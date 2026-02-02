КАСКО: дополнительные опции ​

У каждой страховой компании предусмотрены индивидуальные опции и условия урегулирования. В этом блоке можно настроить их отдельно для каждой СК, переключаясь между страховыми под заголовком.

ПУС или иммобилайзер — наличие дополнительных противоугонных систем может ощутимо снизить стоимость КАСКО. При осмотре может потребоваться подтверждение их установки.

Способ урегулирования — выбор формата выплаты или ремонта. Наиболее экономичный вариант — ремонт на стороннем СТОА по направлению страховщика.

Страхование стёкол / кузова / без справок / ПНПС — возможность урегулирования мелких повреждений без сбора документов. Может повлиять на стоимость полиса и имеет лимиты со стороны СК.

Право собственности — уточнение для ситуаций, когда ТС находится в лизинге или аренде.

Скидки — предоставляются СК за безубыточность, наличие ОСАГО в той же компании и по другим основаниям.

Риски — можно выбрать: ущерб, угон, полная гибель (тоталь), а также дополнительные (НС, ДАГО, ГО и т.д.).

Территория страхования — расширение действия полиса за пределы РФ (Европа, СНГ и др.).

Ограничение пробега — возмещение выплачивается только при условии, что фактический пробег не превышает указанного. Превышение может стать основанием для отказа в выплате. Позволяет снизить стоимость полиса.

Возгорание машины — страхование от пожара, взрыва, включая самовозгорание.

Прочие опции (уточняйте в правилах СК):

Эвакуатор — компенсация вызова;

Аварийный комиссар — помощь в оформлении ДТП;

Юридическая консультация — онлайн-поддержка по страховым вопросам;

Техническая помощь — при поломке на дороге;

Такси — компенсация вызова при страховом случае;

Аренда автомобиля — на время ремонта;

Угон с ключами/документами — дополнительное покрытие;

Утрата товарной стоимости — согласование с СК;

Сбор документов в ГИБДД — помощь в оформлении;

Хищение/повреждение колёс;

Возмещение полной стоимости — аналог GAP.

Перед оформлением рекомендуем уточнить условия по лимитам и рискам в макете полиса конкретной страховой.