стоимость полиса (старт) не зависит от стоимости ТС*: 2 400 руб.

Ремонт:

Дилер**/мультисервис

Выплата деньгами только в случае полной гибели ТС

Эвакуатор

Урегулирование убытка: Даже если у виновника ДТП поддельный полис ОСАГО или он отсутствует, либо его страховая лишена лицензии

** но не больше действительной стоимости ТС*

*** если у Компании заключен договор с СТО официального дилера в том регионе, где предполагается ремонтировать автомобиль, и существует техническая возможность такого ремонта.*