Ответы на частые вопросы по мини-КАСКО ​

Чем мини-КАСКО отличается от полного КАСКО?

Полисы мини-КАСКО, в отличие от классического варианта, покрывают ограниченный набор страховых событий. Благодаря этому их стоимость значительно ниже — при этом страховое покрытие может достигать 2 млн рублей.

Какие риски входят в мини-КАСКО?

Практически все программы включают защиту от ущерба в ДТП по вине водителей без ОСАГО или других участников движения. Отдельные программы дополнительно покрывают риск угона, ущерба или тотальной гибели вследствие стихийного бедствия, техногенной аварии, а также повреждений животными (подробный перечень рисков доступен в «Подробнее о полисе» на карточках программ страхования).

На какие автомобили можно оформить мини-КАСКО?

Мини-КАСКО доступно для автомобилей категории B с личной целью использования. Существуют ограничения по возрасту и стоимости транспорта. Например, «Согласие» принимает автомобили возрастом до 9 лет и стоимостью до 1,5 млн, «ВСК» — до 15 лет и до 5 млн.

У «АльфаСтрахование» представлено пять программ с различными условиями и ограничениями (подробности — на карточках программ страхования): — по программам «электрон» — авто возрастом до 10 лет и стоимостью до 1,5 и 2 млн, — по программе «от чужих ошибок» — авто возрастом до 15 лет и любой стоимостью, — по программе «от бесполисных» — авто без ограничений по возрасту и стоимости.

Можно ли оформить мини-КАСКО на кредитный автомобиль?

Условия мини-КАСКО предусматривают, что выгодоприобретателем является собственник транспортного средства. В связи с этим банк не примет такой полис в качестве обеспечения.

На что обратить внимание при выборе программы мини-КАСКО?

Каждая программа имеет свои особенности. При выборе сравнивайте не только перечни включённых рисков, но и условия страхования, формат возмещения ущерба. Обязательно ознакомьтесь с правилами страхования (они доступны в «Подробнее о полисе» на карточках программ).

Какие документы потребуются для оформления?

Для оформления полиса мини-КАСКО на платформе АгентБрокер понадобятся паспорта страхователя и собственника автомобиля, а также ПТС или СТС. Водительские удостоверения не нужны, поскольку страховка предусматривает «мультидрайв» — неограниченное число допущенных к управлению лиц.

При этом учитывайте: — «ВСК» оформит полис мини-КАСКО только при наличии ПТС, — «АльфаСтрахование» требует ОСАГО, оплаченное в день оформления мини-КАСКО.

Нужен ли осмотр автомобиля при оформлении мини-КАСКО?

Нет, для оформления полисов мини-КАСКО осмотр транспортного средства не требуется.